Unihockeyspieler Tatu Väänänen bestreitet seine letzte Saison

Unihockey «Es ist Zeit geworden»: Wiler-Ersigen-Legende Tatu Väänänen nimmt mit 39 Jahren seine letzte Saison in Angriff Er bestreitet seine zehnte Saison mit dem SV Wiler-Ersigen und gleichzeitig die letzte in seiner Karriere. Der Finne spricht von seinen Highlights, erklärt wieso die Finnen so ruhig sind und verrät was er nach seiner Karriere vor hat. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Tatu Väänänen bestreitet die letzte Saison seiner Karriere. Patrick Lüthy

In der Halle in Zuchwil trainieren die jungen Unihockey-Talente. Lautstark und mit viel Freude üben sie ihre Spielzüge. Auf einem Stuhl unweit des Geschehens sitzt Tatu Väänänen. Der 39-jährige Finne bestreitet nun seine zehnte Saison mit dem SV Wiler-Ersigen, es wird seine letzte seiner Karriere sein.

«Ich bin ein alter Spieler», sagt der 39-Jährige und lacht. Er sei bereits älter und erfahren gewesen, als er mit 29 Jahren zum Rekordmeister wechselte. Heute ist er der Abwehrchef des Teams und dazu eine wichtige Figur der Mannschaft. Reto Luginbühl, Präsident des SV Wiler-Ersigen sagt: «Wenn Tatu etwas sagt, hat es Gewicht.» Der Finne war über vier Jahre Captain des Teams und sei auch heute noch eine tragende Figur der Mannschaft.

Vollgas als Grundsatz seines Lebens

«Wenn ich schon so viel Zeit mit etwas investiere, dann mache ich es auch richtig», sagt er immer wieder. Alles was er mache, mache er mit Vollgas. Dieser Grundsatz ist Väänänen wichtig. Auch Vereinspräsident Luginbühl sieht dies so:

«Er ist ein Spieler, den sich jedes Team wünscht. Tatu lebt für den Sport.»

Auch im Training gibt der Finne Vollgas. Patrick Lüthy

Dass Väänänen überhaupt in der Schweiz spielt, hat er einem anderen Finnen zu verdanken. Sein Nationalmannschaftskollege holte ihn damals anfänglich zum Konkurrent Malans. Während einer Saison spielte er bei den Bündnern, wechselte kurz darauf aber wieder in sein Heimatland.

Nach weiterer Spielpraxis in Finnland kehrte er zurück in die Schweiz. Väänänen entschied sich für den SV Wiler-Ersigen. «Ich habe nicht gedacht, dass ich so lange bleibe. Aber es hat immer alles gepasst. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären wir nie zehn Jahre geblieben», sagt er.

Mehr Regeneration, weniger relaxen auf der Couch

Nun bereitet er sich für das nächste Spiel vor. Zuerst wird die Theorie besprochen, dann aufgewärmt und am Schluss auf dem Feld trainiert. Väänänen nimmt die Übungen gewissenhaft wahr und gibt, wie es in seinem Grundsatz heisst, Vollgas. «In diesem Alter brauche ich mehr Regeneration. Die jungen Spieler im Vergleich sind schneller wieder einsatzbereit.» Deshalb gäbe es für ihn so etwas wie einen gemütlichen Tag auf der Couch nicht. Noch nicht.

Bevor es auf das Feld geht, wärmt sich das Team mit Übungen ein. Patrick Lüthy

«Von jedem Spieler kannst du etwas lernen.» Das mache den Unihockeysport für ihn aus. «Und das gilt auch im Leben», fügt er hinzu. Schliesslich könne man sich immer weiterentwickeln. Deshalb schaut er nach der Partie in der Halle das ganze Spiel nochmals in Ruhe an. «Ich möchte mich immer verbessern und aus meinen Fehlern lernen», sagt er ehrgeizig. Das ist ein weiterer Grundsatz, welcher dem Finnen am Herzen liegt.

Vor einiger Zeit habe er gemerkt, dass er sich spielerisch nicht mehr wie gewünscht weiterentwickeln könne. «Es ist Zeit, aufzuhören. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für meinen Rücktritt.»

Dass er Ende der Saison seine Karriere beendet, fällt dem 39-Jährigen nicht leicht. «Es wird schwierig sein», sagt er bloss, wenn er an den grossen Moment denkt und doch habe er sich dies lange überlegt. Im letzten Jahr hatte er seine Dernière mit der finnischen Nationalmannschaft. Dort holte er sich die Silbermedaille.

Dreimal Weltmeister - viermal Schweizermeister

Auch sonst war Väänänen ein erfolgreicher Unihockeyspieler. Beim SV Wiler-Ersigen gewann er vier Meistertitel. Mit der Nationalmannschaft wurde er drei Mal Weltmeister. Diese Titel, die er mit dem Team feiern konnte, gehören zu seinen Highlights.

«Die Titel sind etwas Grosses für mich», sagt er. Doch das werde wahrscheinlich eine kleine Erinnerung nach seiner über 20-jährigen Karriere sein. Vielmehr bleiben ihm seine Mitspieler. «Wenn ich aufhöre, werde ich meine Kollegen und Mitspieler am meisten vermissen», sagt Väänänen.

Ein Archivbild von seinem ersten Schweizermeister-Titel in der Saison 2013/2014. Marcel Bieri

Die Unihockeyhalle möchte er aber trotzdem nicht verlassen. Danach will er den Schritt ins Coaching wagen, erzählt er. «Ich will dem Sport verbunden bleiben. Ich kann es nicht lassen.» Er mag es bereits heute, seine Erfahrungen und Tipps weiterzugeben und freut sich schon heute auf die Zeit, wenn er dies als Trainer tun kann.

«Ich muss es zuerst ausprobieren, ob das der richtige Schritt für mich ist, doch genau das macht es so interessant.» Die Unterstützung von Wiler-Ersigen hat er bereits. So versichert Präsident Reto Luginbühl: «Wir sind stark interessiert und motiviert mitzuhelfen, dass es eine gute Lösung für ihn gibt.»

Die Ruhe der Finnen

Möchte er nach der Karriere zurück nach Finnland? Väänänen nickt. «Früher oder später sicher.» Wenn es in der Schweiz weiterhin passe, bleibe die fünfköpfige Familie. «Wir lieben die Schweiz.» Trotzdem sei er Finne mit Leib und Seele. Wenn er über seine Heimat spricht, dann beginnt er zu schwärmen. Die Ruhe und Natur schätze er sehr in Finnland. «Wir Finnen sind ruhige Menschen.» Diese Ruhe strahlt auch die Unihockey-Legende aus.

Während in Finnland bei den Topteams über die Hälfte vom Unihockey leben kann, ist dies in der Schweiz kaum möglich. «Nebenbei zu arbeiten ist in der Schweiz viel wichtiger», sagt er. Auch Väänänen arbeitet an zwei Tagen die Woche, er kümmert sich beim Velohersteller Thömus in Bern um die Büroarbeiten. «Dort komme ich auf andere Gedanken.»

Tatu Väänänen im Training mit dem SV Wiler-Ersigen in der Sporthalle Zuchwil. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

In seiner letzten Saison möchte Väänänen nochmals alles geben. Er wolle dem Team helfen. Er erwarte eine gute Saison, am liebsten eine, wie im vergangenen Jahr, sagt er. Ist ein Meistertitel in Sicht? Väänänen sagt schulterzuckend: «Ich gebe alles für den fünften Meistertitel. Das wäre ein schöner Abschluss.» Doch wenn man sich dies zu fest in den Kopf setze, gehe am Schluss alles schief, weiss er.

Sprung in die «Hall of Fame» des Rekordmeisters?

Er hat bereits heute den Legendenstatus. Patrick Lüthy

Wenn er den fünften Meistertitel mit dem SV Wiler-Ersigen gewinnt, erreicht er die nötigen vier von fünf geforderten Kriterien für den Eintritt in die «Hall of Fame» des Vereins. Aktuell sind dort sieben Spieler vertreten.

«Er ist jetzt schon eine Legende. Er hat definitiv seine Spuren hinterlassen», sagt Präsident Luginbühl. Schliesslich habe er einen grossen Beitrag zur Erfolgsgeschichte vom SV Wiler-Ersigen beigetragen. Für Väänänen hat die Aufnahme in die Hall of Fame keine Priorität. «Es geht während der Saison um die Mannschaft.»

Mit 39 Jahren gehört Väänänen zu den ältesten Unihockeyspielern auf dem Topniveau. Wie kann man so lange im Unihockey-Business verweilen? Der Finne hat ein Erfolgsrezept: «Ich nahm immer eine Saison nach der anderen und verlor nie die Freude am Spiel.»

Nun nimmt er also seine letzte Saison in Angriff und wird dabei Spiel für Spiel, Drittel für Drittel, nehmen. Und das stets mit Vollgas.

