Mittelland-Verteidiger Simon Haas hat intensive Jahre hinter sich

Unihockey Mittelland Er hat den Krebs besiegt und ist jetzt Papa: Simon Haas hat sich zurückgekämpft Im Sommer 2022 wurde bei Simon Haas Hodenkrebs diagnostiziert. Uns erzählt der 27-jährige, wie er den Schicksalsschlag verarbeitet hat und wie sich für ihn letztlich alles zum Guten gewendet hat. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 14.07.2022, 11.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf diesen Moment hat er sich sehr gefreut: Simon Haas und Sarah Nützi mit ihrer Tochter Inaya. ZVG

Der Sommer 2020 weckt bei Unihockey Mittelland unschöne Erinnerungen. Nachdem die Coronapandemie die Schweiz voll getroffen und unter anderem den Abbruch der Unihockeysaison 2019/20 erzwungen hatte, sah sich die UM-Familie mit ungleich schwierigeren Schicksalen konfrontiert.

Ende Juli verunglückt Raphael Hasler beim Bergsteigen tödlich. Rund einen Monat später folgt die nächste Schreckensnachricht: Bei Verteidiger Simon Haas wird Hodenkrebs diagnostiziert. «Raphaels Tod zu akzeptieren war nicht einfach, das ist es auch jetzt noch nicht», sagt Haas über den Verlust seines Mitspielers, mit dem er in Trimbach aufgewachsen ist. Mit seinem eigenen Los geht der 27-jährige Oltner erstaunlich gelassen um – aus einem simplen Grund: «Vieles hat sich in den letzten Monaten zum Guten gewendet.»

Aber der Reihe nach. Nachdem der ursprünglich für Ende August 2020 geplante USA-Trip wegen Corona ins Wasser fiel, beschlossen Simon Haas und seine Partnerin Sarah Nützi, die Schweiz mit einem Wohnmobil zu bereisen. Während diesen Tagen fiel ihm auf, dass mit seinem Hoden etwas nicht stimmt. Nach der Rückkehr sorgten der Besuch beim Hausarzt und beim Urologen schnell für die ernüchternde Klarheit: Hodenkrebs. Haas erzählt:

«Beim Hausarzt habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Als der Urologe die Diagnose bestätigte, war das schon ein Schock.»

Auf einmal musste er, der bis dahin kerngesund war, sich mit existenziellen Fragen befassen wie: Werde ich wieder gesund? Was macht die Krankheit mit meinem Körper? Und wie steht es mit dem Kinderwunsch? In dieser schwierigen Phase haben ihm Gespräche mit dem engsten Familienkreis geholfen. «Auch mein Urologe nahm sich viel Zeit, um alles mit mir zu besprechen. Das schätzte ich sehr», so Haas, der sich dadurch schnell aufrappelte und zu sich sagte: «Jetzt ist es nun mal so, schauen wir nach vorne.»

Happige Nebenwirkungen und Handy-Livestreams

Denn nun ging es Schlag auf Schlag. Bereits zwei Wochen nach dem Befund wurde der befallene Hoden operativ entfernt. Weitere zwei Wochen später begann die auf drei Zyklen verteilte Chemotherapie, die sowohl stationär wie ambulant erfolgte. «Zu Beginn hatte ich extremen Hunger und klingelte im Spital um zwei Uhr morgens bei der Krankenschwester und fragte, ob ich etwas zu essen kriegen würde», erinnert sich Simon Haas und lacht.

Im weiteren Behandlungsverlauf drehte aber der Wind: Die Lust aufs Essen war weg, Haas fühlte sich schlapp und lag mit Schüttelfrost und Tinnitus im Bett. Er arrangierte sich aber mit den Nebenwirkungen im Wissen, dass das Ende der Chemotherapie absehbar war. Zudem tankte Haas in dieser schwierigen Zeit viel Kraft durch die Unterstützung vonseiten Unihockey Mittelland. Die Ersatztorhüter beispielsweise sorgten via Live­stream über das Handy dafür, dass ihr kurz zuvor operierter Teamkamerad die Meisterschaftsspiele vom Spitalbett aus mitverfolgen konnte.

«Einige Spieler besuchten mich auch, das war schön. Solche Freundschaften tun gut», sagt Haas, der seit 2013 das Mittelland-Trikot trägt und sich mit vielen Mitspielern auch abseits des Feldes oft trifft. Ebenfalls zur Seite stand ihm die Familie. «Meine Mutter und Sarah begleiteten mich oft zu meinen Terminen, das nahm ihnen ein bisschen die Angst», erzählt Haas, der den Ärzten vollstes Vertrauen entgegenbrachte: «Sie wissen, wie sie mich behandeln müssen.»

Gestärkt wurde seine Zuversicht auch durch die guten Aussichten auf einen positiven Heilungsverlauf. Obwohl Hodenkrebs in Europa und den USA die häufigste Krebsart bei Männern unter 40 Jahren ist – die Krebsliga Schweiz zählt in ihrer Statistik 471 Neuerkrankungen und 12 Todesfälle pro Jahr –, sind die Chancen auf eine erfolgreiche Therapie gut, insbesondere bei einer früh gestellten Diagnose. Und selbst wenn bereits Metastasen vorhanden sind, kann Hodenkrebs bei geeigneter Therapie in der Mehrzahl der Fälle erfolgreich behandelt werden.

Unihockey bestimmt den Alltag nicht mehr

Auch bei Simon Haas erzielte die Chemotherapie die gewünschten Resultate, sodass der Technische Abteilungsleiter eines in der Uhrenbranche tätigen Unternehmens bereits Ende Dezember in die Nachbehandlung übertreten konnte. Fortan standen alle drei Monate Routineuntersuchungen beim Onkologen und Urologen an. Weil sämtliche Werte seither im normalen Bereich liegen, sind diese Kontrollen inzwischen nur noch alle sechs Monate nötig. «Das Rückfallrisiko ist mir bewusst, beschäftigt mich im Alltag aber nicht gross», sagt Haas.

Die Folgen der Chemotherapie spürte der Solothurner allerdings noch lange. «Als im Frühling darauf das Sommertraining begann, hatte ich Mühe, leistungsmässig mit der Mannschaft mitzuhalten», sagt Haas. Erst im Juli sei er auf einem für ihn zufriedenstellenden sportlichen Level angelangt. Als Haas aber in der Saison 2021/22 schon früh mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte, merkte er, «dass ich wahrscheinlich doch noch nicht auf jenem Niveau wie vor der Erkrankung bin». Aus diesem Grund entschloss er sich zum Wechsel in die zweite Mannschaft von Unihockey Mittelland.

Diesen Schritt beeinflusst hat ein weiterer Faktor: Sarah Nützi und Simon Haas sind vor rund zwei Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. An einem Freitag erblickte Inaya das Licht der Welt. «Auf diesen Moment habe ich mich sehr gefreut. Ich kenne Sarah schon lange und konnte mit ihr ein schönes Leben aufbauen, das jetzt Zuwachs erhalten hat. Das macht mich umso glücklicher», sagt der stolze Papa.

«Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen»

Aufgrund der Vorgeschichte sei die Erleichterung bei ihm und seiner Partnerin gross gewesen, als klar war, dass sie den Aufwand einer künstlichen Befruchtung nicht auf sich nehmen müssen. «Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Diese Ungewissheit war die grösste Belastung und für uns beide nicht einfach», erzählt Haas.

Simon Haas im Einsatz für Unihockey Mittelland. pka

Wie bei vielen frischgebackenen Eltern haben sich mit der Geburt auch Simon Haas’ Prioritäten verschoben. An erster Stelle kommt nun die Familie, danach Beruf und Unihockey. «Irgendwann möchte ich wieder in der ersten Mannschaft spielen, aber da habe ich keinen Stress. Zuerst wollen wir uns als Familie finden», sagt Haas, der sein gesundheitliches Tief definitiv überwunden hat. «Das ist ein schöner Abschluss und gleichzeitig ein aufregender Start in ein neues Kapitel.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen