Testspiel: EHC Olten schlägt DEL-Klub Schwenninger Wild Wings 4:3

Testspiel Das DEL-Team gebodigt: EHC Olten schlägt die Schwenninger Wild Wings 4:3 nach Penalties Der EHC Olten schlägt im Rahmen des Turniers «Weltklasse-Eishockey» in Wil DEL-Klub Schwenningen 4:3 nach Penalties. Es ist der erste Oltner Sieg im dritten Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung. Mann des Spiels: Doppeltorschütze Garry Nunn. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.08.2022, 23.00 Uhr

Garry Nunn traf im Test gegen den DEL-Klub doppelt. freshfocus/Archiv

Man kann nach dem dritten Test der Saison wahrlich nicht behaupten, dass der EHC Olten nicht die Möglichkeit bekäme, in dieser Saisonvorbereitung seine Special Teams in der Über- oder Unterzahl zu testen. Nach insgesamt 10x2 Strafminuten im Thurgau-Spiel (5 Strafen gegen Olten), 13 Zweiminuten-Strafen im Kloten-Spiel (9) sprachen die Schiedsrichter im dritten Test der Oltner insgesamt 14 Zweiminuten-Strafen (7) aus. Doch diesmal ging der EHC Olten in einer immer ruppiger werdenden Partie nach einer Achterbahnfahrt als Sieger vom Eis: 4:3 entschieden die Powermäuse den Test gegen den von Harold Kreis gecoachten DEL-Klub, die Schwenninger Wild Wings, für sich.

Der EHC Olten im Einsatz in der schmucken Halle des EC Wil. ehco

Nach einem abtastenden Startdrittel schloss Garry Nunn zu Beginn des Mittelabschnitts einen schnell ausgeführten Kontervorstoss über Assistgeber Neukom sehenswert ab. Auf den nicht weniger präzis geschossenen Ausgleich der Deutschen brachte Simon Sterchi Grünweiss zu Spielmitte wieder in Front.

Doch mit der erneuten Führung verlor der EHCO etwas den Zugriff auf das Spiel und geriet wenig später prompt in Rückstand. Nach einem weiteren Powerplaytor der Wild Wings liess Bassen den sonst stark aufspielenden EHCO-Torhüter Dominic Nyffeler etwas unglücklich aussehen und brachte seine Farben erstmals in Front. Doch der EHC Olten begegnete dem DEL-Klub Schwenningen, welcher in der vergangenen Saison als Zweitletzter der deutschen Topliga haarscharf dem Abstieg entging, mehr als bloss auf Augenhöhe. Und vor allem gingen die Powermäuse abermals trotz Testcharakter mit der nötigen Ernsthaftigkeit ans Werk und blockten etwa unzählige Schüsse, insbesondere Stürmer Cédric Hüsler war sich dafür nie zu schade.

Und so gelang Garry Nunn in Überzahl auf seiner Lieblingsposition stehend sieben Minuten vor Schluss den verdienten 3:3-Ausgleichstreffer. Wie bereits gegen Kloten ging die Partie daraufhin ins Penaltyschiessen, das der EHC Olten dank den Torschützen Sean Collins, der sonst wiederum eher blass blieb, und Dal Pian für sich entschied.

Am Wochenende tritt der EHC Olten ein zweites Mal im Rahmen des Turniers «Weltklasse-Eishockey» in Wil auf. Am Samstag, 16 Uhr, steht den Powermäusen in der schmucken Halle des EC Wil dann Villach aus Österreichs Topliga gegenüber.

Olten - Schwenninger Wild Wings 4:3 n.P. (0:0, 2:3, 1:0; 1:0) Bergholz, Wil. – 424 Zuschauer. – SR Borga/Weber, Humair/Pitton. – Tore: 21. Nunn (Neukom) 1:0. 27. Tyson Spink (Lajunen, Indrasis; Ausschluss Kast) 1:1. 31. Sterchi (Neukom, Kast; Ausschluss Wahl) 2:1. 35. DeFazio (Wahl; Ausschluss DalPian) 2:2. 39. Bassen 2:3. 53. Nunn (Oejdemark, Horansky; Ausschluss Weber) 3:3.

- Penaltyschiessen: Tyson Spink -, Collins 1:0. Elias -. Kast -. Indrasis -. Dal Pian 2:0. Taylor Spink 2:1. Horansky -. DeFazio -.

– Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Olten, 7-mal 2 Minuten gegen Schwenningen. Olten: Nyffeler (Rötheli); Maurer, Antonietti; Seiler, Schmuckli; Hächler, Leeger; Heughebaert, Oejdemark; Nunn, Collins, Horansky; Neukom, Kast, Schwinger; Sterchi, Haussener, Lhotak; Hüsler, Dal Pian; Mosimann. Schwenningen: Cüpper (Eriksson); Trivellato, Lajunen; Möchel, Zemikel; Spornberger, Ramage; Weber, Huss; Taylor Spink, Tyson Spink, Hungerecker; Indrasis, Wahl, Feist; DeFazio, Olim, Bias; Bassen, Pfaffengut, Alberg. Bemerkungen: Olten ohne Weder (rekonvaleszent) und Wyss (geschont mit Rückenproblemen), mit Try-out-Spieler Haussener.

