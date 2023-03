DNA Wiler-Ersigen: Gegen Quali-Sieger GC will man in den Final

Unihockey-Playoffs «Es gehört zur DNA»: Wiler-Ersigen hat die letzten 18 Halbfinals gewonnen und will diese Serie gegen Quali-Sieger GC fortsetzen Rekordmeister gegen Qualifikationssieger ist ein würdiges Duell für einen Playoff-Halbfinal. Der SV Wiler-Ersigen strebt gegen den Grasshopper Club Zürich nach der Finalqualifikation und kann dabei auf fast schon historische Gesetzmässigkeiten hoffen. Auch der 0:1-Rückstand in der Serie versetzt deshalb noch niemanden in Panik. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Vorjahr standen sich GC und Wiler-Ersigen erst im Super-Final gegenüber. Christian Merz / KEYSTONE

Nach der erfolgreich überstandenen Viertelfinalserie gegen Waldkirch-St. Gallen (4:1) trifft Rekordmeister SV Wiler-Ersigen im Halbfinal auf Qualifikationssieger GC. Die Zürcher ihrerseits schafften den Einzug in die nächste Runde erst dank eines 10:4-Heimsiegs gegen Alligator Malans in der Belle. Die erste Halbfinal-Paarung haben die beiden Spitzenteams bereits hinter sich. Auswärts in der Hardau Zürich musste sich der SVWE denkbar knapp mit 5:4 n. P. geschlagen geben und liegt damit mit 0:1 in der Serie zurück.

Was Wiler-Ersigen im Viertelfinal ausgezeichnet hatte war die Intensität von der ersten bis zur letzten Sekunde. Diese liessen die Mannen von Radek Sikora gegen den Grasshopper Club vor allem im ersten Drittel schmerzlich vermissen. Dass man im Vergleich zum Gegner zwei Spiele weniger bestritten und damit ein «freies Wochenende» mehr hatte, half zwar bei der Regeneration, es hat die Mannschaft aber scheinbar ein wenig aus dem Rhythmus gebracht. Im Verlauf der Partie steigerten sich die Mittelländer und hatten Möglichkeiten, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Am Ende resultierte aber die Niederlage in der Penalty-Lotterie. Für alle Beteiligten war klar: «Hier wäre mehr drin gelegen.»

«Es fehlten Kleinigkeiten. Wir müssen überzeugter in die Zweikämpfe gehen mit dem Wissen, dass wir diese für uns entscheiden können. Auch in der Offensive braucht es mehr Geradlinigkeit und mehr Abschlüsse», erklärt SVWE-Assistenztrainer Benjamin Keller und ergänzt: «Für uns hat sich auch mit diesem Spiel noch nicht gross etwas geändert. Wir wissen, dass wir einmal in Zürich gewinnen müssen.»

Halbfinal-Spezialisten in Grün-Weiss

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass Wiler-Ersigen die Statistik auf seiner Seite hat. Seit 2002 hat der SVWE eine fast schon unheimliche Serie hingelegt und 18 Halbfinal-Serien hintereinander gewonnen. Die Wiler sind also im Halbfinal praktisch unbezwingbar, was auch schon GC erfahren musste in den letzten Jahren. «Es gehört zur DNA von Wiler-Ersigen. Das hat uns in den letzten zwei Jahrzehnten ausgezeichnet. Wir wissen um die Statistik, aber uns ist bewusst, dass wir in jedem Halbfinal wieder Vollgas geben müssen», so Keller.

Der SV Wiler-Ersigen ist der erfolgreichste Unihockey-Club der Schweiz. In der Zeitspanne von 2004 bis 2019 gewann man sage und schreibe zwölf Meistertitel. Auch in dieser Saison will man wieder zuoberst auf den Thron steigen und die erste Meisterschaft seit drei Jahren bejubeln. «Über die Jahre hat sich dieser unbändige Siegeswille bei uns etabliert. In den Playoffs wird alles dem Unihockey untergeordnet und auch der ein oder andere Ferientag wird eingesetzt, um sich optimal zu regenerieren», sagt Assistenztrainer Keller.

Sieger-DNA bei Jung und Alt

Schon den Junioren wird die Winner-Mentalität beigebracht. «Wir wollen immer gewinnen und das Maximum herausholen. Das müssen Junioren wie auch neue Spieler bei uns verstehen», erklärt Keller. Einer der diese Philosophie verinnerlicht wie kein Zweiter ist der 39-jährige Tatu Väänänen, welcher seine letzten Playoffs bestreitet. «Wenn er es so intensiv vorlebt haben die Jungen, die zu ihm hinaufschauen, gar keine andere Wahl als mitzuziehen», so der Assistenztrainer.

In einer Saison, die für Wiler-Ersigen mit dem Langzeitausfall von Joonas Pylsy und der Entlassung von Cheftrainer Thomas Berger keineswegs einfach war, gilt es nun im ersten Spiel vor heimischer Kulisse die Serie gegen GC auszugleichen. Vielleicht ist aber grade der Fakt, dass nicht alles reibungslos ablief und man immer kämpfen und beissen musste, das entscheidende Puzzlestück für einen möglichst lange anhaltenden Playoff-Run.

Die weiteren Spieldaten des Playoff-Halbfinal 25.03, 19.00 Uhr SV Wiler-Ersigen - Grasshopper Club Zürich 26.03, 17.00 Uhr Grasshopper Club Zürich - SV Wiler-Ersigen 01.04, 17.00 Uhr SV Wiler-Ersigen - Grasshopper Club Zürich evtl. 02.04, 17.00 Uhr Grasshopper Club Zürich - SV Wiler-Ersigen evtl. 08.04, 17.00 Uhr SV Wiler-Ersigen - Grasshopper Club Zürich evtl. 10.04, 17.00 Uhr Grasshopper Club Zürich - SV Wiler-Ersigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen