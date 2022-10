Darum ist Deny Känzig trotzdem im Unihockey WM-Kader

Unihockey «Ehrlich gesagt habe ich nicht mit einem Aufgebot gerechnet»: Darum ist Deny Känzig trotzdem im Nati-Kader Die diesjährige Unihockey-WM findet vom 5. bis 13. November in Zürich statt. Als einziger Spieler des SV Wiler-Ersigen ist Deny Känzig mit im Kader. Der Topskorer lässt in seinen Alltag einblicken und verrät, wie er von der Nomination erfahren hat. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Deny Känzig ist an der Heim-WM mit dabei. Fabian Trees / Keystone

Gespannt blickte Deny Känzig am Sonntag vor zwei Wochen auf seinen Handybildschirm. Der Unihockeyspieler des SV Wiler Ersigen erwartete einen entscheidenden Anruf. Und dann klingelte plötzlich das Handy. Auf der anderen Seite der Leitung war David Jansson, der Trainer der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft.

Obwohl der 25-Jährige wusste, dass er kontaktiert wird, sagt er rückblickend: «Ich bin nervös geworden.». Auf die Erlösung musste er aber nicht lange warten: Jansson nimmt ihn an die Unihockey-Weltmeisterschaft Anfang November in Zürich mit.

Überraschende Nomination

«Das war sehr überraschend. Ehrlich gesagt habe ich nicht mit einem Aufgebot gerechnet», gesteht er und grinst. Obwohl der Topskorer des SV Wiler-Ersigen bereits WM-Erfahrung hat, war er bei den Vorbereitungsspielen und der Hauptprobe nicht mit von der Partie. «Wenn ich nicht bei der Hauptprobe dabei bin, dann sicher auch nicht an der WM», dachte sich Känzig vor der Bekanntgabe des Aufgebots. Doch er täuschte sich:

«Meine Freude, dass ich nun doch dabei bin, ist deshalb noch grösser.»

Als er die Worte des Trainers hörte, habe er es zuerst gar nicht richtig realisiert. «Was antwortet man darauf?», sagt der Solothurner und lacht. Er entschied sich für ein simples «Merci». Die Freude war gross, doch bereits am gleichen Tag musste er sich wieder auf ein Meisterschaftsspiel konzentrieren.

Dass er es ins Kader geschafft hat, begründet er mit seiner guten Form. Diese habe er wegen der Spitzensport-RS erhalten, die er von April bis August absolvierte. «Ich habe noch nie so einen guten Saisonstart gehabt», sagt er. In der Meisterschaft schoss er in acht Spielen acht Tore und lieferte acht Assists. Er ist nicht nur der beste Torschütze des SVWE, sondern einer der besten der ganzen Liga.

Zum Glück noch keine Tickets gekauft

«Eine Weltmeisterschaft erlebt man nicht jeden Tag, eine WM zuhause sowieso nicht», sagt er. Umso spezieller sei es, dass er nun mit dabei ist und in seinem Land für sein Land spielen darf. Die Vorfreude ist gross: «Ich kann es kaum erwarten. Von mir aus könnte es jetzt schon losgehen.» Wenn er die Nomination in die Nati nicht geschafft hätte, wäre Känzig trotzdem an die WM. «Ich habe jedoch noch gewartet mit Tickets kaufen», sagt er und lacht. Nun braucht er kein Ticket mehr.

Im Team werde er den Platz des Jokers einnehmen, ist er sich sicher. Ihm sei bewusst, dass er wahrscheinlich nicht jede Partie spielen werde, aber er werde mit vollem Elan dabei sein, sagt Känzig. «Wenn es mich braucht, dann bin ich 100 Prozent parat.» In seinem Alltag werde er aber keine spezielle Vorbereitung für die WM machen. «Ich mache so weiter wie bis anhin», verrät er.

Deny Känzig ist aktuell der beste Torschütze des SV Wiler-Ersigen. Meierhans Fotografie

Zwischen Sauerstoffmaske und Fifa

Zu seiner täglichen Routine gehören eine halbe Stunde Sauerstoffmaske tragen, um die Regeneration zu beschleunigen, genügend schlafen, aber auch eine Runde Fifa spielen auf der Konsole steht auf dem Tagesprogramm des Solothurners. Und wie es sich bei einem Sportler so gehört, ist auch ausgewogene Ernährung wichtig.

Zum Frühstück gönnt er sich meist Cornflakes und vor dem Spiel Pasta. Obwohl: «Ich kann Pasta nicht mehr sehen», so Känzig. Deshalb entschied er sich letztes Mal für ein Knoblibrot vor dem Spiel. Seine Leistung rief er trotzdem ab. «Wir haben 10:4 gewonnen und ich habe drei Assists gemacht, aber kein Tor. Vielleicht liegt dies am Knoblibrot», sagt er und zuckt mit den Schultern.

Eine Ausbildung fehlt dem 25-Jährigen noch. «Ich hatte zu viele Sachen am Laufen, aber bei einigen zu wenig Ehrgeiz.» Deshalb wolle er sich nun zuerst auf den Sport konzentrieren. Da man in der Schweiz jedoch nicht vom Unihockey leben kann, arbeitet er zusätzlich als Kaufmann-Praktikant. Doch er ist sich sicher:

«Solange ich auf dem höchsten Niveau spiele, bleibt Unihockey meine erste Priorität.»

Deshalb möchte Känzig nochmals den Schritt nach Schweden wagen. Denn in der schwedischen Liga spielen die besten Unihockeyaner der Welt. Dort war er bereits, kehrte wegen der Coronasituation aber wieder zurück in die Schweiz. Er sagt:

«Ich habe noch nicht mit Schweden abgeschlossen.»

Wenn es so weit sei für einen Wechsel, dann kümmert sich sein Agent um den Vertrag. «Ich will in eine Stadt und nicht nur von Elchen umgeben sein», witzelt er. Doch zuerst will er mit dem SV Wiler-Ersigen noch einmal Schweizer Meister werden.

Vor dem Start der WM in Zürich steht für die Unihockeyaner noch ein Trainingscamp in Gstaad an. «Dann geht es Schlag auf Schlag», sagt Känzig. Sein Ziel ist, Weltmeister zu werden, doch auch sonst hat er noch viel vor: «Ich will jeden Titel holen, den es zu holen gibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen