SV Wiler-Ersigen trifft im Playoff-Halbfinal auf Meister Köniz

Unihockey Gelingt die Superfinal-Revanche? Wiler-Ersigen trifft im Halbfinale auf Meister Floorball Köniz In der Viertelfinal-Serie gegen den HC Rychenberg Winterthur mussten die Berner fünfmal in die Verlängerung. Dort bewies Wiler viel Charakter und gewann nach einer Startniederlage alle folgenden Partien. Nun wartet der Kantonsrivale Floorball Köniz auf den Rekordmeister. Noah Born 01.04.2022, 17.00 Uhr

Yanick Flury (weisses Trikot) wurde im Verlauf der Saison zum sicheren Rückhalt der Wiler Defensive. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Fünf mal Verlängerung, davon vier mal gewonnen - die Ausbeute des SV Wiler-Ersigen im Playoff-Viertelfinal gegen Rychenberg Winterthur lässt sich sehen. Die Berner zeigten Nervenstärke, wenn es in die zusätzliche Spielzeit ging. Nach einer bitteren Niederlage zum Serienstart reagierte der Favorit stark und verlor danach keine weitere Partie. Dennoch zeigten sich die Zürcher als überraschend unangenehmer Gegner. In der Qualifikation gewann Wiler gegen Winterthur noch überlegen mit 4:3 und 7:2.

Enge Serie mit unterschiedlichen Spielverläufen

«Es war eine sehr knappe Serie», bestätigt Wiler-Torwart Yanick Flury. «Die Partien waren alle sehr unterschiedlich. Manchmal gab zu Beginn des Spiels viele Schüsse auf unser Tor und dann gegen Ende der Partie oder der Verlängerung beinahe keine mehr. Dann gab es auch das Gegenteil, wo es zum Schluss der Partie erst mehrere Abschlüsse gab.» Der Deitinger rückte nach dem Karriereende von Martin Menétrey auf die Stammtorhüterposition und überzeugte mit starken Leistungen.

Der 24-Jährige Flury ist seit Kindheit im Unihockey-Gehäuse aufzutreffen: «Zuerst war mein Bruder Torhüter und ich spielte auf dem Feld. Dann hatte er keine Lust mehr auf das Tor und wir wechselten die Position. Dort bin ich dann immer geblieben.» Von seinem Jugendverein, dem TSV Deitingen wechselte er 2013 zu Wiler-Ersigen.

«Da ich immer mit den älteren Jahrgängen spielte, war ich in Deitingen zu jung um konform mitzuspielen. Wiler hatte bereits früher einmal angefragt, aber dann wollte ich nicht wechseln. Weil es dann kein Team mehr für mich gab, ging ich später doch zu Wiler», sagt der Keeper.

Eine solide Qualiphase, aber positive Leistungsausreisser fehlten

Über die Nachwuchsstufen avancierte Yanick Flury zu einem sicheren Rückhalt der ersten Mannschaft. Der SV Wiler-Ersigen schloss die diesjährige Quali auf dem dritten Platz ab, punktgleich mit dem Meister Floorball Köniz. Flury ist dabei, notabene in seiner ersten Spielzeit als Stammtorhüter ein wichtiger Akteur.

Mit seiner persönlichen Quali-Leistung ist er dennoch nur teilweise glücklich: «Im Grossen und Ganzen bin ich mit der Qualifikation zufrieden. Ich habe konstante Leistungen abgeliefert. Allerdings haben Ausreisser nach oben gefehlt, ich konnte kaum ein wirkliches Top-Match zeigen. Doch die gute Ansätze waren da.»

Auch Teamkollege Tim Kramer zeigte sich als solider Backup-Goali und kam in der Viertelfinal-Serie zu Spielminuten. Michel Canonica

Im Playoff-Viertelfinale musste Yanick Flury den Platz zwischen den Pfosten mit Tim Kramer teilen. Die Beiden wechselten sich an den aufeinanderfolgenden Partien am Wochenende jeweils ab. «Ich hätte lieber jedes Spiel gespielt und nicht abgetauscht. So kommt man sicherlich besser in die Serie hinein und bekommt mehr Sicherheit. Daher hätte ich das volle Einsatzpensum bevorzugt», erklärt die Wiler Nummer eins.

«Das war cool ein Spiel so zu entscheiden. Mental hat das sicher etwas gebracht, mit all den Emotionen.»

Seinen grossen Moment hatte der Torhüter im dritten Playoff-Spiel. Während des Penaltyschiessens hielt Flury den letzten Versuch der Winterthurer und sicherte seiner Mannschaft einen immens wichtigen Heimsieg. «Das war cool ein Spiel so zu entscheiden. Mental hat das sicher etwas gebracht, mit all den Emotionen.»

Das Penaltyschiessen-Szenario haben die Wiler Schlussmänner bereits im Training beachtet: «Wir haben darüber diskutiert und ich wusste, welcher HCR-Spieler einen speziellen Move auspacken wird. Aber beim letzten Schützen wusste ich nicht, was mich erwartet. Dann habe ich einfach abgewartet und den Ball so gehalten.»

Gelingt Wiler-Ersigen die Superfinal 2021-Revanche gegen den Rivalen Köniz? Ennio Leanza / KEYSTONE

Im Halbfinale trifft der Rekordmeister auf den aktuellen Meister Floorball Köniz. Die Berner hatten ebenfalls keine leichte Aufgabe im Viertelfinal, denn Waldkirch-St. Gallen gewann das Eröffnungsspiel und erzwang insgesamt sechs Partien. Favorit Köniz setzte sich schlussendlich mit 4:2 in der Serie durch.

Die Halbfinal-Vorgabe ist klar: «Wir müssen uns Schritt für Schritt verbessern und diese Serie gewinnen»

Es folgt eine schwere Aufgabe für Wiler-Ersigen, dass sieht auch Yanick Flury so: «Diese Serie wird sicher schwieriger als das Viertelfinale. Köniz hat ein sehr breites Kader und eine starke Defensive. Da ist unsere Offensive, welche oft etwas Mühe hatte, sicherlich gefordert. Zudem wird es mehr Abschlüsse auf uns Torhüter geben, was uns aber helfen kann, besser ins Spiel zu kommen. Wir müssen uns Schritt für Schritt verbessern und diese Serie gewinnen.»

Die fortlaufende Rotation auf der Torwartposition ist nicht mehr geplant. «Das wurde uns noch nicht kommuniziert. Ich denke wir werden nicht mehr gross rotieren, ausser ein Keeper erwischt eine schlechte Partie. Dann gibt ein Austausch dem Team ein klares Zeichen, aber sonst sollte es keinen Wechsel mehr geben», meint der Stammtorhüter. Die SVWE-Heimspiele finden jeweils in Kirchberg statt, keines mehr in Zuchwil.

