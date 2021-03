Transfer Stürmer Devin Muller kehrt zum EHC Olten zurück, Cédric Hüsler verlängert um zwei Jahre Der EHC Olten verpflichtet für die nächste Saison Devin Muller. Für den 29-jährigen Stürmer ist es eine Rückkehr in die Dreitannenstadt. Seinen Vertrag beim EHCO um zwei Jahre verlängert hat Stürmer Cédric Hüsler. Silvan Hartmann 04.03.2021, 15.00 Uhr

Devin Muller kehrt zum EHC Olten zurück. Andy Mueller/Freshfocus

Der EHC Olten gibt nach Verteidiger Joel Scheidegger vom HC Thurgau einen zweiten Transfer für die kommende Saison bekannt: Stürmer Devin Muller kehrt vom HC Ajoie zum EHC Olten zurück. Muller, der heute seinen 29. Geburtstag feiert, hatte bereits in den Saisons 2017/18 und 18/19 für die Powermäuse gespielt, ehe er zum HC Ajoie wechselte. Bei den Jurassiern überzeugte Muller in der vergangenen Spielzeit mit 45 Skorerpunkten in 46 Spielen. In der aktuellen Saison musste Muller wegen einer Schulterverletzung lange pausieren, gestern Mittwochabend konnte er sein Comeback geben. Insgesamt kommt Muller 20/21 auf 15 Spiele und 12 Skorerpunkte. Der Stürmer hat für eine Saison unterschrieben.