Unihockey Mittelland kämpft gegen den Playoff-Fluch

Unihockey 1. Liga Seit acht Jahren keine Serie gewonnen: Nach der starken Qualifikation will Mittelland jetzt den Playoff-Fluch brechen Samuel Schneiter hat Unihockey Mittelland in seiner ersten Saison als Spielertrainer auf den zweiten Quali-Platz geführt. «Es ist eine mentale Hürde, dass wir endlich den Halbfinal-Einzug schaffen. Danach ist alles möglich», sagt er vor dem Playoff-Auftakt gegen den Aufsteiger Black Creek Schwarzenbach. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 02.02.2023, 18.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielertrainer Samuel Schneiter sammelte in der Qualifikation 28 Skorerpunkte (13 Tore und 15 Vorlagen). Michael Wyss

Eine beeindruckende Steigerung – UM hat seine Punkteausbeute innert einem Jahr verdoppelt. In der vergangenen Saison beendete Mittelland die Qualifikation mit 25 Punkten aus 18 Spielen auf Platz 7. Jetzt sammelte das Team von Headcoach Samuel Schneiter in 22 Spielen 51 Punkte. Das bedeutet Platz zwei hinter Qualisieger Limmattal.

«Mit den bisherigen Resultaten können wir grundsätzlich zufrieden sein», zieht Schneiter ein positives Zwischenfazit. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt: «Wir konnten einen grossen Schritt vorwärtsmachen. In Bezug auf das Spielerische und auch das System. Die Spieler konnten meistens das umsetzen, was der Staff und ich von ihnen forderten.»

Als Hauptgrund für den Aufschwung des Klubs nennt er das Bekenntnis zur Professionalisierung. Es wurde klar definiert, was der Klub von den Spielern verlangt und wo der Weg hingehen soll, führt Schneiter aus und stellt klar: «In der 1. Liga gibt es bei uns keinen Platz mehr für Spieler, die Unihockey nur als Hobby anschauen. Wir peilen in mittelfristiger Zukunft den Aufstieg in die NLB an.»

Natürlich waren auch einige geschickte Transfers nötig, um die schlagkräftige Erstliga-Truppe zu formen. Elf Zuzüge und zehn Abgänge vermeldete Mittelland vor der Saison. Diesen Schnitt im Team zu machen, sei die grösste Schwierigkeit gewesen in seiner ersten Saison als Headcoach, blickt Schneiter zurück: «Sportchef Cyril Müller und ich haben das Kader zusammengestellt. Das war aufwendig und kräfteraubend. Aber ich denke, wir haben einen guten Job gemacht.»

Schneiter stieg nach dem Abgang von Pass zum Headcoach auf

Im Sommer wusste der 36-Jährige nicht, wie es für ihn weitergeht. Spieler, Trainer oder aufhören mit Unihockey – das waren seine Optionen. Nach dem Abgang von Headcoach Roman Pass rückte Samuel Schneiter schliesslich nach und wurde neuer Spielertrainer. Um ihn vor allem während der Spiele zu entlasten, übernahm Sportchef Cyril Müller das Amt des Assistenten. «Ich bin nicht der Typ fürs Legere», sagt er über sich selbst, «wir haben bei UM gute Junioren, viel Qualität in der ersten Mannschaft und auch im Umfeld Leute, die vorwärtskommen wollen.»

Können die Mittelländer endlich auch wieder einmal in den Playoffs jubeln? Michael Wyss

Schneiter spielte über zehn Jahre in der NLA und zwischendurch in Schweden. Die Beförderung zum Cheftrainer bezeichnete er vor der Saison respektvoll als grossen Schritt. Nach der ersten Phase der Meisterschaft hält er zufrieden fest: «Es passt bis jetzt alles sehr gut zusammen – mit meinem Assistenten, dem ganzen Staff und der Mannschaft. Es gibt keine Grüppchen unter den Spielern und keine Diskussionen wegen personeller Entscheide.»

In der ersten Runde gegen den Aufsteiger Black Creek Schwarzenbach

Dass der Klub aus Olten und Zofingen, der zwischen 2012 und 2014 mal in der NLA war, im Aufwind ist, verdeutlichen die Resultate der Qualifikation. In 22 Spielen mussten die Mittelländer nur viermal als Verlierer vom Platz. Eine Niederlage resultierte gegen den Viertelfinal-Gegner Black Creek Schwarzenbach. Für das 5:6 revanchierte sich UM in der Rückrunde mit einem 5:4-Heimsieg.

Für Schneiter ist es ein unangenehmer Gegner: «Als Aufsteiger haben sie ihr Ziel erreicht und nichts mehr zu verlieren. Sie können befreit aufspielen. Sie agieren eher passiv, sind kompakt in der Defensive und machen es über den Kampf.» Sein Team sei in beiden Aufeinandertreffen in der Quali besser gewesen, Schwarzenbach teilweise aber noch etwas effizienter. «Die Qualität im Abschluss können wir sicher noch verbessern», sagt Schneiter vor dem Playoff-Auftakt am Freitag.

Nachdem Unihockey Mittelland das erste Etappenziel, den Top-4-Platz, souverän erreicht hat, soll nun endlich wieder einmal der Einzug in die Halbfinals gelingen. UM hat seit acht Jahren keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Das weiss auch Samuel Schneiter: «Es ist eine mentale Hürde, dass wir diesen Halbfinal-Einzug endlich schaffen. Danach ist alles offen. Wir wollen möglichst weit kommen.» Doch er warnt gleichzeitig: «Es ist eine Best-of-3-Serie. Wenn du den ersten Match verlierst, bist du mit einem Bein bereits draussen.»

Spieldaten Playoff-Viertelfinals (Best of 3)

3. Februar: Mittelland - Black Creek Schwarzenbach (20.00)

11. Februar: Black Creek Schwarzenbach - Mittelland (15.30)

evtl. 12. Februar: Mittelland - Black Creek Schwarzenbach (19.30)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen