Warum Hägendörfer Ex-Hockeyprofi Timo Helbling nun Padel spielt

Trendsportart «Im Padel hast du nur deinen Partner und nicht noch 20 Jungs»: Warum der Hägendörfer Ex-Hockeyprofi Timo Helbling nun im Padel Fuss fasst Timo Helbling hat seine Profi-Eishockeykarriere vor drei Jahren beendet. Heute spielt der 41-jährige Hägendörfer leidenschaftlich gerne Padel und arbeitet als Mitbegründer des «PDL Padel Center» in Schlieren daran, dass sich die Trendsportart in der Schweiz durchsetzt. Soraya Sägesser 14.10.2022, 05.00 Uhr

Timo Helbling trainiert wöchentlich im «PDL Padel Center» in Schlieren. Severin Bigler

Früher verhinderte er Tore und schoss als Verteidiger den Puck von der blauen Linie aufs Tor. Heute schiesst er im Padel mit Tennisbällen durch die Lüfte. Timo Helbling hat vor drei Jahren seine Eishockeykarriere beendet, mit der Trendsportart bleibt er dennoch sportlich aktiv.

Timo Helbling (links) mit dem Center-Manager Arnau Barrera Cot. Severin Bigler

Padel ist eine Mischung aus Squash und Tennis und findet weltweit immer mehr Begeisterte. Um die Lust nach Padel hierzulande zu stillen, wurde das «PDL Padel Center» in Schlieren gegründet. Heute steht der Hägendörfer mit einem Racket vor der orangen Wand des Centers und bereitet sich für das Spiel mit seinen Freunden vor. Er ist Mitbegründer der Standorte in der Schweiz des schwedischen Padel-Marktführers «PDL United». Für den 41-Jährigen schliesst sich damit einen Kreislauf, wie er sagt.

Ein steiler Karrierestart

Timo Helbling machte seine ersten Anfänge mit Schlittschuhen und Stock in Olten. Der Verteidiger hatte Talent und schaffte den Sprung in eine NHL-Organisation. Er wurde im Jahr 1999 von den Nashville Predators gedraftet, gleichzeitig mit dem schwedischen Hockeyspieler Jonas Andersson, dessen Wege sich später wieder kreuzen sollen. Die beiden teilten sich nicht nur den Klub und ihre Wohnung beim Farmteam in Milwaukee, sondern auch eine damals noch nicht bekannte Leidenschaft.

Vorerst vergehen Jahre vergehen, in denen sie ihre Karrieren unabhängig voneinander fortsetzten. Helbling schnupperte in 11 Spielen NHL-Luft. «Die Zeit in Amerika war sehr prägend für mich», sagt Helbling. Danach, in der Saison 15/16 feierte er mit dem SC Bern den Meistertitel.

Rückblickend zu seiner Zeit als Eishockeyspieler sagt er: «Dieser fast tägliche emotionale ‹Rollercoaster› von Siegen und Verlieren ist schon sehr speziell am Spitzensport.» Rückblickend fühle es sich manchmal fast surreal an und fügt hinzu:

«Stell dir vor, 20 stinkende Männer in einer Eishockeyausrüstung versuchen 20 andere stinkende Männer zu schlagen.»

Seine Karriere als Eishockeyspieler dauerte über 20 Jahre an. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Vom Eisfeld an den Bürotisch

Schliesslich war der Tag im Jahr 2019 gekommen, als Helbling seine Schlittschuhe an den Nagel hängte. «Manchmal vermisse ich das Gefühl nach einem Sieg, wenn man mit dem Team zurück in die Garderobe kommt», sagt der ehemalige Profi, der seit seinem allerletzten Spiel erst ein einziges Mal wieder auf dem Eis stand.

Seit seinem Karriereende fokussiert sich Helbling auf seine Arbeit als Unternehmensberater. Auch sein ehemaliger Teamkollege Andersson trieb seine Karriere danach in der Wirtschaft voran - mit einem sportlichen Aspekt. Der Schwede gründete in seiner Heimat mit drei weiteren die Padel-Firma «PDL».

Nach einem regelrechten Boom im Land, wollten die vier Geschäftspartner expandieren, wobei Helbling in der Schweiz ins Spiel kam. «Ich hatte damals keinen Bezug zu Padel», sagt der 41-Jährige, der den Sport bis dato lediglich schon einmal in den Ferien spielte.

Die schwedischen Gründer würden das nötige «Know-How» einbringen, Helbling die Vernetzung in der Schweiz. So eröffnete er im März 2020 kurz vor dem Lockdown das erste Padel Center im Raum Zürich. Schnell waren die fünf Plätze sehr gut besucht. Deshalb folgte schon bald ein weiterer Standort in Schaffhausen. Noch sei in der Schweiz der Padel-Boom nicht derart stark ausgebrochen, wie in Schweden, sagt er und ergänzt:

«Ich bin mir aber zu 100 Prozent sicher, dass der Boom noch kommen wird.»

Helbling begleitet die schwedische Firma bei strategischen Fragen und der Suche nach neuen Standorten. Doch das sei gar nicht so einfach, verrät der Hägendörfer. «Unser Ziel ist es, in den grössten Städten der Schweiz ein Padel-Center zu betreiben.» So planen sie langfristig rund 10 bis 15 Hallen im ganzen Land zu betreiben.

Er ist Mitbegründer der Schweizer Standorte von «PDL Padel Center». Severin Bigler

Padel und Eishockey teilen Gemeinsamkeiten

«Padel ist ein Sport für alle, da die Einstiegshürden sehr tief sind», sagt er und fügt hinzu: «Padel hat grosses Suchtpotenzial.» Heute spielt Helbling gut einmal pro Woche. Er schätzt die Taktik und Vielfältigkeit des Sports. Die Ballsportart wird fast ausschliesslich im Doppel gespielt. «Man ist wie ein Verteidigungspaar im Eishockey.» Als Verteidiger könne man nur gut sein, wenn man sich mit dem Partner gut verstehe, das sei im Padel genau gleich.

Ab und zu bestreitet Helbling ein Turnier, um seine nie komplett verlorene Wettkampflust zu stillen. Dann sei da wieder dieses Kribbeln und die Nervosität wie früher, erzählt er. «Im Padel hast du nur deinen Partner und nicht noch 20 Jungs.» Helbling ist begeistert von der Sportart, das sieht man ihm nicht nur an, wenn er von interessanten Ballwechseln erzählt, sondern diese auch gleich ausführt.

Der Sport macht ihm sichtlich Spass. Severin Bigler

Der Ruhestand für Spitzensportler

Der Zug für die Padel-Nationalmannschaft sei aber abgefahren, witzelt er. «Vielleicht schaffe ich es ja bald ins Seniorenkader.» Auf dem Padelplatz stehen auffallend viele ehemalige Spitzensportler: «Hier ist der Ruhestand für Spitzensportler», sagt Helbling.

Ganz vom Eishockey kann es der ehemalige Verteidiger aber nicht lassen. Noch heute steht er mehrmals pro Monat im Studio von MySports und analysiert die aktuellen Spiele im Fernseher. «So kann ich etwas dem Sport zurückgeben», sagt er. Eine Eishockey-Trainerkarriere käme für ihn aber nicht in Frage. «Eher werde ich Padel-Trainer», witzelt er und eröffnet den nächsten Ballwechsel.

