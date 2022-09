1000er-Stägli-Lauf: Pfeilschnell durch Wald und Regen

Volkslauf Pfeilschnell durch Wald und Regen – und 1150 Stufen hoch ins Ziel Die 16. Ausgabe des 1000er-Stägli-Laufs war für das Organisationskomitee um Präsident Michael Adamer trotz garstigen Bedingungen ein Erfolg. Den Tagessieg sicherten sich Simeï Wipf (Roggliswil) und Marius Kaiser (Starrkirch). Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 26.09.2022, 10.38 Uhr

1150 Stufen, 244 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 47,3 Prozent: Das sind die bekannten Zahlen des 1000er-Stägelis am Born. Und sie üben nach wie vor einen grossen Reiz aus, wie gestern Sonntag beim 1000er-Stägli-Lauf zu sehen war. Ob Einzelsportlerinnen und -sportler, als Team oder mit der Familie: 149 Teilnehmende liessen es sich trotz garstigen Bedingungen nicht nehmen, um bei der 16. Ausgabe des Wettlaufs möglichst schnell die legendären Stufen am Aarburger Hausberg hochzusteigen.

«Wegen des Regens hat es weniger Nachmeldungen gegeben, aber die Zahlen sind auch so sehr gut», zeigte sich OK-Präsident Michael Adamer zufrieden mit dem «Comeback» des 1000er-Stägeli-Laufs nach drei Jahren Pause. «Wir haben viele Stammkunden, die auch nach ihrem Wettkampf bei uns sitzen bleiben und uns so unterstützen», erzählte Adamer weiter.

Diese Form des Zuspruchs liefere ihm und seinem Team die Bestätigung, dass sich der Aufwand lohnt. «Wir machen viel für den Lauf, es kommt aber auch viel zurück», sagte er. 2023 soll der Lauf wieder im Sommer stattfinden Zu den regelmässigen Teilnehmerinnen gehört Simeï Wipf. Die 18-jährige Roggliswilerin erreichte das Ziel nach 8:22 Minuten und krönte sich damit zum dritten Mal in Serie zur Tagessiegerin. Nebenbei schwang Wipf zusammen mit Miro Wullschleger, Enea Sestito und Sarah Friedli auch als «What a MESS!» in der Teamwertung mit über einer Minute Vorsprung obenaus. Wullschleger (U16), Sestito (U20) und Friedli (U50) schnappten sich jeweils den Sieg in ihrer Altersklasse. Bei den Männern verbuchte Marius Kaiser aus Starrkirch mit 6:48 Minuten eine der schnellsten je gelaufenen Zeiten in der Geschichte des 1000er-Stägli-Laufs.

«Das ist sackstark», lobte Michael Adamer die Leistung. Er und Simeï Wipf durften als Tagessieger je einen Holzpokal, Zopf und Restaurationsgutschein im Wert von 1000 Franken entgegennehmen. Weil der ursprüngliche Durchführungstermin Ende Juni in Aarburg bereits mit dem Eidgenössische Pontonier-Wettfahren und dem Wasserfest belegt war, schoben die 1000er-Stägli-¬Lauf-Organisatoren ihren Event in den September. Nächstes Jahr soll der Lauf wieder zum gewohnten Zeitpunkt stattfinden. «Bei hoffentlich etwas wärmerem Sommerwetter», meinte Michael Adamer.

