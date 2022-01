Auf Volley Schönenwerd wartet ein Mammutprogramm

Volleyball Passeur Reto Giger sagt über das Mammutprogramm der Schönenwerder: «Das wird heftig» Europacup-Achtelfinal gegen Tallinn, Auswärtsspiel in der NLA gegen Lausanne und Schweizer-Cup-Achtelfinal gegen Jona: Volley Schönenwerd stehen in dieser Woche vier Spiele innerhalb von sechs Tagen bevor. Raphael Wermelinger 10.01.2022, 17.07 Uhr

Passeur Reto Giger (Nummer 6) legt für Mittelblocker Rodrigo Leitzke auf. Bruno Kissling

Auf die Schönenwerder Volleyballer wartet in der zweiten Woche des neuen Kalenderjahres gleich ein happiges Programm: heute das Achtelfinal-Hinspiel im Europacup gegen den estnischen Klub Tallinn Technical University, 24 Stunden später das Rückspiel, am Samstag das Auswärtsspiel gegen Lausanne in der NLA-Meisterschaft und schliesslich am Sonntag der Achtelfinal im Schweizer Cup gegen Jona zu Hause in der Betoncoupe Arena.

«Das wird heftig», bestätigt Passeur Reto Giger. Insbesondere die beiden Europacupspiele innert zwei Tagen hätten es in sich: «Mal schauen, wie intensiv diese beiden Matches werden. Gibt es zwei Fünfsätzer, dann geht es definitiv an die Substanz. Wenn wir nur drei Sätze spielen müssen, wäre es vom Energieverbrauch her dagegen fast wie ein Training.» Die Mannschaft sei aber auf jeden Fall bereit für das Mammutprogramm: keine verletzten Spieler, keine Coronaerkrankte. «Unser Niveau im Training ist sehr gut. Wir sind in Form», zeigt sich Giger zuversichtlich.

Im Sechzehntelfinal des CEV Challenge Cup setzten sich die Schönenwerder im Dezember gegen den UVC Ried aus Österreich durch. Bruno Kissling

Die meisten Spieler im Schönenwerder Kader sind Halbprofis und können sich nicht ausschliesslich auf den Sport konzentrieren. So auch Reto Giger, der in der IT-Branche tätig ist. «Ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber sehr tolerant und flexibel ist, wenn es um meine sportlichen Verpflichtungen geht», sagt der 30-Jährige. Seine Mitspieler hätten es da teilweise deutlich strenger: «Einige haben nächste Woche Prüfungen an der Uni. Da braucht es ein gutes Zeitmanagement, beklagen wird sich keiner.»

Immerhin bleibt den Schönenwerdern im Europacup die Reise nach Estland erspart. Die beiden Klubs haben sich darauf geeinigt, dass beide Spiele in der Schweiz stattfinden. Wodurch allerdings auch etwas der Sinn des Europacups verloren gehe, so Giger: «In andere Länder zu reisen, ist eigentlich das, was den Europacup ausmacht. Und die spezielle Atmosphäre an den Auswärtsspielen – diese Erlebnisse bleiben dir als Spieler.» Er selbst habe bereits einige Europacup-Abenteuer erlebt, für die jüngeren Mitspieler wäre es eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Dass das Team keine lange Reise in den Knochen hat und zweimal vor dem eigenen Anhang spielen kann, könnte sich indes als grosser Vorteil erweisen.

Eine der besten Saisons in Estland erlebt

Für Reto Giger wird der Achtelfinal gegen Tallinn ein ganz spezielles Duell. 2019/20 absolvierte der Passeur eine Saison beim estnischen Klub Saaremaa VK. «Das war eine meiner besten Saisons – ein sehr schönes Land. Und wir hatten eine coole Truppe», hat er nur gute Erinnerungen an diese Zeit. Das Niveau in der estnischen Liga sei ähnlich wie in der Schweiz.

Sein Ex-Klub hat sich mittlerweile aus der Meisterschaft zurückgezogen. Drei ehemalige Teamkollegen spielen nun beim heutigen Gegner: der australische Mittelblocker Beau Graham, Libero Alari Saar sowie Aussenangreifer Rauno Tamme. «Mit einigen Spielern von Tallinn war ich zudem schon im Ausgang – ich kenne eigentlich fast alle», freut sich Giger auf das Wiedersehen. In der Baltic League belegt Tallinn aktuell den zweiten Tabellenrang. Am Wochenende unterlag das Team um den tschechischen Diagonalangreifer Matej Smidl dem Leader Bigbank Tartu in vier Sätzen.

Reto Giger im Zusammenspiel mit dem Brasilianer Rodrigo Leitzke. Bruno Kissling

Für die Schönenwerder ist es der erste Europacup-Achtelfinal der Klubgeschichte. Dieser soll aber noch nicht Endstation bedeuten. Als «extrem wichtig» bezeichnet Giger den sportlichen Wert dieses Wettbewerbs: «Wir wollen beide Spiele unbedingt gewinnen. Ein grosser Ansporn ist, dass im Viertelfinal wahrscheinlich Ankara, das momentan beste Team der Türkei, wartet. Diesen Hochkaräter in die Betoncoupe Arena zu holen, wäre sicher auch für unsere Zuschauer sehr attraktiv.»

Final-Reprise im Schweizer Cup gegen Jona

Am Samstag startet Schönenwerd nach der zweitägigen Verschnaufpause gegen Lausanne ins letzte Drittel der NLA-Qualifikation. Um die Playoffs zu erreichen, müssen die Schönenwerder in den letzten sechs Partien den vierten Platz verteidigen. Das Polster auf den Tabellenfünften Luzern beträgt sechs Punkte. Reto Giger lässt sich nicht auf Rechenspiele ein: «Wir wollen in die Playoffs. Ob als Erster oder als Vierter ist egal – wir können alle Gegner schlagen.» Im Cup-Achtelfinal vom Sonntag wartet schliesslich noch das NLA-Schlusslicht Jona. Es ist die Final-Reprise des Vorjahres. Dann wird sich zeigen, wie viel Sprit Schönenwerd im vierten Spiel innert sechs Tagen noch im Tank hat.