Unihockey Wangen bei Olten ist zurück auf der Unihockey-Landkarte und empfängt im Ligacup den SV Wiler-Ersigen Nach drei Aufstiegen innert vier Jahren wartet auf Unihockey Wangen bei Olten das nächste Highlight in der noch jungen Klubgeschichte: der Cup-Match gegen den Titelverteidiger SV Wiler-Ersigen II. «Wir werden an unsere Grenzen stossen», sagt Präsident Rafael Wolf. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 12.08.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wangner haben sich innert kürzester Zeit in die zweithöchste Liga gespielt – gelingt ihnen am Sonntag im Cup ein Exploit gegen den Titelverteidiger? Philipp Düsel

Am 10. September 2017 gründeten ein paar Kollegen aus Wangen im Magazin in Olten den Klub Unihockey Wangen bei Olten. «Die Idee stand schon länger im Raum», sagt Präsident Rafael Wolf. «In Wangen gab es früher mal die Red Sharks, die sich aufgelöst haben. Wir spürten, dass es im Dorf ein Bedürfnis gibt nach einem Unihockeyverein und wollten deshalb wieder etwas aufbauen.»

Bis jetzt ist es eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte. In der Saison 2018/19 nahm Unihockey Wangen bei Olten erstmals am Meisterschaftsbetrieb teil. Und stieg ungeschlagen von der 5.- in die 4. Liga auf. Im Jahr darauf folgte der Aufstieg in die 3. Liga.

Erst die Coronapandemie konnte die Wangner kurzzeitig einbremsen – die Saison 2020/21 wurde nach zwei Spielen abgebrochen. In der vergangenen Spielzeit gelang ihnen der dritte Aufstieg innert vier Jahren. Somit ist der Klub mittlerweile bereits in der zweithöchsten Kleinfeld-Liga angelangt.

Von Ex-NLA-Spielern bis zu Neulingen ist alles dabei

Die Mannschaft trainiert einmal pro Woche in der Turnhalle des Schulhauses Hinterbüel in Wangen. Miete muss der Klub für die Nutzung keine bezahlen. Dafür sind die Auflagen des Verbandes «relativ hoch», wie Wolf sagt: «Das liegt daran, dass wir nur ein Team stellen. Wir finanzieren den Klub einerseits mit den Mitgliederbeiträgen und haben andererseits bereits einige Gönner und Sponsoren im Dorf gefunden, die uns unterstützen.»

Die Wangner feiern mit ihrem Anhang den Aufstieg in die 2. Liga Kleinfeld. zvg

Die grösste Startschwierigkeit bei der Klubgründung? «Die sehr grosse Spannbreite, was das Niveau der Spieler angeht», antwortet Vizepräsident Philippe Aebi. Eine Handvoll der Spieler des 14-Mann-Kaders bringt Erfahrung aus höheren Ligen mit, teilweise sogar aus der Nationalliga A.

«Andere spielten davor nur zum Plausch. Diese Differenz war am Anfang in den Trainings spürbar», sagt Aebi. Zudem sei man noch auf der Suche nach einem Schiedsrichter, den jeder Klub stellen muss – dies die Vorgabe des Verbandes.

Die neue Meisterschaft in der 2. Liga Kleinfeld startet erst am 25. September – die Wangner tragen ihre Heimrunde im Januar aus. Die erste Runde im Ligacup fand dagegen schon im Mai statt. Unihockey Wangen bei Olten setzte sich gegen den Viertligisten TV Würenlos II mit 19:4 durch. In der zweiten Cup-Runde schalteten die Wangner den Drittligisten UHC Scorpions Oftringen aus (21:5).

Jetzt wartet am Sonntag der Titelverteidiger SV Wiler-Ersigen II aus der 1. Liga. Als Unterklassiger geniesst Unihockey Wangen bei Olten Heimrecht – das Spiel findet um 14 Uhr im Hinterbüel statt.

«Das wird das Nonplusultra für uns», sagt Rafael Wolf. «Es ist cool, einen so grossen Namen des Schweizer Unihockeys nach Wangen zu holen. Sie haben einige ehemalige NLA-Spieler im Team und gehören momentan zu den besten Mannschaften auf dem Kleinfeld. Wir werden auf jeden Fall an unsere Grenzen stossen.»

Der Aufstieg in die höchste Liga ist noch nicht das Ziel

Die Wangner sind sich bewusst, dass ihr diesjähriges Cup-Abenteuer nach diesem Spiel wohl zu Ende sein wird. In der Meisterschaft gehe es dann darum, sich in der 2. Liga zu etablieren. Der vierte Aufstieg ist noch kein Thema, sagt Wolf: «Diese Saison sicher noch nicht. Wir denken auch an die Spieler, die von Anfang an dabei sind, aber vielleicht noch nicht das Niveau für die 2. Liga haben. Wir wollen es einfach zusammen geniessen.»

Mittelfristig sei die 1. Liga aber schon ein Ziel des noch jungen Klubs. Ab der Saison 2023/24 wird Unihockey Wangen bei Olten eine zweite Equipe stellen. «Die Nachfrage ist sehr gross», freut sich der Präsident.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen