Nico Beeler von Volley Schönenwerd muss im Cupfinal durchbeissen.

Volley Schönenwerd Klappt's im dritten Anlauf? Captain Nico Beeler will im Cupfinal noch einmal alles aus sich rausholen Volley Schönenwerd steht zum dritten Mal im Cupfinal. Für den Titelgewinn hat es bislang noch nicht gereicht. Einer, der weiss, wie es sich anfühlt, als Underdog zu gewinnen und den Pokal zu stemmen, ist Nico Beeler. Doch der Annahmespieler ist nach einem Bänderriss noch nicht hundertprozentig fit. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.03.2022, 13.16 Uhr

Aussenangreifer Nico Beeler will Volley Schönenwerd zum ersten Titelgewinn führen. Für ihn persönlich wäre es der dritte Cupsieg. Bruno Kissling

Zweimal hat er den Schweizer Cup bereits gewonnen. 2014 mit Näfels gegen ein damals unantastbar scheinendes Lugano und im vergangenen Jahr mit seinem Jugendverein Jona gegen die Schönenwerder, die er heute in Winterthur gegen Amriswil als Captain aufs Feld führt. Nach dem Cupfinal muss er seine Saison beenden und auf die Serie gegen Lausanne um den dritten Platz in der NLA aus gesundheitlichen Gründen verzichten.

Der 29-jährige Annahmespieler zog sich Ende Januar im Meisterschaftsspiel gegen Näfels einen Bänderriss am Fussgelenk zu. «Schon zum fünften oder sechsten Mal über beide Seiten verteilt», kann er die Verletzungen schon gar nicht mehr zählen.

«Jedes Mal landete ich auf dem Fuss eines Gegenspielers und knickte um.»

Fast zwei Monate nach dem letzten Unfall kann er wieder mit der Mannschaft trainieren und es reichte sogar schon für ein paar Teileinsätze in der verlorenen Halbfinalserie gegen Chênois.

Doch wirklich gut fühlt sich Beeler auf dem Feld nicht. Die Saison sei für ihn nach dem Cupfinal wahrscheinlich gelaufen. Statt den Bronze-Spielen steht eine längere Therapie an: «Ich will das genauer abklären lassen, denn die vielen Bänderrisse haben sich negativ auf die Kapsel im Fussgelenk ausgewirkt – ich will keine Arthrose riskieren.»

Im Cupfinal ist Durchbeissen angesagt beim langjährigen Beachvolleyball-Profi. «Ich werde versuchen, noch einmal alles aus mir herauszuholen», verspricht er im Vorfeld.

Schönenwerd mit zwei bitteren Final-Niederlagen

Volley Schönenwerd steht heute zum dritten Mal in der Klubgeschichte im Cupfinal. Zweimal platzte der Traum vom Pokalsieg jäh: 2015 unterlagen die Schönenwerder Lausanne trotz Matchbällen mit 2:3. In der vergangenen Saison verspielten sie gegen Jona einen 2:0-Vorsprung und scheiterten wiederum im Tiebreak.

Sind aller guten Dinge drei für Volley Schönenwerd? «Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass ich den Cup gewinnen möchte», stellt Beeler klar.

«Dass es dieses Jahr wieder Zuschauer in der Halle hat, macht die Affiche noch spezieller.»

Können die Schönenwerder auch am Samstag im Cupfinal gegen Amriswil jubeln? Bruno Kissling

Schönenwerds Finalgegner heisst Amriswil. Die Thurgauer entschieden die Qualifikation in der NLA für sich und zogen ohne Niederlage in den Playoff-Final ein. «Schöni» gewann in den drei Direktduellen in der Meisterschaft nur zwei Sätze.

Doch Nico Beeler relativiert die Kräfteverhältnisse: «Einmal war ich verletzt, einmal Mittelblocker Daniel Uruena und ein Spiel war kurz vor Weihnachten, als alle schon etwas müde von der langen Vorrunde ohne Pause waren – ich würde diese Niederlagen nicht zu hoch gewichten.»

Zweimal hat er den Cup als Underdog gewonnen

Amriswil ist für Beeler der klare Favorit, aber nicht unbesiegbar. Das Ausscheiden gegen Chênois im Playoff-Halbfinal habe aufgezeigt, wo die Schwächen der Schönenwerder liegen, sagt er:

«Wir können über weite Strecken mit jedem Gegner mithalten, sind aber zu wenig konstant und haben zu viele Einbrüche im Spiel, um es durchzuziehen.»

Auch im Cupfinal werde es weniger gute Phasen geben. «Die müssen wir kurz halten und schnell abhaken – dann haben wir eine Chance auf den Sieg.»

Nico Beeler weiss, wie man als Underdog den Pokal holt. An seine beiden Cupsiege habe er «extrem gute Erinnerungen». Vor acht Jahren gewann er mit Näfels gegen ein übermächtiges Lugano. «In dieser Saison konnte sie niemand anderes schlagen, aber wir konnten uns im Final noch einmal deutlich steigern», blickt er zurück. Er wurde damals als bester Spieler ausgezeichnet.

Das Spezielle an seinem zweiten Cupsieg im Vorjahr war, dass er den Titel mit seinem Stammklub Jona errang. Jetzt sei die Ausgangslage für Schönenwerd ähnlich wie für die St. Galler in der vergangenen Saison: «Wir sind nicht der krasse Aussenseiter und haben auf jeden Fall intakte Chancen auf den Sieg. Wenn wir daran glauben und wenn es uns gelingt, mit allem, was wir haben, zu kämpfen, dann können wir das Spiel gewinnen.»

Mischa von Burg: Im Vorjahr mit Schönenwerd verloren, jetzt mit Amriswil gegen den Ex-Klub

2017 spielte sich Mittelblocker Mischa von Burg ins Kader der ersten Mannschaft von Volley Schönenwerd. Auf die vergangene Saison wechselte der 24-jährige Nationalspieler zu Volley Amriswil. Im Cupfinal in Winterthur trifft er mit breiter Brust auf seine ehemaligen Teamkollegen. Wir haben ihm vor dem Final auf den Zahn gefühlt.

Mischa von Burg war in der Qualifikation der NLA der Schweizer, der am meisten Punkte sammelte. Mario Gaccioli

Qualisieg und im Halbfinal gegen Lausanne durchmarschiert: Es könnte nicht besser laufen für Amriswil?

Mischa von Burg: Bis jetzt spielen wir eine sehr gute Saison und konnten in den Playoffs sogar noch einmal eine Schippe drauflegen. Wir haben sehr gute Einzelspieler und es ist uns gelungen, diese individuellen Stärken als Team zu einer Einheit zusammenzubringen.

Wie beurteilen Sie Ihre persönlichen Leistungen?

Ich bin sehr zufrieden – es ist so gelaufen, wie ich mir das nach dem Wechsel vorgestellt habe. Ich habe immer durchgespielt, viele Punkte erzielt und fühle mich wohl bei Volley Amriswil. Ich habe bereits für die nächste Saison unterschrieben.

Vor dem Playoff-Final gegen Chênois wartet der Cupfinal.

Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich habe noch nie vor so vielen Zuschauern in einer so grossen Arena gespielt. Das wird ein ganz neues Erlebnis.

Sie treffen auf Ihren Ex-Klub Schönenwerd – eine spezielle Affiche für Sie?

Klar, man kennt einander. Wenn wir verlieren würden, müsste ich mir wohl einige Sprüche anhören. Aber ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Wenn wir unser Spiel durchziehen, kann eigentlich nichts schiefgehen.

