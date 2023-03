Volley Schönenwerd missglückt der Start in die Playoff-Halbfinals

Volleyball NLA Niedrige Halle, polnische Asse und ein finnischer Punktegarant: Schönenwerd missglückt Playoff-Auftakt Die Schönenwerder können Näfels im ersten Spiel des Playoff-Halbfinals nur im Startsatz Paroli bieten. Sie bekommen vor allem den finnischen Topskorer der Glarner nie in den Griff. Antti Ropponen ist für beinahe jeden dritten Punkt seines Teams verantwortlich. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 05.03.2023, 20.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schönenwerd-Trainer Johan Verstappen muss sich für das zweite Duell etwas einfallen lassen. Bruno Kissling

So haben sich die Schönenwerder den Start in die Playoffs sicher nicht ausgemalt. Während zwei der drei Duelle in der Qualifikation erst im Tiebreak entschieden wurden, blieb Schönenwerd gestern im ersten Spiel der Best-of-five-Halbfinalserie ohne Satzgewinn. 26:28, 19:25 und 21:25 lautete am Ende das überraschend klare Verdikt. Die Schönenwerder schnupperten lediglich im ersten Durchgang an einem Satzgewinn.