Unihockey Mittelland gewinnt gegen TSV Deitingen 6:4

Unihockey Deitingens fataler Einbruch im Mitteldrittel im Derby gegen Olten-Zofingen Mittellands 1.-Liga-Unihockeyer drehen ein spannendes Derby und bezwingen Deitingen mit 6:4. Jetzt kommentieren 19.09.2022, 17.19 Uhr

Mittelland-Spielertrainer Sam Schneiter (r.) im Duell mit Deitingen Matthias Flury. Michael Wyss / Zofinger Tagblatt

Eine Woche nach der schmerzhaften 2:3-Niederlage nach Verlängerung zum Saisonauftakt bei Baden-Birmenstorf bot sich Unihockey Mittelland die Möglichkeit, im ersten Heimspiel den Fehlstart zu korrigieren. Die Gäste aus Deitingen reisten ihrerseits nach dem klaren 5:1-Auftaktsieg gegen Schüpbach mit einem guten Gefühl, aber auch mit nur 13 Feldspielern an.

Bereits in der zweiten Minute nutzten die Deitinger einen Konter zur Führung aus. Und nur 56 Sekunden später stand es bereits 2:0. Die Gäste konterten gradlinig, während UM in der Defensive zu wenig konsequent agierte. Nach dem Schreck zum Start fingen sich die Einheimischen und kontrollierten den Ball immer besser. In der 5. Minute erzielte Julian Berlinger den Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz klarem Chancenplus gelang es den Gastgebern jedoch noch nicht, den Ausgleich zu erzielen. UM musste kurz vor Drittelsende sogar noch einen Konter der Gäste zum 1:3 einstecken.

Drei Treffer innerhalb von rund 150 Sekunden

Drittel Nummer zwei entsprach mehr dem Geschmack der UM-Fans, welche zahlreich in der Halle erschienen waren. Durch drei Tore in der 26., 28. und 29. Minute, welche Samuel Schneiter, Marvin Richner und Sven Hunziker innerhalb von 152 Sekunden erzielten, gelang es den Mittelländern, das Spiel zu drehen. In der Folge wurde die Partie emotionaler und härter. UM liess eine Überzahlsituation ungenutzt und kassierte prompt den Ausgleich zum 4:4.

Das umkämpfte letzte Drittel konnte Mittelland ebenfalls für sich entscheiden. Marius Flury brachte das Heimteam in der 44. Minute wieder in Führung. Drei Minuten vor Spielende konnte Julian Berlinger schliesslich mit dem 6:4 das Heimteam etwas beruhigen. So spielte es keine Rollemehr, dass das UM-Powerplay auch bei der zweiten Möglichkeit erfolglos blieb.

Am kommenden Wochenende stehen sowohl für UM als auch Deitingen die erste Doppelrunde auf dem Programm. Die kleinen Baustellen sind beidseits erkannt. Es gilt nun, gut zu trainieren, um gegen Konolfingen und Limmattal (UM) sowie Aarau und Zuger Highlands (Deitingen) an die ersten Erfolge anknüpfen zu können. (tsc)

