Daniela Ryf gewinnt den Ironman Switzerland in Thun

Triathlon Weshalb Daniela Ryf einen «Sonntag zum abhärten» erlebte Am Ironman Thun demonstrierte Daniela Ryf ihre Klasse. Doch im Ziel überwog bei der Solothurnerin aus Feldbrunnen die Selbstkritik. im Hinblick auf den Ironman in Hawaii sieht sie noch einiges Steigerungspotenzial bei sich. Jörg Greb

Daniela Ryf hatte vor dem Zieleinlauf noch Zeit, sich mit den Zuschauern abzuklatschen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der «einsamste Ironman» war es für Daniela Ryf in Thun. Zu tun hatte dies mit der Konstellation und dem Zeitplan: Die «pro-Frauen» waren zehn Minuten vor den schnellsten Altersklassen-Männer auf die Strecke geschickt worden. Und Profimänner gab es in diesem Jahr nicht am Ironman Switzerland. Ein einziger dieser Altersklassen-Athleten holte Daniela Ryf kurz vor dem Ziel ein.

Die 35-Jährige erreichte so das Ziel als Zweite, aber immer noch als klar erste Frau. Die Strapazen der 3,9 km Schwimmen, 180 km Velo und 42,2 km Laufen hatte Ryf erstaunlich schnell verarbeitet: Sie hatte die «Ehrenrunde auf der Zielgeraden» hinter sich, x-Hände abgeklatscht, die Hände desinfiziert, sich für einige Augenblicke hingesetzt, durchgeatmet, eine Pizza verdrückt und war schnell bereit für Interviews. Die Leichtigkeit täuschte.

Daniela Ryf, Sie bestritten ein einsames Rennen und machten im Ziel dennoch einen sehr gezeichneten Eindruck. Wie erklären Sie das?

Am Ironman Switzerland erlebte ich einen schwierigen Tag. Oder vielleicht machte ich ihn mir auch selber schwierig. Das Schwimmen war gut. Und auch das Velo war ok: Ich versuchte druckvoll zu fahren und Gas zu geben. Das gelang, raubte aber auf der landschaftlich reizvollen Strecke mit dem ständigen Auf -und-Ab Energie. Zu diesem Veloparcours sage ich: nicht nur schön, sondern auch hart. Das ist nicht wie am Ironman Hawaii, wo du mit ein-, zwei Gängen durchkommst. Das war richtig unrhythmisch. Und der Effort auf dem Velo bewirkte einen recht harzigen Fuss-Marathon.

Beschreiben Sie.

Ich litt auf der ganzen Strecke. Hatte ein energetisches Problem und Magenprobleme. Das zeigt sich in meinen Abschnittzeiten. Lief ich mit einem Kilometerschnitt von 4:08 Minuten los, war ich bei Streckenhälfte bei 5 Minuten angelangt. Und ich konnte nicht kontern und wieder zulegen. Einzelne Kilometer war gar noch langsamer.

Nicht das Herz oder die Lunge waren das Problem, sondern der Magen und die Verdauung. Ich musste mich richtig durchbeissen.

Mit dem Laufen bin ich überhaupt nicht zufrieden. Kurz: Es war ein Sonntag zum Abhärten.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Ich habe noch drei Monate Zeit bis zum Saisonhöhepunkt Ironman Hawaii. Es steht noch einiges an Arbeit an. Ich bin froh, um den Ironman Switzerland. Er hat mir die Realität vor Augen geführt. Das motiviert. Und zwei Punkte scheinen mir noch wichtig…

Bitte sehr.

Wenn es hier im Berner Oberland die Topgraphie war, die zum Risiko lud, ist es auf Hawaii die Luftfeuchtigkeit, die Hitze und vor allem der Rahmen mit der gesamten Weltelite. Auch da kommst du nur zum Erfolg, wenn du Risiko nimmst. Und auf Hawaii ist es ganz anders, wenn du in Führung liegst: Sich an einer WM pushen fällt leichter als hier in Thun, wo dich nicht einmal Männer fordern.

Wie sieht nun Ihr weiteres Programm im Hinblick auf Hawaii aus?

Mit Coach Michael Harvey werde ich das Erlebte besprechen. Offen lasse ich, ob ich noch einen Wettkampftest absolviere im August. Vorerst geht es ins Höhentraining nach St. Moritz. Und die unmittelbare Hawaii-Vorbereitung geschieht in erprobtem Vor-Pandemie-Rahmen: auf Maui.

