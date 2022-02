TSV Deitingen und Unihockey Mittelland vor dem Playoffstart

Unihockey Mit einem Kaltstart in die heisse Playoff-Phase: Deitingen und Unihockey Mittelland beginnen die Playoffs als Aussenseiter Der TSV Deitingen und Unihockey Mittelland (Olten-Zofingen) starten am Wochenende nach einem Saisonunterbruch von sieben Wochen als Aussenseiter in die 1.-Liga-Unihockey-Playoffs, sehen aber durchaus intakte Chancen, ihre Auftakt-Serien für sich zu entscheiden. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.10 Uhr

Deitingen, hier im Bild Lukas Galli gegen Luzern, will sich in den Playoffs gegen Schüpbach behaupten. Patrick Huerlimann

Als gegen Ende des vergangenen Jahres die 2G-plus-Regel in der Coronapandemie eingeführt wurde, entschloss sich der Unihockeyverband zu einem Saisonunterbruch, um nicht zuletzt den Klubs genügend Zeit zu geben, damit sich die Spieler mit einer Boosterimpfung für eine Fortsetzung der Saison rüsten können. Am 19. Dezember hatte die 1. Liga deshalb ihre letzte Runde erlebt, womit die Teams bei 17 oder 18 Spielen in der 12er-Liga stehen blieben. Nun, mit den Lockerungen der Coronamassnahmen, entschied man sich zur Wiederaufnahme. Die restlichen Qualifikationsspiele werden gestrichen, damit die Saison nicht allzu sehr in die Länge gezogen wird, stattdessen, der aktuellen Tabelle entsprechend, wird sofort mit den Playoffs begonnen. Somit erlebt die 1. Liga an diesem Wochenende ihren Kaltstart in die heisse Playoff-Phase – nach einem Meisterschaftsunterbruch von sieben Wochen.

Die Hassliebe zwischen Mittelland und Reinach

Man ist sich nicht so recht sicher, ob diese langwierige Coronapause nun den Favoriten in die Karten spielt oder doch eher den Aussenseitern zugutekommt. Klar ist: Deitingen (gegen Schüpbach; 3.) und Unihockey Mittelland (gegen Lok Reinach; 2.) nehmen als 6.- und 7.-Platzierter mit Aussenseiterchancen die Playoffs in Angriff. «Als bekannt wurde, dass die Saison weitergeht und wir erfuhren, dass wir gegen Lok Reinach spielen dürfen, stieg die Motivation im Team natürlich ins Unermessliche an», sagt Roman Pass, Spielertrainer von Unihockey Mittelland.

Kein Wunder: Just in der letzten Regular-Season-Runde vor Weihnachten gelang Mittelland mit einem 8:6-Heimsieg gegen Lok Reinach eine Überraschung, womit die Aargauer zugleich noch den ersten Platz verspielten. «Damit haben wir ihnen natürlich zur Unzeit viel Selbstvertrauen geschenkt. Das ist schade», sagt Lok-Reinach-Co-Trainer Pascal Müller und ergänzt: «Aber das sollte uns nicht lähmen. Wir haben bewiesen, dass wir vorne mitspielen können, nun müssen wir diese Leistungen in den Playoffs adaptieren. Können wir unsere Qualitäten abrufen, dann werden wir diese Serie gewinnen.»

Mittelland-Spielertrainer Roman Pass. Michael Wyss / Oltner Tagblatt

Das sieht auch ein realistischer Roman Pass so. «Lok ist klar im Vorteil. Eigentlich haben wir keine Chancen – aber genau das wollen wir ausnutzen. Während der Druck ganz klar bei Lok liegt, können wir frei aufspielen. Unser Saisonziel haben wir mit der Playoff-Teilnahme erreicht. Alles, was jetzt noch kommt, ist das Dessert. Wir werden es geniessen», sagt der Mittelland-Spielertrainer, der nicht nur vom Derby spricht, sondern auch von einer intakten Hassliebe. «Man kennt sich, die Rivalität ist gross. Zudem haben wir mit Marvin Richner und Philippe Grütter Spieler im Kader, die lange für Reinach gespielt haben. Da sind Emotionen im Spiel. Wir freuen uns sehr darauf», so Pass.

Seit zwei Wochen trainiert Mittelland wieder intensiv. In diesen Tagen kam es zu einem Trainingsspielchen gegen den Tabellenletzten Unihockey Fricktal, das Mittelland trotz gutem 3:0-Start noch 5:7 verloren hatte. Pass: «Es war ein Mittwochabend-Spielchen, das nicht die höchste Intensität hatte, aber es zeigte uns sicher auf, dass wir noch nicht bei 100 Prozent sind. Vieles wird sich ohnehin über das Mentale entscheiden, wir müssen bereit sein.»

Deitingen fühlt sich wohl als Underdog In Deitingen ist man hingegen erleichtert, dass man dem ambitionierten Lok Reinach letztlich noch aus dem Weg gehen konnte, liegt dem TSV doch Schüpbach besser als Lok Reinach. «Ich erwarte eine harte Serie mit hart umkämpften Spielen», sagt Deitingens Trainer Samuel Zimmermann. Sie hätten ein gutes Kader beisammen, zudem kehren zwei Stammspieler nach Verletzungen rechtzeitig zurück. «Damit können wir andere Ausfälle gut kompensieren. Das stimmt mich und das Team optimistisch», sagt Zimmermann.

5:2 entschied Schüpbach das einzige Quali-Duell gegen Deitingen für sich. Für den TSV-Trainer geht das drittplatzierte Schüpbach auch mit einem Blick auf die Tabelle als Favorit in die Serie. Er verweist jedoch auf das Playoff-Duell gegen Konolfingen vor einigen Jahren, als Deitingen als Achter sensationell den Leader ausschaltete. «Die Rolle als Underdog liegt uns sehr. Viele Spieler sind aus dieser Zeit noch dabei. Sie werden diese Erfahrungen, Gefühle und Stimmungen mit dem Rest des Teams teilen.»

