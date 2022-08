EHC Olten unterliegt La Chaux-de-Fonds im Test 2:3

Testspiel Den Gradmesser mit schweren Beinen verloren: EHC Olten unterliegt La Chaux-de-Fonds 2:3 Ein ausgelaugter EHC Olten unterliegt im vierten Testspiel in sieben Tagen Liga-Direktkonkurrent La Chaux-de-Fonds 2:3, das entscheidende Tor fiel 22 Sekunden vor Schluss. Nun reisen die Powermäuse nach Grindelwald ins Trainingslager. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 23.08.2022, 22.51 Uhr

Sean Collins (Mitte) gegen Loic In-Albon und Kaj Suter. Marc Schumacher / freshfocus

Mit Spannung war der erste Gradmesser der beiden Liga-Direktkonkurrenten Olten und La Chaux-de-Fonds erwartet worden, was sich jedoch ziemlich schnell etwas relativierte, als die beiden Teams ihre Aufstellungen bekannt gaben: Während der HCC auf die Ausländer verzichtete und Stammtorhüter Östlund die Reservistenrolle einnahm, fehlten auch beim EHC Olten eine Handvoll Spieler. Torhüter Dominic Nyffeler wurde in diesen Tagen Vater, Verteidiger Leeger fehlte genauso wie Tryout-Spieler Haussener angeschlagen nebst dem von Rückenbeschwerden geplagten Wyss. Stattdessen standen mit Verteidiger Alain Bircher, Torhüter Roby Mettler und Stürmer Robin Ramsauer drei Spieler der Rapperswil-Jona Lakers im EHCO-Kader. Und damit bekamen die 614 Zuschauenden einen Vorgeschmack auf die Saison zu sehen, konnte der EHC Olten mit dem National-League-Vertreter doch unlängst eine neue Partnerschaft eingehen, sodass auf Oltner Eis in der bevorstehenden Saison noch der eine oder andere Lakers-Spieler zu sehen sein dürfte.

Oltens Simon Seiler an der Scheibe. Marc Schumacher / freshfocus

Gegentreffer nach zu vielen Strafen

So oder so versprach das Duell nicht zu wenig, wenn auch den Oltnern durchaus anzusehen war, dass sie mit dem vierten Testspiel in sieben Tagen und nicht weniger intensiven Trainings kräftemässig am Limit liefen. Insbesondere im defensiven Spiel waren den Powermäusen die schweren Beine regelmässig anzusehen. Doch offensiv erspielten sich die Oltner ordentliche Torszenen über teilweise mehrere Stationen. So etwa in der 7. Minute, als Cédric Hächler eine sehenswerte Passstafette über Heughebaert und Nunn erfolgreich abschloss. Das erste Oltner Tor des Abends bildete der Ausgleichstreffer, hatte der Neuenburger Del Ponte doch zuvor bereits zum 1:0 getroffen.

Mit dem Ausgleich im Rücken hätte der EHC Olten in der Folge nachlegen müssen. Collins, Dal Pian und Neukom verzeichneten zu Beginn des Mittelabschnitts hochkarätige Chancen. Und als Hüsler auch noch den Aussenpfosten traf nach sensationellem Pass über das halbe Spielfeld von Verteidiger Oejdemark, begannen die Oltner zu hadern. Erst recht, als es keine Minute später im eigenen Tor einschlug. Und einmal mehr in dieser Saisonvorbereitung kam ein Gegentor zustande, weil sich der EHCO mit Strafen selbst das Leben schwer machte.

Trainingslager in Grindelwald

Schliesslich scheiterte auch noch Horansky an HCC-Ersatzgoalie Cervino, der es aber immerhin im Schlussabschnitt besser machte und eine nette Nunn-Vorarbeit zum verdienten 2:2-Ausgleich abschloss. Es roch im Stadion Kleinholz nach der dritten Verlängerung im fünften Testspiel. Doch dann liefen die Oltner, als sie in den Schlussminuten vehement den Siegtreffer suchten, ins offene Messer. Toms Andersons traf 22 Sekunden vor Ende der Partie bei einem Konterangriff zum 3:2-Siegtreffer für den HC La Chaux-de-Fonds. Nun reist der EHC Olten heute Mittwoch ins Trainingslager nach Grindelwald. Nebst mehr als einer Handvoll intensiver Trainingseinheiten steht in der Jungfrau-Region bis am Samstag auch ein Teambuilding-Anlass auf dem Programm. Am Dienstag steht dann in der Ajoie das nächste Testspiel an.

Telegramm Olten - La Chx-de-Fds 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Kleinholz. – 614 Zuschauer. – SR Staudenmann/Erard, Ammann/Humair. – Tore: 7. (6:16) Del Ponte (Achermann) 0:1. 7. (6:51) Hächler (Nunn, Heughebaert) 1:1. 23. Ulmer (Privet, Andersons; Ausschluss Collins) 1:2. 44. Horansky (Nunn, Antonietti) 2:2. 60 (59:38) Andersons (In-Albon, Privet) 2:3. – Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen HCC. Olten: Rötheli (Mettler); Maurer, Antonietti; Heughebaert, Hächler; Schmuckli, Seiler; Bircher, Oejdemark; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Schwinger; Lhotak, Dal Pian, Sterchi; Hüsler, Weder, Mosimann; Ramsauer. HCC: Cervino (Östlund); Andersson, Matewa; Gehringer, Ulmer; Jaquet, Del Ponte; Christe; Schweri, Suter, Augsburger; In-Albon, Achermann, Andersons; Eugster, Fuhrer, Rüegsegger; Voirol, Privet, Dubois. Bemerkungen: Olten ohne Nyffeler (familiäre Gründe), Leeger, Haussener (beide angeschlagen), Wyss (verletzt). HCC u.a. ohne die Ausländer Bengtsson, Olden, Topping.

