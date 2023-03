Volley Schönenwerd steht nach Sieg gegen Näfels im Playoff-Final

Volleyball NLA Nach 3:0-Sieg im vierten Spiel: Volley Schönenwerd steht zum zweiten Mal in der Klubgeschichte im Playoff-Final Die Schönenwerder feierten am Sonntag in der Best-of-5-Halbfinalserie gegen Näfels den dritten Sieg in Folge und spielen gegen Amriswil um den Meistertitel. «Der Finaleinzug soll nicht das Ende der Reise sein. Wir wissen, wie wir Amriswil knacken können», hat CEO Daniel Bühlmann ein gutes Gefühl. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.03 Uhr

Jubel bei den Schönenwerdern: Sie stehen zum zweiten Mal in der Klubgeschichte im Playoff-Final. Jörg Oegerli

Mit drei Siegen innert neun Tagen dreht Volley Schönenwerd den Halbfinal gegen Näfels. Vor einer Woche glichen sie die Best-of-5-Serie mit einem 3:0-Heimerfolg aus, am Mittwoch gelang ihnen in Näfels das Break mit einem Sieg im Tiebreak nach einem 0:2-Rückstand und vier Tage später machten sie den Finaleinzug mit dem zweiten überzeugenden Heimsieg perfekt. Daniel Bühlmann, CEO des Schönenwerder NLA-Teams, ordnet den Erfolg ein.

Daniel Bühlmann, Volley Schönenwerd steht zum zweiten Mal in der Klubgeschichte im Playoff-Final. Wie wurde dieser Erfolg am Sonntag gefeiert?

Daniel Bühlmann, CEO Volley Schönenwerd zvg

Daniel Bühlmann: Nicht allzu sehr und das ist auch richtig so. Es ist ein super Erfolg für uns, aber der Finaleinzug ist noch nicht das Ende der Reise. Als wir 2014 den Final erreichten, feierten wir, wie wenn wir gerade den WM-Titel gewonnen hätten. Das lag auch daran, dass es gegen Lugano für uns damals schlicht nichts zu holen gab. Die Spannung war weg nach dem Halbfinal. Das ist jetzt ganz anders.

Was hat im Halbfinal gegen Näfels den Unterschied ausgemacht?

Essenziell war das Break im dritten Spiel in Näfels, als wir nach einem 0:2-Rückstand zurückkamen. Wir waren über die ganze Serie gesehen das konstantere und stabilere Team. Wir kassierten keine Serien und wenn wir mal einen kurzen Einbruch hatten, dann fielen wir nicht wie in der Quali auf 70 Prozent zurück, sondern auf 90 Prozent. Vor allem die Leistung im vierten Spiel, als Näfels wieder in Vollbesetzung spielte, war sehr überzeugend.

Gibt es Spieler, die im Halbfinal herausragten?

Mirco Gerson ist sicher ein wichtiges Teil des ganzen Gefüges. Als Libero kann er jetzt zwar nicht mehr für so viel Spektakel sorgen, aber er hält das ganze zusammen und gibt dem Team in der Annahme viel Vertrauen. Mit Reto Giger haben wir einen der zwei besten Zuspieler der NLA. Er hat das Team hervorragend orchestriert, natürlich unterstützt durch die starke Annahme, und in den letzten beiden Spielen auch seine Servicestärke gezeigt.

Luca Ulrich kommt auch immer besser ins Spiel. In der Quali war er gut, aber jetzt hat er den Playoff-Schalter gefunden. Mahela hat sich ebenfalls noch einmal gesteigert und uns in Näfels mit seinen Aufschlägen gerettet.

Das sind schon fast alle Spieler, die im Halbfinal zum Einsatz kamen.

Wahrscheinlich ist genau das unsere grösste Stärke. Wir sind sehr breit abgestützt. Auch die noch nicht erwähnten Mittelblocker Taylor-Parks und Rodriguez hatten einen grossen Anteil am Erfolg. Am Schluss braucht es alle, inklusive Bank.

Ist der zweite Finaleinzug in der Klubgeschichte höher zu gewichten als der im 2014?

Ich würde ihn deutlich höher einstufen, denn die NLA ist viel ausgeglichener als damals. In der Qualifikation kämpften sechs Teams um die vier Playoff-Plätze. Man durfte sich keinen Hänger erlauben.

Titelverteidiger Amriswil hat sich erst in der allerletzten Qualirunde den vierten Platz gesichert und dann im Halbfinal Qualifikationssieger Chênois in vier Spielen rausgehauen. Das bedeutet, dass Schönenwerd im Final zuerst Heimrecht hat.

Der Heimvorteil ist nicht zu unterschätzen. Unsere Halle war zuletzt sehr gut gefüllt, die Stimmung war gut. Das wird auch in Amriswil der Fall sein. Für das Schweizer Volleyball ist es die richtige Final-Paarung. Die Halle in Genf ist Müll und es kommen keine Zuschauer. Auch Näfels hatte schon mal mehr Fans. Ihre Halle wäre super, wenn sie drei Meter höher wäre. So aber ist es sehr unangenehm, dort zu spielen. Auch wegen der Lichtverhältnisse.

Welches Gefühl haben Sie knapp zwei Wochen vor dem ersten Spiel der Best-of-five-Serie?

Ein gutes – wir haben in dieser Saison eine positive Bilanz gegen Amriswil. Sie haben eine turbulente Saison. Mit dem Trainer hat es nicht geklappt, mit dem Diagonalangreifer auch nicht, aber jetzt scheinen sie Ruhe gefunden zu haben. Wir wissen, wie wir Amriswil knacken können. Dafür müssen wir aber so auftreten wie im vierten Spiel gegen Näfels, alles darunter wird nicht reichen.

