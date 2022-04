Max Studer kann nach hartnäckiger Krankheit wieder trainieren

Triathlon «Ich bin froh, dass es wieder bergauf geht»: Profitriathlet Max Studer kann sich nach hartnäckiger Viruserkrankung wieder dem Training widmen Max Studer kann sich nach einer hartnäckigen Viruserkrankung endlich wieder dem Aufbautraining widmen. In einem ersten Test-Wettkampf setzt der Profitriathlet aus Kestenholz ein Ausrufezeichen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.16 Uhr

Max Studer kämpfte über Wochen mit einem Virus. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Als Max Studer an der 10-km-Strassen-Schweizer-Meisterschaft in Vétroz VS die Ziellinie überquert, bleibt die Uhr bei 29:58 Minuten stehen. Daraus resultiert der dritte Platz, doch der erscheint für den Solothurner Profitriathleten aus Kestenholz sekundär. Viel wichtiger ist der Erkenntnisgewinn, den Körper endlich wieder belasten zu können und wettkampfmässig eine Strecke über zehn Kilometern am Limit laufen zu können. Studer verschärfte an der Spitze laufend zur Rennhälfte sogar noch das Tempo, worauf er auf den letzten 800 Meter zwei Kontrahenten ziehen lassen musste. «Ich bin sehr happy und das Rennen hat mir viel Positives gegeben. Es hat sich gezeigt, dass ich meinen Körper wieder voll belasten kann. Jetzt heisst es für mich: Hart arbeiten an meiner Fitness», bilanziert der 26-jährige Solothurner.

Max Studer hat herausfordernde drei Monate hinter sich. Zum Abschluss des mehrmonatigen Trainingslagers beim Schweizer Laufwunder Julien Wanders im kenianischen Iten schlägt es ihm Ende Jahr auf den Magen. Eine Woche liegt er flach und muss deshalb im Januar einen 10-Kilometer-Lauf in Valencia kurzfristig absagen. Er kehrt aus Kenia zurück in die Schweiz, ruht sich einige Tage aus, um dann mit seinem Trainings-Team Trisutto und seinem Trainer Brett Sutton ins Trainingslager nach Gran Canaria zu verreisen.

Im Trainingslager in Kenia holte sich Max Studer im vergangenen Jahr seine Karriere-Lauf-Bestform. Zvg / zvg

Doch der 26-Jährige erfährt immer wieder Rückschläge, wöchentliche Bluttests zeigen, dass sein Körper gegen einen viralen Infekt ankämpft – offenbar nicht Corona. Weil der Anteil weisser Blutkörperchen besonders tief ist, muss er die Trainingsintensität reduzieren, er absolviert weniger Einheiten und deutlich weniger Volumen. «Ich fühlte mich oft extrem müde. Es gab aber immer mal wieder gute und schlechte Tage. An einem guten Tag versuchte ich etwas mehr zu machen, was ich am Folgetag sofort wieder zu spüren bekam.»

Auf zwei, drei gute Tage folgten ein, zwei Tage Ruhe im Bett. Das zog sich über Wochen hinweg, was zu einer grossen mentalen Herausforderung wurde, die Geduldspanne wurde immer kürzer. «Es war sicher nicht einfach. Ich wollte nach einem Rückschlag sofort wieder ins Training einsteigen, aber das hat mich dann wohl eher wieder noch stärker zurückgeworfen. Vielleicht hätte ich die Krankheit schneller auskuriert, wenn ich dem Körper mehr Zeit gegeben hätte», sagt Max Studer rückblickend. Doch das ist alles andere als einfach. «Es war mental schon nicht einfach. Es hat mich beschäftigt, weil ich vor allem im Laufen nach Kenia so stark gewesen bin wie noch nie in meiner Karriere.»

Max Studer im Einsatz an den Olympischen Spielen in Tokio. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Studers Saisonstart im Mai in Italien?

Mittlerweile geht es dem Olympia-9. wieder gut, das zeigen unlängst auch die Resultate der Bluttests, die sich wieder im normalen Bereich befinden. Es scheint, als hätte er endlich den viralen Infekt auskuriert. «Ich bin froh, dass es wieder bergauf geht. Ich bin zwar in der Fitness nicht dort, wo ich gerne wäre. Aber ich bin nun umso motivierter, einen guten Aufbau zu absolvieren. Ich hoffe, dass ich nun stetig Fortschritte erziele und wieder auf mein Niveau komme.»

Im April und Mai will er sich auf ein geregeltes Aufbautraining konzentrieren, mitunter wiederum mit einem zweiwöchigen Trainingslager in Gran Canaria, indem er derzeit mittendrin steckt. Läuft der Aufbau optimal, zieht Max Studer einen Saisonstart im Mai bei einem Weltcup in Italien in Betracht oder er peilt einen Auftakt Ende Mai mit der Teilnahme an der Supersprint-EM im polnischen Olsztyn an, wo er seinen Europameistertitel verteidigen könnte. Im Juni bietet sich zudem die Möglichkeit an, an der Militär-Triathlon-WM im spanischen Aguilas zu starten. Denn seit dem 1. Februar zählt Max Studer zum Kreis der Zeitmilitär-Spitzensportler der Schweizer Armee. Wettkämpfe, für die es sich das tägliche Schuften im intensiven Aufbautraining lohnt.

