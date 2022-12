Silvester Cup in Derendingen: Das sind die Favoriten

Tennis Silvester-Cup-Spezialist Adam Moundir ist zurück in Derendingen Nach zwei Jahren Unterbruch wird das N-Turnier am traditionellen Silvester Cup in Derendingen wieder durchgeführt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Adam Moundir gehört in Derendingen wieder zu den Topfavoriten. Fabio Baranzini

Der Silvester Cup gehört mit zu den traditionsreichsten Hallen-Tennis-Turnieren der Schweiz. In diesem Jahr findet er bereits zum 46. Mal statt. Und dennoch ist es diesmal eine besondere Ausgabe. Aus zwei Gründen: Einerseits konnte der Silvester Cup in den letzten beiden Jahren wegen Corona auf Stufe der Elite nicht durchgeführt werden. Andererseits ist im Sportcenter Derendingen eine komplett neue Crew am Werk. Geschäftsleitung, Verwaltungsrat und auch die Standortleitung der Tennisschule wurden ausgetauscht.

Entsprechend hat dies auch eine Änderung bei der Turnierleitung des Silvester Cups nach sich gezogen. Neu hat Michel Gerber das Turnier unter sich. Gerber ist ein erfahrener Turnierorganisator. Unter anderem ist er auch für die Berner Meisterschaften zuständig und organisiert eine eigene Turnierserie.

Dennoch ist die Durchführung des Silvester Cups auch für ihn eine Herausforderung. «Wir hatten in der neuen Besetzung nur eine kurze Vorbereitungszeit. Entsprechend sind wir sehr zufrieden mit den knapp 140 Teilnehmenden, die wir für die beiden Turnierwochen gewinnen konnten», so Gerber, der vom 26. bis 31. Dezember in der Tennishalle Derendingen quasi sein zweites Zuhause beziehen wird.

Zwei Titel, zwei Halbfinals

In diesen Tagen finden nämlich die meisten Matches statt. Zuerst die Qualifikations-, Senioren- und Juniorenturniere und ab dem 29.12. schlagen dann zudem auch die Cracks der N-Kategorien bei den Männern und Frauen in Derendingen auf.

Das Niveau kann sich dabei definitiv sehen lassen. Vor allem bei den Männern sind gleich etliche Hochkaräter am Start. Vor allem ein Name sticht ins Auge, wenn man die Vergangenheit des Silvester Cups vor Augen hat: Adam Moundir. Der 27-jährige Innerschweizer, der auch einen Marokkanischen Pass besitzt und für Marokko Davis Cup spielt, ist ein richtiger Spezialist für den Silvester Cup.

Moundir, der gefürchtet ist für seine wuchtigen Grundschläge – vor allem sein Return –, hat in Derendingen schon etliche Gegner zur Verzweiflung gebracht. 2015 und 2016 konnte er das Turnier gewinnen. Zudem stand er 2014 und 2017 jeweils im Halbfinal. Seit seiner Halbfinalniederlage 2017 hat Moundir nicht mehr in Derendingen gespielt. Nun ist er wieder zurück und gehört als Turniernummer drei zu den heissesten Anwärtern in Kampf um den diesjährigen Titel am Silvester Cup.

Starke Konkurrenz

Seine nominell stärksten Gegner sind Daniel Valent (N2, 15) und vor allem auch Yann Marti (N2, 17). Der Heissporn aus dem Wallis hat zuletzt an den Schweizer Meisterschaften bewiesen, dass er auch im Alter von 34 Jahren immer noch sehr stark Tennis spielen kann. An den nationalen Titelkämpfen stand er nämlich im Final.

Ebenfalls auf der Rechnung haben muss man den Aargauer Jonas Schär (N2, 18), der gerade in der Halle immer wieder stark aufspielt. Aus regionaler Sicht sind vor allem zwei Spieler interessant: Jacob Kahoun (N3, 37) vom TC Kappel und der Hägendörfer Mischa Lanz (N3, 38). Die beiden dürfen sich als Turniernummern sechs und sieben durchaus Aussenseiterchancen ausrechnen.

Bei den Frauen ist das N-Turnier sehr dünn besetzt. «Dass wir da nur acht Spielerinnen zusammengekriegt haben, ist für uns die einzige kleine Enttäuschung des diesjährigen Silvester Cups», sagt Turnierleiter Michel Gerber. Top gesetzt ist Katerina Tsygourova (N2, 22) vor Yann Martis Schwester Sandy Marti (N2, 24). Regionale Spielerinnen stehen keine direkt im Hauptfeld.

