Endstation Halbfinal: Volley Schönenwerd unterliegt Chênois.

Volleyball NLA Finalträume der Schönenwerder im Tiebreak geplatzt Volley Schönenwerd verliert das vierte Spiel der Best-of-5-Halbfinalserie gegen den amtierenden Meister Chênois mit 2:3 und spielt wie schon im Vorjahr gegen Lausanne um die Bronzemedaille. Raphael Wermelinger 16.03.2022, 23.04 Uhr

Schönenwerds Captain Nico Beeler im Duell mit Chênois-Passeur Léo Meyer. Jörg Oegerli

Dieser verflixte fünfte Satz: Wie schon in der ersten Begegnung, als sie das Tiebreak mit 11:15 abgaben, und im dritten Aufeinandertreffen, als sie mit 9:15 unterlagen, sahen die Schönenwerder auch im vierten Duell kein Land mehr im entscheidenden Durchgang. 8:15 lautete das vernichtende Verdikt. Viermal blieben die Schönenwerder am gegnerischen Block hängen. Am Ende war es Chênois’ serbischer Topskorer Strahinja Brzakovic, der nach zwei Stunden Spielzeit den zweiten Matchball der Genfer verwertete und damit die Finalambitionen der Schönenwerder in Rauch aufgehen liess.

Titelverteidiger Chênois war über die gesamte Serie gesehen das bessere von zwei inkonstanten Teams. Und die Genfer bewiesen immer wieder Nervenstärke. Nachdem sie den ersten Satz mit 23:25 den Schönenwerdern überlassen mussten, lagen sie auch in der Schlussphase des zweiten Durchgangs im Hintertreffen (20:21). Doch mit fünf Punkten in Serie – darunter ein Ass von Denis Abramov und je ein Block gegen Daniel Uruena sowie Nico Beeler – drehten die Gäste den Satz und glichen zum 1:1 aus.

Das nagte offensichtlich am Selbstvertrauen des Heimteams, das im dritten Satz rasch mit 3:10 zurücklag. Dies Hypothek war nicht mehr wettzumachen, auch wenn sich die Schönenwerder zwischenzeitlich nochmals auf zwei Punkte herankämpften. Souverän entschieden die Genfer den dritten Satz mit 25:17 für sich und lagen nun erstmals in diesem Spiel vorne.

Doch mit dem Rücken zur Wand drehte «Schöni» im vierten Satz wieder auf. Zwei Blocks in Folge von Jalen Penrose und Rodrigo Leitzke zum 9:7, deren zwei von Uruena zum 11:9 sowie 14:11 und ein weiterer Block von Leitzke zum 16:12: Chênois fand in dieser Phase kaum noch ein Mittel im Angriff gegen die stark aufspielenden Schönenwerder. Nach dem Ass von Uruena zum 19:12 war der vierte Durchgang entschieden. Den letzten Punkt markierte wiederum der Peruaner mit einem Block zum 25:16. Wie schon in Spiel drei, als sie einen 0:2-Satzrückstand aufholten, meldete sich «Schöni» eindrücklich zurück. Doch im Tiebreak war erneut die Luft raus.

Schönenwerd scheitert somit wie im Vorjahr an Chênois, das in der Final-Reprise auf Amriswil trifft, und spielt nun gegen Lausanne um den dritten Platz. Die erste Begegnung der Best-of-3-Serie um Bronze findet am 2. April in der Betoncoupe Arena statt, Spiel zwei eine Woche später in Lausanne und das allfällige dritte Duell am 13. April in Schönenwerd. Bevor es in der Meisterschaft weitergeht, wartet auf das Team von Johan Verstappen am nächsten Samstag der Cupfinal. «Schöni» trifft in Winterthur auf Amriswil.