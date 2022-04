Rekordmeister Wiler-Ersigen spielt im NLA-Superfinal gegen GC

Unihockey Superfinal Wiler-Ersigen trifft im Superfinal auf das «beste Team der Schweiz» Der Rekordmeister zog nach den siegreichen Playoff-Duellen gegen Winterthur und Köniz sensationell ins NLA-Endspiel ein. Nur Qualifikationssieger GC Zürich kann Wiler-Ersigen den 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte noch streitig machen. Wiler-Trainer Thomas Berger und Kapitän Marco Louis geben ihren Ausblick auf den Finalspiel-Samstag. Noah Born Jetzt kommentieren 21.04.2022, 18.24 Uhr

Im Superfinal 2019 behielt Wiler die Oberhand: Deny Känzig (Wiler) im Duell mit dem Trimbacher Nicolas Berlinger (GC). Claudio Thoma / freshfocus

Fünf Partien benötigte der SV Wiler-Ersigen noch, dann war der Superfinal-Einzug gesichert. Im Playoff-Halbfinal düpierte Wiler den Kantonsrivalen und amtierenden Meister Floorball Köniz mit 4:1 in der Serie. 2002 erreichte der Rekordmeister erstmals den Final, seither hat man keine Halbfinalpaarung mehr verloren: 18 Serien - 18 Siege.

Was die diesjährige Finalqualifikation herausstechen lässt, ist der aktuelle Umbruch des Spielerkaders. Das Team um Cheftrainer Thomas Berger musste zu Beginn dieser Saison erneut zahlreiche Abgänge wegstecken und füllte diese Lücken hauptsächlich mit Nachwuchsspielern auf.

Eine enge Serie im Viertel- und mit grossem Selbstvertrauen im Halbfinal

«Wir haben die Basis des Finaleinzugs bereits im Viertelfinal gesetzt. Die Serie gegen Winterthur war sehr eng und die knappen Siege gaben uns viel Selbstvertrauen. Im Halbfinal sind wir super gestartet mit dem Auswärtssieg. Das gab uns von Anfang an ein gutes Gefühl», erklärt Wiler-Trainer Thomas Berger.

Er hatte seine Mannschaft genaustens auf den Gegner eingestimmt: «Wir haben sie sehr gut analysiert und wussten genau, dass wir unseren Spielplan durchziehen müssen. Das konnten wir dann auch auf den Platz bringen. Wir waren immer nahe an unserem perfekten Spiel dran, so konnte sich Köniz nicht entfalten.»

Letzte Saison musste Wiler-Trainer Thomas Berger dem Kantonsrivalen Köniz zum Titel gratulieren. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Spielweisen der beiden Playoff-Gegner unterschieden sich, laut Thomas Berger stark voneinander: «Winterthur setzte mehr auf Risiko, dann schauten sie was passiert. Köniz dagegen war viel kontrollierter und riskierten ihr Spiel nur Phasenweise, meist erst in den Schlussminuten. Die risikoreiche Spielweise ist für uns schwerer zu verteidigen. Uns liegt es mehr, wenn der Gegner kontrolliert agiert. Qualitativ war Köniz jedoch einen Schritt besser als die Winterthurer.»

Wiler-Ersigen siegte im Eröffnungsspiel der Serie gegen Meister Köniz, musste danach jedoch eine bittere Heimpleite einstecken. «Das Spiel 3 war sehr wichtig, denn in der zweiten Partie hatten wir aufgrund unnötiger Fehler verloren. Dieser 6:4-Sieg hatte uns gezeigt, wie gut wir auf eine Niederlage reagieren konnten und damit die mentale Wende eingeleitet haben», sagt Wiler-Captain Marco Louis.

Marco Louis (rechts) gehört zu den erfahrensten Spielern im Wiler-Kader. Hier im Superfinal 2021 gegen Köniz. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der 28-Jährige gehört zu den wenigen Routiniers im Kader und ist diese Saison erstmals Spielführer des Teams: «Das ist eine Herausforderung, da ich in die grossen Fussstapfen meiner Vorgänger trete. Ich hatte genügend Zeit zu überlegen, ob ich das Amt übernehmen will. Das hat mir sehr geholfen und es fällt mir einfacher als ich gedacht habe.»

Viele Abgänge mit dem eigenen Nachwuchs kompensiert

Die Berger-Equipe befindet sich im grossen Umbruch. Seit den letzten drei Jahren haben insgesamt 13 Topspieler den Verein verlassen. Hauptsächlich rückten Spieler aus dem Nachwuchs ins NLA-Team nach und mussten die entstandenen Lücken bestmöglichst füllen.

Diese Strategie funktioniert hervorragend, denn nach 2019 und der letztjährigen Meisterschaft steht Wiler-Ersigen erneut im Superfinal. «Die Jungen haben sich sehr gut entwickelt und wir haben neue Elemente in unser Spiel implementiert. Dazu haben wir unser Spielkonzept angepasst, was mit diesem Team ausgezeichnet funktioniert», erklärt der Cheftrainer.

Marco Louis sieht die Leistungen der erfahrenen Spieler als zusätzlichen Erfolgsgrund:

«Die jungen Spieler haben einen riesigen Fortschritt gemacht. Zudem haben wir nicht viel Routine im Team, aber die Spieler mit grosser Erfahrung haben ihren Job sehr gut gemacht. Im Ganzen ist es eine super Mannschaftsleistung.»

Cup- und Qualifikationssieger GC Zürich will den Bernern den 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte vereiteln. 2019 triumphierte der Rekordmeister im Endspiel über die Zürcher. Aus dem damaligen Wiler-Meisterkader sind nur noch sechs Spieler mit dabei. Zum Vergleich sind es beim Gegner deren zwölf.

Captain Marco Louis ist einer der verbleibenden Wiler-Akteure: «Die Endspiel-Erfahrung hilft sicherlich, wenn es anstelle von 500 plötzlich 8000 Zuschauer sind. Beim ersten Finalauftritt der Karriere ist man sehr nervös, aber am Samstag wird das weniger sein.»

2019 gegen GC im Superfinal: Bisher der letzte Meistertitel Wiler-Ersigens. Keytone / KEYSTONE

Thomas Berger findet zum Superfinalgegner GC deutliche Worte:

«Sie sind das beste Team der Schweiz und über drei Linien super besetzt. Die Zürcher spielen ohne Ausländerkontingent und haben dennoch eine riesige Kaderbreite. Auch die hervorragenden Einzelspieler zeigten eine beeindruckende Saison. Da muss man einfach Respekt zollen.»

Wiler muss in der Finalaffiche auf ihre standfeste Defensive zählen, wenn sie gegen den Favoriten bestehen wollen. «Die Vorteile sind vor allem beim Gegner. Wir müssen unseren Gameplan umsetzten und solidarisch verteidigen. GC hat seine Stärken in der Offensive, deshalb müssen wir ihnen das Leben vor unserem Tor schwer machen. Uns fehlt die Kaderbreite, darum müssen wir den Gegentorschnitt tief halten, was unsere Halbfinal-Serie gegen Köniz widerspiegelt. Wenn wir das hinbekommen, die Tormaschine von Zürich zu stoppen, dann haben wir eine Chance», erläutert Coach Berger.

Die jüngste Mannschaft der Liga trifft auf den aktuellen Überflieger. Das Eröffnungsbully wird am Samstag um 16:00 Uhr in der Stimo Arena Kloten stattfinden. Den Superfinal können Sie auf SRF Zwei live mitverfolgen.

