Triathlet Max Studer aus Kestenholz startet in die neue Saison

Triathlon Kaltstart in die neue Saison: Triathlet Max Studer peilt in Abu Dhabi ein Top-20-Resultat an Triathlon-Profi Max Studer greift heute in Abu Dhabi nach überstandener Krankheit des Pfeifferschen Drüsenfiebers sowie wochenlanger Vorbereitung ins Wettkampfgeschehen ein und peilt eine Top-20-Klassierung an. Danach reist der Kestenholzer für zwei Monate nach China. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Studer an den Olympischen Spielen in Tokio. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auf diesen Moment hat er lange hingearbeitet, nun ist er endlich da: Max Studer eröffnet mit der Teilnahme an der «World Triathlon Championship Series», kurz WTCS, in Abu Dhabi seine Wettkampfsaison. Es wird ein Kaltstart in die neue Saison sein, ist es doch nach einigen Laufwettbewerben der erste Triathlon-Wettkampf in diesem Jahr für Max Studer. Für den Solothurner Triathlon-Profi soll das Sprint-Rennen auf höchstem Niveau ein erster Gradmesser sein, eine Weichenstellung in dieser bevorstehenden wegweisenden Saison, in der es um wichtige Punkte im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris geht.

«Die Vorbereitungen waren gut gelaufen. Das Rennen ist für mich eine wichtige erste Einschätzung, wo ich im Vergleich mit der Konkurrenz stehe. Ich konnte das Trainingsvolumen zuletzt erhöhen, nichtsdestotrotz bin ich sicher wettkampfmässig noch nicht ganz auf dem Niveau, auf dem ich gerne wäre», sagt Studer. Der Kestenholzer peilt für den Test in den Emiraten eine Top-20-Klassierung an, im weiteren Verlauf der Saison will er sich in der Gesamtwertung der WM-Serie WTCS, in welcher die Wettkämpfe in der Regel über die Distanzen von 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Rennen führen, unter den zehn besten Triathleten der Welt klassieren.

Historische Schweizer Laufzeit in Aufbauphase

Max Studer will in diesem Jahr eine verzwickte vergangene Saison vergessen machen. «Fünf Schritte vorwärts, drei zurück – und das gleich zweimal» bilanzierte er nach der Saison 2022, die er schon frühzeitig für be­endet erklären musste. Ende ­August wurde bei ihm das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert, über drei Wochen hinweg, mit oftmals mehr als 12 Stunden Schlaf pro Tag lag er im Bett und musste das Training komplett aussetzen. Drei weitere Wochen vergingen, bis sich die Werte normalisierten und er das Trainingspensum wieder aufnehmen konnte. Seither befindet sich Max Studer im Aufbau, seit Anfang Jahr absolvierte er ein intensives Trainingscamp in seiner zweiten Basis auf Gran Canaria.

Während des Aufbaus hatte er immer wieder Lichtblicke erlebt. So lief er in 28:26 Minuten an einem gutbesetzten Lauf in Valencia die drittbeste jemals gelaufene Zeit eines Schweizers über 10 km. Überhaupt liefen vor ihm weltweit nur zwei Triathleten eine noch schnellere Laufzeit. Und zuletzt deklassierte er am vergangenen Wochenende die Konkurrenz am Bremgarter Reusslauf eindrucksvoll. Dies bildete den Schlusspunkt der Vorbereitung in Richtung Abu Dhabi, wo er am Dienstag hinreiste nach einem Flug nach Dubai und einer Weiterreise an den Eventort.

Max Studer am Bremgarter Reusslauf. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Für zwei Monate nach China zu Trainer Sutton

Nach dem Saisonauftakt, der erstaunlich früh stattfindet, reist Max Studer weiter in die chinesische 7-Millionen-Stadt Kunming. Dort wird der 27-Jährige ein zweimonatiges Trainingscamp auf rund 2000 Höhenmetern bestreiten. Er wurde dazu vom chinesischen Triathlonverband eingeladen, was einen einfachen Hintergrund hat: Max Studers Trainer, Triathlon-Legende Brett Sutton, ist seit vergangenem Sommer zuständig für die Weiterentwicklung des Triathlonsports in China.

Max Studer wird dort in einem idealen Trainingsumfeld weiterhin an seiner Form arbeiten und ­dabei insbesondere auf starke Schwimmer treffen. «In den vergangenen Wochen legten wir den Fokus vor allem auf das Schwimmen. Ich habe technisch noch ein paar Änderungen vorgenommen, die mich hoffentlich weiterbringen werden. Das Ziel ist, dass ich in China weiter daran arbeite, das Maximum heraushole und dabei mein Defizit minimiere oder bestenfalls gar eliminieren kann», erzählt der Olympia-Neunte von Tokio.

Geplant ist, dass Max Studer von China aus an einzelne Wettkämpfe reisen wird. Ursprünglich wollte er auch in Neuseeland an einem Event teilnehmen, doch diesen schlug er aufgrund der Reisestrapazen aus und will stattdessen den ­Fokus auf seinen weiteren Trainingsaufbau legen. Schliesslich wird er am 13./14. Mai am nächst­ grösseren Wettkampf im japanischen Yokohama teilnehmen. Danach reist der Solothurner zurück in die Schweiz, wo er in seiner Trainingsbasis in St. Moritz weiterhin hart an seinem grossen Ziel, der Olympiaqualifikation, arbeiten wird.

Max Studer kommt an der EM 2021 in Kitzbühel aus dem Wasser. Freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen