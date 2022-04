Transfers EHC Olten verpflichtet Center Giacomo Dal Pian und Verteidiger Simon Seiler Der EHC Olten gibt nach der abgeschlossenen Saison erste Transfermeldungen bekannt: Die Powermäuse verpflichten Center Giacomo Dal Pian von Ambri-Piotta sowie Verteidiger Simon Seiler von Aufsteiger Kloten. Silvan Hartmann 28.04.2022, 09.57 Uhr

Giacomo Dal Pian während der diesjährigen Pre-Playoffs im Einsatz für Ambri. Freshfocus

Sportchef Marc Grieder schlägt im Hinblick auf die Teamzusammenstellung der nächsten Saison zwei Pfeiler ein: Einerseits verpflichtet der EHC Olten von Ambri-Piotta Giacomo Dal Pian. Andererseits stösst Simon Seiler von Aufsteiger Kloten zu den Powermäusen.

Mit Giacomo Dal Pian ist mit dem Abgang von Dion Knelsen und den Fragezeichen Forget und Schwab der erste gelernte Center im Oltner Team der Saison 22/23. Rechtsschütze Dal Pian ist in Olten kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2015/16 hat der 28-jährige Tessiner mittels B-Lizenz 26 Partien für den EHCO absolviert.

Im Jahr 2019 wurde er in seiner zweiten Saison mit dem SC Langenthal Swiss-League-Meister. Sonst war Dal Pian immer im Tessin bei seinem Jugendklub, dem HC Lugano sowie dem HC Ambri-Piotta oder den Ticino Rockets tätig.

In der abgeschlossenen Saison kam er bei Ambri zu 18 Einsätzen und 18 Spielen für die Rockets, ehe er in den Preplayoffs drei Spiele für Ambri bestritt. Dal Pian hat in Olten einen Vertrag für die Saison 2022/23 unterschrieben.

Giacomo Dal Pian im EHCO-Dress, hier im Zweikampf mit Dominic Forget, der damals für den HC La Chaux-de-Fonds spielte. (Archivbild) Hansruedi Aeschbacher

Seiler bringt Stabilität in die Verteidigung

Für zwei Jahre wird Verteidiger Simon Seiler zum EHC Olten stossen. Seiler spielte die beiden vergangenen Jahre beim EHC Kloten und war bei den Flughafenstädtern im Playoff-Final in der Verteidigung ein bedeutender Faktor für den Erfolg.

Der 25-jährige Ostschweizer durchlief die Minis in Frauenfeld und bei den Pikes, ehe er im Novizen-Alter in die ZSC-Organisation wechselte. Nach einigen Einsätzen bei den GCK-Lions wechselte Seiler 2017 zum HC Thurgau. Dort blieb er drei Jahre, ehe er das Engagement in Kloten in Angriff nahm und nun in seiner zweiten Klotener Saison Meister wurde.

Seiler verfügt über Gardemasse (188 cm / 92 kg) und sorgt für viel defensive Stabilität. In seinen bisherigen Teams gehörte er immer zu jenen Spielern mit den besten Plus-Minus-Bilanzen.

Simon Seiler im Kloten-Dress am Puck. Freshfocus

Visper holen Eigenmann, Weisskopf und Oehen - und besetzen die Ausländerpositionen Der EHC Visp hat ebenfalls einige Transfermeldungen bekannt gegeben: Daniel Eigenmann, der mit einer B-Lizenz für Olten die Playoffs bestritt und man in Olten noch leise Hoffnungen eines Engagements hatte, wechselt für drei Jahre zu den ambitionierten Wallisern. Derweil bestätigen die Visper die Transfers von Dan Weisskopf und Cyril Oehen, die bereits seit geraumer Zeit mit ihnen in Verbindung gebracht wurden. Ebenfalls zum Klub stossen wird Lou Bogdanoff von Ajoie. Auch bei den Ausländern hat Visp bereits gehandelt: Francis Paré, zuletzt in der National League bei Lausanne unter Vertrag, unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Zudem bestätigt der Klub den Verbleib von Linus Klasen, der seine Ausstiegsklausel in die National League nicht in Anspruch nehmen will.

EHC Olten Saison 22/23 (Stand: 28.4.) Tor

Dominic Nyffeler (neu von Kloten)

Lucas Rötheli (neu von der EVZ Academy) Verteidigung

Simon Seiler (neu von Kloten)

Victor Oejdemark (neu von La Chaux-de-Fonds)

Eliot Antonietti

Florian Schmuckli

Cédric Maurer

Stéphane Heughebaert Sturm

Giacomo Dal Pian (neu von Ambri-Piotta)

Garry Nunn

Stanislav Horansky

Lukas Lhotak

Simon Sterchi

Dominic Weder

Silvan Wyss

Cedric Hüsler

Jan Mosimann Feststehende Abgänge:

Simon Rytz (Biel), Joel Scheidegger (Fribourg-Gottéron), Leonardo Fuhrer (La Chaux-de-Fonds), Dan Weisskopf, Cyril Oehen (beide Visp). Auslaufende Verträge:

Jan Wieszinski, Simon Lüthi, Nico Gurtner, Dominic Forget, Adam Hasani, Robin Schwab, Jerome Portmann, Silas Matthys.