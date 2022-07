Triathlet Max Studer: Ein Formtest für weitere grosse Ziele

Triathlon Ein Formtest für weitere grosse Ziele: Triathlet Max Studer will die zweite Saisonhälfte mit einem guten Ergebnis lancieren Nach überstandenen Magenbeschwerden und einem verspäteten Start in die Saison 2022 kommt Spitzentriathlet Max Studer immer besser in Form. Am Wochenende möchte der Solothurner in Hamburg mit einem guten Ergebnis eine starke zweite Saisonhälfte lancieren. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.03 Uhr

Spitzentriathlet Max Studer vor dem Start zum Weltcup in Arzachena Zvg / zvg

Es waren verflixte Monate, die Max Studer in diesem ersten Halbjahr 2022 erlebte. Anfang Jahr kehrte er nach langwierigen Magenbeschwerden aus seinem sonst äusserst gelungenen zweimonatigen Trainingslager im kenianischen Laufmekka Iten zurück und musste in der Schweiz über lange Zeit Intensität und Umfang seiner Trainings stark reduzieren, Einheiten zum Teil sogar komplett ausfallen lassen. Doch erst nachdem er die Notbremse komplett zog und seinem Körper eine zweiwöchige Erholungspause gönnte, ging es danach wieder aufwärts. Schliesslich baute der Kestenholzer seine Form rund um das Trainingslager auf Gran Canaria im Frühling kontinuierlich auf.

Anfang Mai fühlte sich Max Studer gut genug, um sich behutsam wieder dem Wettkampfmodus anzunähern. An den «20 km de Lausanne» absolvierte er über 5 km einen ersten Formtest und bestand diesen mit einer beeindruckenden Laufzeit: In 13:57,20 lief er die zweitschnellste je von einem Schweizer über diese Distanz gelaufene Zeit. Ein mit Blick auf den Jahresbeginn überraschendes, aber ausgesprochen positives Signal.

Wegen Beschwerden an der Achillessehne ausgebremst

In den Wochen danach folgten weitere starke Resultate, die etwas überraschten. Zum Auftakt in seine Triathlon-Saison siegte Max Studer beim Europacup im italienischen Caorle, was er zwei Wochen später mit Rang 5 beim Worldcup-Triathlon in Arzachena auf Sardinien bestätigte. Rund um diese Zeit feilte der 26-Jährige in St. Moritz mit dem kenianischen Läufer John Kipkorir Mutai, den er in Kenia kennen gelernt hatte und auf eigene Kosten in die Schweiz einlud, weiter an seiner Form, was sich ganz offensichtlich bereits auszahlte. Schliesslich sicherte er sich Anfang Juni im spanischen Aguilas an der Militär-WM Triathlon-Gold. Ein weiteres Ergebnis, das aufgrund des holprigen Halbjahres mit Rückschlägen und Herausforderungen so trotz bescheidener Konkurrenz nicht zwingend zu erwarten war.

Start zum Sprint beim Weltcup in Arzachena. zvg

Hat er damit sein erwünschtes Fitnesslevel wieder erreicht? Studer: «Man will natürlich immer fitter und besser sein. Aber ich bin nach diesem Start ins Jahr mit den Magenbeschwerden happy, wo ich derzeit stehe.»

Und dennoch musste der Solothurner Spitzentriathlet in den vergangenen Wochen sein Trainingspensum erneut drosseln, plagten ihn doch Schmerzen in der Achillessehne. Dies führte dazu, dass er die geplante Schweizer Meisterschaft über 5000 m fallen lassen musste. «Ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass ich in diesem Wettkampf allenfalls die Verletzung noch verstärken würde.» Studer musste in der Folge die Trainings anpassen, reduzierte das Laufpensum und konzentrierte sich stattdessen vermehrt auf das Schwimmen und Radfahren.

Max Studer führt in Arzachena die Gruppe auf dem Rad an. zvg

Grosse Ziele für die EM in München

Auch deshalb reist Max Studer nun ohne grosse Erwartungen nach Hamburg, wo er am Samstag am Rennen der World Triathlon Championship Series (WTCS), der höchsten Triathlon-Wettkampfstufe, teilnimmt und sehr wahrscheinlich auch am Sonntag für die Schweiz im Team Mixed Relay starten wird. «Mein momentaner Formstand ist etwas ungewiss. Das Rennen sehe ich deshalb als gute Standortbestimmung. Mit einem Top-15-Resultat wäre ich zufrieden. Das Ziel ist in Zukunft aber sicher, dass ich auch in der WTCS um Medaillen kämpfen kann, das ist klar», so Studer.

Ende Juli plant der Wahl-St.-Moritzer noch eine Teilnahme am World Triathlon Cup im spanischen Ponteverde, ehe er Mitte August die Europameisterschaften in München in Angriff nimmt. Für die EM will sich Max Studer genauso viel vornehmen wie für den Rest der Saison, in der es bereits wichtige Punkte im Hinblick auf eine Olympia-Qualifikation für Paris 2024 zu ergattern gibt. Studer: «An der EM in München möchte ich meine absolut beste Leistung abrufen und in den Kampf um einen Podestplatz eingreifen. Das Gleiche gilt für die weiteren Rennen der World Triathlon Championship Series. Ich möchte unter die Top 3, mich für das Saisonfinale in Abu Dhabi qualifizieren und gleichzeitig wertvolle Punkte fürs Olympiaranking sammeln.»

