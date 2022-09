Eishockey: Diese sechs Solothurner spielen in der National League

Übersicht National League: Diese Solothurner spielen in der höchsten Eishockey-Liga Die neue Eishockey-Saison startet am Mittwoch mit dem Auftaktspiel zwischen dem SC Rapperswil-Jona Lakers und dem ZSC Lions. In der neuen Spielzeit mit dabei sind auch sechs Solothurner. Deren Vereine und Einsatzchancen sind hier in der Übersicht zu sehen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 13.09.2022, 17.00 Uhr

Sechs Solothurner nehmen bei sechs unterschiedlichen Teams die neue National-League-Saison in Angriff. Von Schweizer Meistern bis Youngster, die auf den grossen Durchbruch hoffen, ist alles mit dabei. Eine Übersicht, wer bei welchem Verein unter Vertrag steht und wie hoch die Einsatzchancen der einzelnen Akteure sind, finden Sie hier.

Der Routinier

Samuel Walser ist der mit Abstand erfahrenste National-League-Spieler unter den Solothurnern. 13 Saisons und 641 Partien stellen dem Center aus Boningen ein hervorragendes Curriculum aus. Der 30-Jährige besitzt beim HC Fribourg-Gottéron einen langjährigen Vertrag bis 2027 und will mit den Drachen mittelfristig nach dem Meistertitel greifen.

Samuel Walser nimmt seine fünfte Saison bei den Drachen in Angriff. Martin Meienberger / freshfocus

Der grossgewachsene Zwei-Weg-Center zeichnet sich vor allem durch gute Defensivarbeit aus, kann aber auch in der Offensive Akzente setzen. Wie schon in den letzten Jahren wird der Boninger, wenn er fit ist, gesetzt sein. Nur wenige Spiele verpasste der Ex-Olten-Junior in seiner Zeit bei Gottéron. Zum Einsatz kommen wird der Stürmer mit den Gardemassen in einer der hinteren Sturmreihen. Ihm zur Seite stehen womöglich mit Spielern ähnlicher Statur wie Mauro Jörg und Matthias Rossi woraus sich wie schon in der letzten Saison eine physisch starke Checker-Linie bilden liesse.

Der Nachwuchs-Nationalspieler

Nick Meile bestritt in der vergangenen Saison mit der Schweizer Nationalmannschaft sowohl die U18- als auch die U20-Weltmeisterschaft. Bei seinem Stammverein, dem SC Bern, kam der Verteidiger vor allem bei den U-20-Elite-Junioren zum Einsatz. Da die Verletzungshexe den Berner nicht wohlgesinnt war, durfte der gebürtige Wolfwiler auch erste Erfahrungen in der National League sammeln. Dank den zahlreichen Ausfällen der Stammverteidiger kam Meile zu sieben Einsätzen im Fanionteam.

Nick Meile kam in der letzten Saison zu seinen ersten National-League-Einsätzen. Claudio De Capitani / freshfocus

In der erfahrenen SCB-Verteidigung mit Nationalspieler Ramon Untersander und dem neuen Ausländer Éric Gélinas wird es aber auch in der kommenden Saison schwierig sein auf Einsatzminuten zu kommen. Der erst 18-jährige Verteidiger, welcher einst beim EHC Olten zusammen mit NHL-Draft-Pick Lian Bichsel das Eishockey-ABC erlernte, dürfte daher in dieser Saison vor allem in der U20 zum Einsatz kommen. Dort wird Meile eine tragende Rolle übernehmen und darf bei Ausfällen auch auf Einsätze in der National League hoffen.

Der Stammspieler

In den letzten zwei Jahren konnte sich Yanick Stampfli in der National League einen Namen machen und beim EHC Biel zum Stammspieler reifen. Vergangene Saison brachte es der grossgewachsene Verteidiger auf 44 Einsätze (neun Skorerpunkte) für die Seeländer und konnte sich dank konstanten Leistungen im Kader festsetzen.

Yanick Stampli will sich wieder einen Stammplatz erkämpfen. Freshfocus / Estelle Vagne

Der Subinger, welcher seine Karriere beim EHC Zuchwil lancierte, trifft wie schon im letzten Jahr auf starke Konkurrenz in der Verteidigung. Gegen Forster, Lööv, Yakovenko und Co. wird es für den 22-Jährigen schwierig, im Bieler Defensivkonstrukt seinen Stammplatz zu behalten. Allenfalls kommt eine Ausleihe per B-Lizenz in die Swiss League, wie es in den letzten beiden Saisons für einige Spiele beim HC La-Chaux-de-Fonds der Fall war, in Frage. Dass Stampfli aber das Zeug für die National League hat, zeigt seine Entwicklungskurve.

Der Meister

Mit der Verpflichtung von Marco Müller gelang es dem HC Lugano eine echte Verstärkung für den Sturm ins Tessin zu locken. Der Wangner kommt nach einer starken Saison und seinem persönlich dritten Schweizer Meistertitel vom EV Zug zu den Bianconeri. Wie schon zuletzt bei den Innerschweizern wird Müller auch bei Lugano eine tragende Rolle übernehmen.

Neu beim HC Lugano: Marco Müller wird den Sturm der Luganesi aufwerten. Marusca Rezzonico / freshfocus

Der polyvalent einsetzbare Stürmer dürfte sich bei seinem neuen Arbeitgeber auf Anhieb in einer der vorderen beiden Sturmreihen festsetzen und zum unangefochtenen Stammpersonal gehören. Mit seiner Forechecking-Stärke ist der selbstbewusst auftretende Stürmer eine Bereicherung für das nominell schon gut besetzte Lugano-Kader. Mit Hochspannung zu erwarten, gilt es auch die Derbys gegen den Erzrivalen HC Ambrì-Piotta. Müller verbrachte vor seinem Engagement in Zug vier Jahre bei den Biancoblù und war lange assistierender Kapitän.

Der Leihspieler

Die letzte Saison bestritt Giancarlo Chanton aus Büsserach im Schwarzbubenland hauptsächlich beim SC Langenthal in der Swiss League. Es reichte zwar insgesamt zu fünf Einsätzen in der ersten Mannschaft des Genève Servette-HC, durchsetzen konnte sich der 19-Jährige aber (noch) nicht.

Giancarlo Chanton im Einsatz mit der U20-Nationalmannschaft in Edmonton. Jason Franson / AP

Die ambitionierten Genfer verfügen über eine breit besetzte Abwehr mit gestandenen National-League-Cracks. Dass es für Chanton zu mehr als einer Hand voll Einsätzen reicht, ist daher höchst unwahrscheinlich. Gut möglich, dass der Verteidiger in der U20-Elite zum Einsatz kommt oder in die Swiss League ausgeliehen wird, um weitere Erfahrungen und Spielpraxis im Männer-Eishockey zu sammeln.

Die treue Seele

Verteidiger Rajan Sataric machte mit den SC Rapperswil-Jona Lakers so ziemlich alles durch: Abstieg, Aufstieg, Cupsieg und neuerdings auch Champions-League-Hockey. Der Solothurner, der seit seinem Durchbruch im Profi-Hockey den Lakers bis auf zwei Jahre in Biel treu war, steigt in seine siebte Saison mit den St. Gallern.

Mit den Lakers spielt Rajan Sataric (r.) in dieser Saison auf internationaler Bühne. Marco Leipold / City-Press

Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird der Aufstiegs-Held von 2018 auch in der Saison 22/23 in der Abwehr der Lakers seien Platz finden. Als einer der am längsten dienenden Rapperswiler wird der 30-Jährige innerhalb der Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen und nicht nur versuchen sich mit dem Team wieder für die Playoffs zu qualifizieren, sondern sich auch international einen Namen machen.

Die Rapperswil-Jona Lakers eröffnen am Mittwoch um 19.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen die ZSC Lions die neue National League Saison. Die erste Vollrunde findet am Freitag, dem 16. September statt.

