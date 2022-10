Unihockey «Wir sind noch nicht 100 Prozent da»: Warum der SV Wiler-Ersigen bis jetzt ungeschlagen ist – aber noch viel Arbeit wartet Sie reihen Sieg an Sieg und sind derzeit an der Spitze der Nationalliga A klassiert. Der SV Wiler-Ersigen ist in dieser Saison wieder auf erfolgreichem Kurs. Präsident, Coach sowie der beste Torschütze sagen wieso. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Der SV Wiler-Ersigen reiht Sieg an Sieg. Henry Muchenberger

Bis jetzt sind sie ungeschlagen und stehen mit 17 Punkten an der Spitze der höchsten Schweizer Unihockeyliga, der Unihockey Prime League. 6 Spiele, 6 Siege, darunter ein Sieg nach Verlängerung, der SV Wiler-Ersigen gewinnt in der noch jungen Saison Spiel für Spiel. Noch ist es ein weiter Weg zum allfälligen 13. Meistertitel des Vereins, aber schon heute scheint klar zu sein: Dieser SV Wiler-Ersigen ist wieder um einiges erfolgreicher unterwegs, als in den beiden Spielzeiten zuvor.

Der ehemalige Spieler und heutige Präsident Reto Luginbühl. Wolf Fotografie

Damit die Mannschaft derart erfolgreich ist und Sieg an Sieg reihen kann, müsse viel zusammenpassen, weiss Reto Luginbühl, Präsident vom SV Wiler-Ersigen. Das Team spielte bereits zweimal zu Null, erhielt also über ein ganzes Spiel hinweg keinen einzigen Gegentreffer, was im Unihockey doch eher eine Seltenheit darstellt.

«Wir haben das beste Goalie-Duo der Liga, das ist kein Geheimnis», sagt er zum Erfolgsrezept. Doch das ist nicht das Einzige: «Aktuell passt in der Defensive vom Verteidiger bis zum Flügelstürmer viel zusammen.» Der ehemalige Spieler und heutige Präsident ist selbstredend sehr zufrieden mit den aktuellen Auftritten der Mannschaft.

Der Rekordmeister gehört in jedem Jahr zum Kreis der Meisterkandidaten, ein weiterer Meistertitel ist ihr grosses Ziel. «Doch die Konkurrenz schläft nicht», sagt Luginbühl und schmunzelt. Damit es für einen Meistertitel reiche, müsse bis zum Schluss viel aufgehen: «Der Weg und die Entwicklung sind zentral und müssen stimmen.» Er hofft, dass die Reise des Teams so erfolgreich weiter geht, wie sie diese Saison angefangen hat.

Tägliche Arbeit ist das Erfolgsrezept

Thomas Berger ist seit 2016 wieder Trainer des Teams. Wolf Fotografie

Über das Erfolgsrezept des SV Wiler-Ersigen könnte er den ganzen Tag sprechen, sagt Trainer Thomas Berger und fasst zusammen: «Vieles von unserem Erfolg hängt von der Arbeit ab.» Damit meint er die konzentrierte, zielgerechte, professionelle Arbeit. «Der Trainer kann allein nicht erfolgreich sein, er braucht das ganze Team», sagt Berger, der seit 2016 die Mannschaft trainiert.

Trotz den sechs Siegen bleibt er bodenständig: «Für meinen Teil fokussiere ich mich nicht auf die Siegesserie.» Denn das Team werde nur belohnt, wenn sie gut arbeite. Dazu gehören die täglichen Trainingseinheiten. «Wir konzentrieren uns auf unsere tagtägliche Arbeit und lassen uns nicht von Ranglistenplätzen beirren», fügt er hinzu. Damit sie weiter erfolgreich bleiben und sich das Team weiterentwickelt, versucht der Coach die Trainings so sinnvoll wie möglich für die Spieler zu gestalten.

Einer der besten Torschützen der Liga

Zum Erfolg braucht es aber nicht nur das Team als Einheit, sondern auch Spieler, die Tore schiessen. Einer von ihnen ist Deny Känzig. Mit zwölf Skorerpunkten, davon acht Toren und vier Assists, ist er derzeit nicht nur der beste Torschütze des Teams, sondern gehört auch zu den besten der Liga. «Ich bin froh, klappt es so gut», sagt der 25-jährige Stürmer.

In seiner bisherigen Karriere war er stets in der Rolle des Goalgetters. Doch dafür habe er eigentlich gar kein Rezept. «Ich versuche einfach immer zu schiessen», sagt er und lacht. Manchmal trifft er, manchmal nicht. Schlussendlich spiele es ihm keine Rolle, ob der Treffer von ihm ist.

Deny Känzig ist der beste Torschütze des Teams und einer der besten der Liga. Meierhans Fotografie

Känzig trägt einen wichtigen Beitrag zum Erfolg bei. Doch dass der SV Wiler-Ersigen derart gut ist, hat vor allem einen Grund: Die Konstanz im Kader. «Jeder kennt seine Rolle und wir sind ein eingespieltes Team.» Dazu komme die Arbeit des Coaches, fügt Känzig hinzu. «Thomas macht seit Jahren gute Arbeit.»

Nun erhielt Känzig vor ein paar Tagen den Lohn für seine harte Arbeit: Die Nomination in die Schweizer Nati für die Unihockey-Weltmeisterschaft - als einziger Spieler des SV Wiler-Ersigen. Für ihn sei es eine grosse Ehre, das eigene Land zu vertreten. «Es ist für mich die Bestätigung, dass ich den richtigen Weg gehe», sagt er.

Doch bevor die WM in Zürich gespielt wird, stehen noch drei Spiele für den SV Wiler-Ersigen an. «Wir haben bis jetzt einen Punkt liegengelassen», sagt Känzig. Der Punkteverlust mussten sie in der letzten Partie in der Verlängerung gegen Waldkirch-St. Gallen hinnehmen. Doch der Stürmer ist sich sicher: «Wir müssen weiter hart arbeiten und nicht nachlassen, denn wir sind noch nicht 100 Prozent da.»

