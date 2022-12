Vertragsverlängerungen Horansky, Sterchi und Schmuckli bleiben beim EHC Olten – warum das vor allem bei Horansky ein besonders grosser Erfolg ist Die Stürmer Stanislav Horansky und Simon Sterchi sowie Verteidiger Florian Schmuckli haben ihre Verträge beim EHC Olten verlängert. Es ist nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Lars Leuenberger eine weitere Bestätigung, dass es der Klub trotz ungewissen Zeiten auch in den nächsten zwei Jahren ernst meint. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 28.12.2022, 14.33 Uhr

Grosser Erfolg für den EHC Olten: Stürmer Stanislav Horansky zog das Interesse anderer Klubs mit starken Leistungen an, der Slowake bekennt sich zu Grünweiss. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten baut an seiner Mannschaft für die kommenden Jahre: Mit den Vertragsverlängerungen der Stürmer Stanislav Horansky und Simon Sterchi sowie des Verteidigers Florian Schmuckli konnte der EHCO wichtige Eckpfeiler einschlagen.

Vor allem die Vertragsverlängerung mit Stanislav Horansky ist als grosser Erfolg für den EHC Olten zu werten. Der 28-jährige Slowake mit Schweizer Lizenz ist seit Jahren der dominierende Stürmer in der Swiss League und sorgte mit seinen konstant starken Leistungen für ligaübergreifende Aufruhr. Horansky hatte in der laufenden Saison eine Ausstiegsklausel, weshalb er die Aufmerksamkeit anderer Teams noch stärker auf sich zog.

Visp buhlte heftig um Horansky

Insbesondere der EHC Visp, so hört man aus verlässlichen Quellen aus dem Wallis, soll intensiv um Horansky gebuhlt haben, so sehr, dass er bei den Lonzastädtern offenbar deutlich mehr hätte verdienen können. Selbst einige National-League-Teams hatten jedoch das Nachsehen gegenüber dem EHC Olten.

Horanskys Vertragsverlängerung ist ein starkes Bekenntnis zu Grünweiss. Er hat seinen bis 2023/24 gültigen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. Horansky hat in seinen bislang sechs Jahren in Olten in 196 Spielen 213 Skorerpunkte verbucht.

Starkes Ausrufezeichen: Auch Sterchi und Schmuckli bleiben

Auch die Vertragsverlängerungen von Simon Sterchi und Florian Schmuckli dürfen als starkes Ausrufezeichen gewertet werden. Sterchi zählt seit Jahren zu den besten Schweizer Stürmern in der Swiss League. Der 28-Jährige hat seine offensive Durchschlagskraft auch in seinen zwei Saisons beim EHCO unter Beweis gestellt und in bislang 73 Spielen für die Dreitannenstädter 62 Skorerpunkte geholt. Sterchi hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Simon Sterchi überzeugt mit offensiver Durchschlagskraft. Marc Schumacher / freshfocus

Florian Schmuckli spielt aktuell seine zweite Saison beim EHC Olten. Der 29-jährige Verteidiger hat sich in dieser Zeit als zuverlässiger Defensivverteidiger präsentiert, der sowohl auf wie auch neben dem Eis viel Einfluss auf die Mannschaft besitzt und der wesentlich zu den aktuellen Erfolgen beigetragen hat. Wie Simon Sterchi hat auch Florian Schmuckli seinen Vertrag beim EHCO um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Florian Schmuckli bleibt dem EHCO treu. Marc Schumacher / freshfocus

