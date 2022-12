EHC Olten: Trainer Lars Leuenberger bleibt zwei weitere Jahre

Vertragsverlängerung Trainer Lars Leuenberger bleibt dem EHC Olten treu und unterschreibt für zwei weitere Jahre: «Meine Mission ist noch nicht erfüllt» Es ist fix: Trainer Lars Leuenberger bleibt beim EHC Olten und unterschreibt seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Damit schlägt der National-League-Anwärter einen wichtigen Pfeiler ein in unsicheren Zeiten. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.12.2022, 13.10 Uhr

Trainer Lars Leuenberger fühlt sich wohl beim EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das sich alle Beteiligten gönnen: Lars Leuenberger bleibt dem EHC Olten treu und verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis im Frühling 2025. Das gibt der Klub am Freitagnachmittag bekannt.

Mit dieser wichtigen Personalie zeigt der EHC Olten viel Kontinuität auf einer wichtigen Position und beweist damit, dass er trotz schwierigen Zeiten mit unsicherer Zukunft die eingeschlagene Vorwärtsstrategie fortführen möchte. Längst ist bekannt, dass sich Leuenberger in Olten wohl fühlt und bei den Powermäusen etwas bewirken möchte. Im Sommer schlug er gar ein Konkurrenzangebot aus und bekannte sich damit zu Grünweiss. Leuenberger sagt zur Vertragsverlängerung:

«Meine Mission in Olten ist noch nicht erfüllt. Wir sind mitten in einem Prozess, den wir gemeinsam weiterführen wollen. Mir gefällt es sehr beim EHCO und ich freue mich darauf, weiterhin Teil dieses Projekts zu sein.»

Lars Leuenberger ersetzte vor eineinhalb Jahren an der Bande Fredrik Söderström und brachte von Beginn an eine florierende Dynamik in das Umfeld des Vereins, die seither nicht nur von den Spielern selbst, sondern auch von Verwaltungsrat, Geschäftsführung und Sportchef Marc Grieder sehr geschätzt wird. Grieder sagt: «Seit Lars Leuenberger beim EHC Olten ist, hat die gesamte Organisation einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Er hat eine Winner-Mentalität reingebracht, die Resultate sprechen für ihn. Wir freuen uns, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Leuenberger weitergehen können.»

In der aktuellen Saison liegt der EHC Olten unter der Leitung von Lars Leuenberger seit dem ersten Spieltag an der Spitze der Tabelle. Seit dem Amtsantritt Leuenbergers war der EHCO nie schlechter als auf Rang 2 klassiert und konnte von insgesamt 95 Pflichtspielen 69 Partien gewinnen.

In der vergangenen Saison coachte der 47-Jährige den EHC Olten zu einem historischen Punkterekord in der Clubgeschichte und damit zum 2. Rang in der Qualifikation und führte die Powermäuse daraufhin erstmals seit vier Jahren wieder in den Playofffinal.

