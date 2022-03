Wiler-Ersigen startet in die NLA-Playoffs gegen Winterthur

Unihockey «Ihre Spielweise liegt uns»: Wiler-Ersigen vor dem Playoff-Auftakt gegen Rychenberg Winterthur Wiler-Ersigen duelliert sich in der ersten Playoff-Runde mit dem HC Rychenberg Winterthur um den Einzug unter die besten vier Teams des Landes. Der Qualifikationsdritte hat mit dem diesjährigen Cupfinalisten einen unangenehmen Gegner erwischt. Noah Born Jetzt kommentieren 04.03.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann Wiler-Ersigen die siegreiche Quali in den Playoffs bestätigen? Michel Canonica

Mit 16 Siegen aus 22 Partien schloss der SV Wiler-Ersigen die Qualifikation auf dem dritten Tabellenplatz ab. Die blutjunge Mannschaft um Cheftrainer Thomas Berger musste dem punktgleichen Meister Floorball Köniz nur aufgrund der schlechteren Torbilanz den Vorrang geben. Zwei Tore separierten die beiden Teams zum Quali-Schluss.

Leader GC Zürich war bereits früh ausser Reichweite und grüsst von der Spitze. Der NLA-Modus begünstigt einen Tabellenplatz unter den Top-3, weil diese Teams ihren Playoff-Gegner der Reihe nach frei aussuchen können.

Die Tordifferenz entschied das Rennen um den zweiten Platz - «Es war denkbar knapp»

«Wir sind sehr zufrieden mit dieser Qualifikationsphase. Aufgrund der kadertechnischen Ausgangslage, mit welcher wir in die Saison gestartet sind, ist der dritte Platz mehr, als wir erwarten durften», zeigt sich Wiler-Trainer Thomas Berger glücklich.

Den beiden fehlenden Toren, damit sie Meister Köniz in der Tabelle noch hätten überholen können, trauert er nicht nach: «Es war denkbar knapp. So etwas habe ich noch kaum erlebt. Doch wir sind froh überhaupt so weit vorne mitspielen zu können, denn GC und Köniz haben ein ganz anderes Spielerkader.» Wiler-Ersigen hatte zu Beginn der Saison seine Mannschaft, im Vergleich zur Meistersaison 2019, stark verjüngt.

Die Abschlusstabelle der NLA-Quali (Playoffs: 1.-8. / Playouts: 9.-12.). Screenshot: www.swissunihockey.ch

Die Qual der Wahl der Playoff-Gegner

Tabellenführer GC durfte sich, aus den für die Playoffs qualifizierten Teams, seinen Viertelfinalgegner als erstes auswählen. Der Cupsieger entschied sich für den UHC Uster. «Als Tabellenerster hätten wir höchstwahrscheinlich auch Uster gewählt», erklärt Berger.

Floorball Köniz entschied sich für Waldkirch-St. Gallen. Somit blieb Wiler-Ersigen die Wahl zwischen dem HC Rychenberg Winterthur und dem UHC Alligator Malans. Für Bergers-Equipe kam nur ein Kontrahent infrage:

«Die Wahl lag auf der Hand. Gegen Malans haben wir in der Meisterschaft zweimal verloren und auch im Cup haben sie uns eliminiert. Daher war es klar, dass wir Winterthur vorziehen, obwohl sie definitiv auch nicht unsere erste Wahl gewesen wären.»

Für Wiler-Trainer Thomas Berger steht die heisseste Zeit der Saison bevor. Roy Matter / Solothurner Zeitung

In der Qualifikation hatten die Wiler den Viertelfinalgegner Rychenberg Winterthur bereits zweimal besiegt. Auswärts gewann Wiler knapp mit 4:3, zuhause mit einem 7:2 deutlich. Die Zürcher behagen der Berger-Truppe: «Beide Partien liefen sehr ähnlich ab.

In Winterthur hatten wir etwas mühe mit dem Toreschiessen, hatten aber dennoch gewonnen. Ihre Spielweise liegt uns, denn sie legen grossen Wert auf eine klare Struktur. Der Trainer hat grossen Einfluss und sie verfolgen stets diesen Spielplan. Gegen solche Mannschaften performen wir besser.»

Die jungen Spieler bleiben das grosse Fragezeichen

Wiler-Ersigen geht als Favorit in die erste Playoff-Runde. Dennoch könnte sich das Viertelfinale für die zahlreichen unerfahrenen Spieler zu einer kniffligen Angelegenheit entwickeln. Besondere Vorbereitung brauchen sie laut Cheftrainer Berger allerdings nicht: «Es gibt keinen speziellen Plan. Die Jungen machen die grundsätzliche Vorbereitung mit. Sie haben auch schon Playoff-Erfahrungen gesammelt, beispielsweise auf der U21-Stufe. Das sollte nichts aussergewöhnliches werden.»

Nationalspieler Deny Känzig ist einer der wenigen Wiler-Akteure mit Meister-Erfahrung. Claudio Thoma/Freshfocus

Im aktuellen Kader befinden sich nur noch vier Spieler des letzten Wiler-Meisterteams. Deny Känzig, Tatu Väänänen, Marco Louis und Andrin Hollenstein sollen die Mannschaft anführen. «Diese Spieler sind grundsätzlich tonangebend. Sie sollen ihre Erfahrungen weitergeben, denn sie wissen, wie der Weg zu einem Meistertitel verläuft und kennen den Einsatz, welchen es dafür braucht. Dies ist etwas, was den Youngstern noch fehlt», erläutert der langjährige Cheftrainer.

«Ein siegreicher Auftakt wäre wichtig, aber sicherlich nicht entscheidend.»

Am Samstag, 17 Uhr, startet die Playoff-Reise des SV Wiler-Ersigen in der heimischen Grossmatt Kirchberg. Die Partie wird live auf SRF 2 übertragen und bietet dem Verein daher eine gute Präsentationsplattform. «Ein siegreicher Auftakt wäre wichtig, aber sicherlich nicht entscheidend. Psychologisch tut ein Startsieg immer gut und ein Fernsehspiel will niemand verlieren», äussert sich Berger zur ersten Playoff-Affiche.

Nach Superfinal 2021-Niederlage gegen Köniz: Thomas Berger (rechts) will mit Wiler zurück auf den Unihockey-Thron. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Rekordmeister möchte den anhaltenden hohen Erwartungen gerecht werden und setzt seine Ziele dementsprechend an: «Grundsätzlich wollen wir möglichst weit kommen. Letztes Jahr haben wir eher unerwartet den Final erreicht. Nichtsdestotrotz sollte dies erneut unsere Anforderung sein. Im Superfinal kann dann alles passieren, da es nur eine Entscheidungspartie gibt.

Doch zuerst wollen wir im Viertelfinal voll angreifen.» Die Paarung des aktuellen Vizemeisters gegen den diesjährigen Cupfinalisten verspricht einiges an Spannung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen