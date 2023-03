Polnischer Sieg am Trimbach Open 2023

Trimbach Open «Ich hätte nie gedacht, dass ich den Final erreichen würde»: Polnischer Triumph am Tennisturnier Trimbach Open Nach einer Woche Spitzentennis am Trimbach Open krönt sich der der Pole Kacper Zuk zum verdienten Turniersieger. Er bezwingt im Final den Kasachen Beibit Zhukayev in zwei Sätzen (6:4, 6:4). Kein Exploit gelang dieses Jahr den Schweizer Talenten. Michael Höchner Jetzt kommentieren 19.03.2023, 16.39 Uhr

Der Pole Kacper Zuk sicherte sich den Sieg am Trimbach Open 2023. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Nach einer Stunde und 17 Minuten gewann der Pole Kacper Zuk den Final Trimbach Open und erlöste sich selbst mit einem lauten Siegesschrei. Auf dem Weg zu seinem zwölften Profi-Titel (11 mal ITF und 1 mal Challenger) mühte sich die Weltranglistennummer 258 lange gegen den Herausforderer Beibit Zhukayev (ATP 318) aus Kasachstan ab.

Das Final der Trimbach Open vom Sonntagmorgen kam nur langsam in die Gänge. Das Spiel war vor allem zu Beginn gezeichnet von langen Unterbrechungen und Diskussionen mit Schiedsrichter Manuel Lipp. Von Beginn weg zeigte sich der Pole präsent und setzte seinem Kontrahenten sein Spiel auf. Ein frühes Break beim Stand von 1:1 leitete das Spiel für Zuk in die richtigen Bahnen. Mehrheitlich souverän spielend bringt der Pole den ersten Satz mit 6:4 in trockene Tücher.

Arbeitertennis mit wenigen Highlights

Was im ersten Satz teilweise zu vermissen war, waren lange und schöne Ballwechsel. Diese suchten die Zuschauer: innen im Tennis Center Trimbach auch zu Beginn des zweiten Satzes vergeblich. Zhukayev fand wie schon im Durchgang zuvor kein Mittel gegen seinen Gegner und biss sich abermals die Zähne aus. Bereits im ersten Game kassierte der Kasache das entscheidende Break und verlor allmählich die Nerven. Zhukayev haut sein Racket zu Boden und kickt es einige Mal vor sich her. Hinzukommen Kommentare zur Schiedsrichterleistung und (vermutlich) einige kasachische Schimpfwörter.

Beibit Zhukayev aus Kasachstan musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Der Kasache kriegte sich langsam wieder ein und brachte seine verbleibenden Games durch, vermochte die Anfangshypothek aber nicht wett zu machen. So konnte Zuk nach einem erneut soliden Satz zum Match aufschlagen, diese wieder mit 6:4 für sich entscheiden und sich vom ehemaligen Schweizer Tennisprofi Marco Chiudinelli krönen lassen. Positiv anzumerken gilt es, dass die beiden Spieler mit der Entscheidung vor Augen ihr bestes Tennis auspackten und einige anschauliche Ballwechsel boten.

Der Favorit setzt sich durch

Mit dem Sieg von Zuk setzte sich auch der vermeintliche Favorit im diesjährigen Final durch. Der Pole ist eigentlich eine Nummer zu gross für das Turnier in Trimbach, spielt er doch in den Davis-Cup- und United-Cup-Teams Polens. Eigentlich auf der stärkeren Challenger-Tour zuhause war es nach einigen schlechten Resultaten für ihn wichtig bei einem kleineren Turnier wieder den Tritt zu finden. Ein Selbstläufer war es für den Turniermitfavoriten aber nicht.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich den Final erreichen würde. Ich habe auch meinen Freunden gesagt, dass ich mich nicht so gut fühle und wahrscheinlich nicht weit kommen werde. Von Spiel zu Spiel habe ich mich aber gesteigert und vor allem im Halbfinal viel Selbstvertrauen tanken können», sagte der 24-Jährige nach dem gewonnenen Final. Auf der anderen Seite ist es für Zhukayev die fünfte Niederlage im fünften Profi-Final. «Es war ein schwieriges Spiel mit zwei engen Sätzen. Ich denke ich war ein bisschen zu nervös heute und wollte zu sehr gewinnen», erklärte der 22-Jährige Kasache.

Für Zuk ist es der zwölfte Profi-Titel in seiner Karriere. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Ein Wort zu den Schweizern

Nach dem letztes Jahr mit Leandro Riedi ein Schweizer Shooting-Star beim Trimbach Open im Final stand, blieb ein weiterer Schweizer Exploit dieses Jahr aus. Von den neun Schweizern im Hauptfeld schaffte es keiner über das Achtelfinale hinaus. Verglichen zum Vorjahr ist das enttäuschend.

Mit Jonas Schär und Nicolas Kobelt waren auch zwei Nachwuchstalente aus der Region im Hauptfeld mit dabei. Während der Oltner Kobelt in der ersten Runde gegen den Franzosen Matteo Martineau die Segel streichen musste, gelang dem Zofinger Schär in selbiger Runde eine Überraschung. Schär konnte in Runde eins den Deutschen Profi Matthias Bachinger (ehemals ATP 85) zu Boden ringen.

