Volley Schönenwerd gewinnt die Bronzemedaille in der NLA.

Volleyball NLA Schönenwerd gewinnt dank 3:2-Sieg gegen Lausanne die Bronzemedaille Auch die dritte Begegnung der Best-of-3-Serie zwischen Volley Schönenwerd und dem Lausanne Université Club endet mit einem Heimsieg. Die Schönenwerder setzen sich in fünf Sätzen durch und sichern sich wie im Vorjahr den dritten Schlussrang in der NLA. Raphael Wermelinger 14.04.2022, 11.13 Uhr

Der letzte Akt: Schönenwerd gewinnt nach einem aufreibenden Spiel gegen Lausanne Bronze. Jörg Oegerli

Beide Teams konnten ihr erstes Heimspiel der Best-of-3-Serie um die Bronzemedaille gewinnen. Schönenwerd setzte sich zum Auftakt zu Hause mit 3:1 durch, Lausanne glich die Serie mit einem 3:0-Heimerfolg eine Woche später wieder aus. Somit musste das dritte Spiel am Mittwochabend in der Betoncoupe Arena darüber entscheiden, wer sich den dritten Platz in der NLA hinter Meister Amriswil und Chênois sicherte.

Im ersten Satz lagen die Schönenwerder stets knapp vorne. Doch nachdem sie einen Satzball vergeben hatten, schlugen Daniel Uruena und Jalen Penrose ihre Angriffe ins Aus. Somit ging der Startsatz mit 26:24 an Lausanne. Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start. Aber Mirco Gerson drehte den Satz mit drei Assen in Serie zum 15:11. Am Ende verwertete Jalen Penrose den zweiten Satzball zum 25:20.

Es waren dann wiederum die Westschweizer, die vorlegen konnten. Sie sicherten sich den dritten Satz ebenfalls mit 25:20, weil sich das Heimteam in der Schlussphase zu viele Fehler erlaubte. Am deutlichsten verlief der vierte Satz. Schönenwerd konnte sich rasch mit fünf Punkten absetzen (8:3) und gab dieses Polster nicht mehr aus der Hand. Mit dem 25:18 hielten die Solothurner ihre Hoffnungen auf die Bronzemedaille am Leben.

Schönenwerd und das Tiebreak: Das war in dieser Saison eine spezielle Geschichte. Insgesamt zehnmal mussten die Schönenwerder in der Meisterschaft und im Cup in den Entscheidungssatz, nur dreimal gingen sie als Sieger hervor. In der Halbfinalserie gegen Chênois unterlagen sie dreimal im fünften Satz und auch der Traum vom Cupsieg platzte gegen Amriswil im Tiebreak.

Doch gegen Lausanne behielten sie endlich wieder einmal das bessere Ende für sich. Nach dem ausgeglichenen Start setzte Schönenwerds Brasilianer Rodrigo Leitzke mit dem Block gegen LUC-Topskorer Daniel Ramirez Pita ein erstes Ausrufezeichen. Gerson legte gleich noch einen Punkt nach und als Lausannes Finne Antti Ronkainen den Angriff neben das Feld setzte, stand es bereits 7:3 für Schönenwerd.

Nach einem kurzen Aufbäumen der Waadtländer blieb Ramirez Pita zweimal am Schönenwerder Block hängen – 13:7. Für die letzten beiden noch fehlenden Punkte sorgte schliesslich Topskorer Jalen Penrose. Damit geht die Bronzemedaille in der NLA wie schon im Vorjahr an Volley Schönenwerd.