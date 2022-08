Testspiel: EHC Olten schlägt dank Collins-Gamewinner Ajoie 3:2

Testspiel Ein ziemlich nettes Ausrufezeichen: EHC Olten schlägt dank Collins-Gamewinner Ajoie 3:2 Der EHC Olten schlägt dank Gamewinner Sean Collins im Test National-League-Vertreter HC Ajoie 3:2. Die grosse Frage neben dem Eis: Wie geht es weiter mit den Tryout-Spielern Timo Haussener und Thomas Rüfenacht? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 30.08.2022, 22.30 Uhr

Sean Collins, hier im Training, lässt sich im Test gegen Ajoie auf dem Telegramm verewigen. Bruno Kissling

Da ist es also: Ein erstes nettes Ausrufezeichen des EHC Olten - von einer Mannschaft, die mit etwas Weitblick im nächsten halben Jahr Grosses erreichen will. 3:2 siegt der EHC Olten beim HC Ajoie. Natürlich ist dieser Sieg in einem Allerweltsvorbereitungsspiel gewiss mit Vorsicht zu geniessen. Und dennoch lässt sich nach einer ganz ordentlichen Vorstellung auf fremdem Eis schon mal sagen: So weit sind die Powermäuse Ende August von einer starken Regular-Season-Form nicht mehr entfernt.

Nach einem ausgeglichenen Startdrittel, in dem der EHCO zwei Mal eine Überzahlsituation verstreichen liess, eröffnete Ajoies Arnold nach nur 37 Sekunden des Mittelabschnitts das Skore. Darauf hatte Oltens Topsturmlinie nur wenig später die ideale Antwort, als Garry Nunn eine ansehnliche Kombination erfolgreich abschloss.

In der Folge hatte der National-League-Vertreter deutlich mehr Spielanteile. Und dennoch konnte der unterklassige EHCO durch Hüsler nach 45 Minuten erstmals in Führung gehen. Diese währte jedoch nicht sehr lange: Rappi-Ausleihe Alain Bircher wurde nach einem Check gegen den Kopf unter die Dusche geschickt. Und als Schmuckli in Unterzahl wegen Hakens zusätzlich bestraft wurde, fassten die Powermäuse in doppelter Unterzahl den 2:2-Ausgleichstreffer.

Der EHC Olten liess sich dadurch aber nicht verunsichern – ganz im Gegenteil: Collins netzte in einer 4-gegen-3-Powerplaysituation 68 Sekunden vor dem Ende zum Gamewinner ein.

Matchwinner Sean Collins. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Bleibt Haussener? Rüfenacht im Tryout in Lugano

Bevor am Freitag das siebte von insgesamt neun Testspielen auswärts in Visp stattfindet, wird der EHC Olten am Donnerstag sein Kader der kommenden Saison im Stadttheater Olten seinen Fans vorstellen. Das Team steht längst, dennoch gibt es noch Klärungsbedarf wie etwa zu den Tryout-Spielern Timo Haussener und Thomas Rüfenacht. Während bei Haussener ein gegenseitiges Interesse vorhanden sein soll (ein Vertragsabschluss dürfte wohl eher erst bei einer Genesung seiner Oberkörper-Verletzung erfolgen), absolviert Rüfenacht für drei Tage ein Tryout-Training beim HC Lugano, der sich derzeit im Trainingslager auf der Lenzerheide befindet. Ob der 37-jährige Ex-SCB-Stürmer danach zum EHCO ins Training zurückkehrt, ist noch offen.

Telegramm Ajoie – Olten 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Raiffeisen Arena, Pruntrut. – 872 Zuschauer. SR Borga/Weber, Altmann/Francey. – Tore: 21. Arnold (Macquat, Leduc) 1:0. 23. Nunn (Collins, Horansky) 1:1. 45. Hüsler 1:2. 50. Gauthier (Devos; Ausschluss Bircher, Schmuckli) 2:2. 59. (58:52) Collins (Nunn, Oejdemark; Ausschlüsse Fey, Schwinger, Gauthier) 2:3. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Ajoie. 3-mal 2 Minuten plus Matchstrafe (Bircher; Check gegen den Kopf) gegen Olten. Ajoie: Wolf (Gaudreault); Pilet, Brennan; Fey, Leduc; Hauert, Rouiller; Birbaum; Schmutz, Devos, Frossard; Romanenghi, Gauthier, Asselin; Bozon, Garessus, Kohler; Kessi, Macquat, Arnold. Olten: Nyffeler (Rötheli); Seiler, Antonietti; Maurer, Leeger; Schmuckli, Hächler; Bircher, Oejdemark; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Dal Pian, Sterchi; Lhotak, Kast, Hüsler; Mosimann, Weder, Schwinger; Ramsauer. Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert (überzählig), Wyss und Haussener (beide verletzt). Ajoie ab 59:06 ohne Torhüter.

