Triathlon: Max Studers Weg zurück vom Pfeifferschen Drüsenfieber

Triathlon Endlich wieder trainieren: Wie sich Spitzentriathlet Max Studer vom Pfeifferschen Drüsenfieber erholt hat Der Solothurner Spitzentriathlet Max Studer blickt auf eine schwierige Saison zurück, die er aufgrund einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber abbrechen musste. Nun befindet sich der Kestenholzer zurück im Aufbautraining – mit grossen Zielen im Olympia-Qualifikationsjahr 2023 vor Augen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Studer im August im Einsatz an der EM in München. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Nein, ein erfolgreiches war das Jahr 2022 für Spitzentriathlet Max Studer nicht. «Es war sicher kein optimales Jahr, aber ich habe auch schöne Momente erlebt. Ich konnte wieder viele Erfahrungen sammeln und viel dazulernen», bilanziert Studer.

Ja, es gab durchaus auch Höhenflüge. Da war etwa der Europacup-Sieg im italienischen Caorle, der dritte Platz im Weltcup im spanischen Pontevedra, Rang fünf in Arzachena auf Sardinien. Und natürlich die EM-Bronzemedaille in München im Schweizer Mixed-Team, für welche er grossen Anteil hatte, indem er zum Start mit grossem Vorsprung als Führender übergeben konnte.

Und nicht zuletzt bekam Max Studer in diesem Jahr eine Anstellung als Zeit-Militär bis zu den Olympischen Spielen 2024, was ihm als Profisportler eine finanzielle Basis bietet. Daraus folgend nahm er an der Militär-WM teil und holte sich den Militär-Weltmeistertitel. «Auf diese Momente bin ich besonders stolz», sagt er.

Max Studer im Einsatz an den Olympischen Spielen in Tokio. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Schlechte Blutwerte, ­angeschwollene Milz

Trotz dieser Erfolge war das Jahr geprägt von Rückschlägen. Es begann schon Anfang Jahr, als Max Studer vom Trainingslager im kenianischen Laufmekka Iten geschwächt nach Hause zurückkehrte und schliesslich ein hartnäckiger Virus diagnostiziert wurde. Nur schleppend fand er wieder daraus, worauf er einen doch äusserst ansprechenden Sommer erlebte. Als der 26-Jährige jedoch Ende August vom Weltcup im norwegischen Bergen zurückkehrte, fühlte er sich in den Folgetagen schwach und krank.

«Ich bin ein paar Tage im Bett gelegen, habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, es wäre eine normale Grippe, die in meinem Umfeld zu dieser Zeit ohnehin herumging.»

Auch nach einem ersten Arztbesuch in seiner Trainingsbasis in St. Moritz geht der Olympianeunte nach wie vor davon aus. Studer nimmt nach ein paar Tagen und dem Abklingen von Halsschmerzen und anderen typischen Erkältungssymptomen das Training wieder auf. «Doch ich fühlte nach jedem Training eine extreme noch nie erlebte Müdigkeit. Ich war derart erschöpft, dass ich den ganzen Tag hätte schlafen können.»

Nachdem auch die Lymphknoten am Hals anschwollen, nimmt Max Studer besorgt Kontakt auf mit Swiss-Olympic-Arzt Patrik Noack. Ein Untersuch zeigt, dass der Solothurner ziemlich schlechte Blutwerte aufweist und die Milz angeschwollen ist. Die Diagnose: Pfeiffersches Drüsenfieber.

«Im ersten Moment war ich froh, dass ich eine Diagnose hatte und wusste, woran ich bin. Andererseits war ich sehr enttäuscht, weil ich von anderen Sportlern wusste, wie hartnäckig sich das Pfeiffersche entwickeln kann», sagt der Kurzsprint-Europameister.

Es fällt ihm schwer, seinen Job hinten anzustellen und die Reissleine zu ziehen – und dennoch sei ihm nichts anderes übrig geblieben: «Ich habe sofort reagiert und die Saison abgebrochen.» Nach drei Wochen Erholung im Bett mit oftmals mehr als 12 Stunden Schlaf pro Tag fühlt er sich wieder etwas besser, nimmt wieder leichte Trainingseinheiten ohne hohe Herzfrequenz auf. «Ich merkte, dass ich wieder mehr Energie hatte, auch für das Alltägliche.»

Doch das Empfinden erwies sich schnell einmal als heimtückisch, hatten sich doch die Blutwerte nach wie vor und für weitere zwei Wochen nicht verbessert. Erst nach insgesamt über sechs Wochen wies Max Studer in Untersuchungen wieder verbesserte Blutwerte auf und die Milzschwellung ging zurück.

Im anschliessenden Trainingsaufbau merkt Max Studer nicht nur, dass er über Wochen hinweg keinen Sport machen konnte, sondern auch eine Krankheit überwinden musste. «Es war sehr hart, schon nur wieder ein vernünftiges Trainingsvolumen zu erreichen», sagt er.

Vor allem auch die Geduld aufzuweisen, Schritt für Schritt zu steigern, war nicht zuletzt auch mental herausfordernd. Anfangs bewegte der Solothurner noch ohne Belastung auf dem Velo-Heimtrainer seine Beine oder schwamm ohne Anstrengungen 200-300 Meter am Stück.

Schliesslich macht Studer erfreuliche Fortschritte. Er erlangt das Vertrauen in den Körper zurück, was ihm auch im Gefühl stärkt. «Heute fühle ich mich wieder gut. Klar, Rückschläge lassen sich nie ausschliessen, aber Angst davor habe ich nicht. Es fühlt sich so gut an, dass ich davon überzeugt bin, dass ich die Krankheit überwunden habe. Ich spüre keinerlei Einschränkungen mehr», freut sich Studer.

Die Intensität im Training zurückerlangen

Er entschied sich mit Trainer Brett Sutton dazu, ein dreiwöchiges Trainingslager in seiner Winter-Trainingsbasis auf Gran Canaria zu absolvieren. Das Ziel: Bis Weihnachten trainingsmässig aufzuholen und sich im Volumen und in der Intensität stetig zu steigern. Derzeit ist Max Studer nach eigenen Einschätzungen bereits wieder bei rund 85 Prozent des ursprünglichen Leistungsvermögens. «Ich bin happy damit und freue mich immer wieder über die Fortschritte.»

Weihnachten wird Max Studer zu Hause bei seinen Eltern in Kestenholz verbringen, ehe er zurück in die Schweizer Trainingsbasis nach St. Moritz reist. Dort will er mit Trainer Brett Sutton über zehn Tage hinweg bei Leistungstests ein Zwischenfazit ziehen, worauf am 8. Januar ein weiteres Trainingslager auf Gran Canaria geplant ist.

Die Saison 2023 findet erstaunlich früh ihren Auftakt: Am Wochenende des 2./3. März fällt der Startschuss in Abu Dhabi. «Es ist das erste grosse Ziel der Saison, bei dem ich mich wieder mit den Weltbesten messen will. Das hilft mir und gibt mir Motivation, den Fokus nicht zu verlieren», freut sich Studer.

Denn das längerfristige Ziel bleibt trotz verzwicktem Jahr bestehen: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und die kommende Saison ist dafür bereits von Bedeutung: Max Studer kann wichtige Punkte für eine Olympia-Qualifikation sammeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen