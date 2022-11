Tennis Riesensprung in der Weltrangliste: Oltner macht dank des ersten Profititels aus dem Nichts über 700 Ränge gut Der 18-jährige Oltner Nicolas Kobelt gewinnt in Estland als Qualifikant völlig überraschend sein erstes Profiturnier. Jetzt will er sich in den kommenden Wochen und Monaten auf der ATP-Tour etablieren. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 10.11.2022, 16.00 Uhr

Zu Beginn dieses Jahres spielte Nicolas Kobelt stark, verbesserte sich in der Juniorenweltrangliste bis auf Rang 105. Doch dann geriet sein Aufstieg ins Stocken. Im Sommer lief es ihm überhaupt nicht nach Wunsch.

«Ich fühlte mich nicht wohl auf dem Platz, verlor ein paar enge Matches und dadurch auch mein Selbstvertrauen. So ging es in der Spirale immer weiter nach unten, so dass ich letztlich eine Pause einlegte», blickt Nicolas Kobelt auf seinen schwierigen Sommer zurück.

Im September folgte der Wechsel von den Sandplätzen in die Halle. Und dort kehrte Nicolas Kobelt wieder auf die Erfolgsspur zurück. Der junge Oltner, der seit Sommer 2019 in Schweden lebt und trainiert, mag die schnelle Unterlagen in der Halle. Das machte sich sogleich auch bei den Resultaten bemerkbar.

Zweiter Turniersieg bei den Junioren

Zuerst holte er Ende September seinen allerersten ATP-Punkt und kurz darauf konnte er sich über seinen zweiten Turniersieg auf der Juniorentour freuen. Bei einem Turnier in Stockholm gewann er seine fünf Spiele allesamt äusserst souverän. In keinem Satz gab er mehr als drei Games ab. «Das war wirklich ein gutes Turnier für mich, denn ich konnte dort viel Matchpraxis sammeln», so Kobelt.

Die Matchpraxis brauchte der junge Oltner für ein Profiturnier in Estland. Sein erstes Turnier bei den «Grossen», das er nicht in seiner neuen Heimat Schweden bestritt. Dank seines kurz zuvor gewonnen ATP-Punkts schaffte Nicolas Kobelt in Estland den Sprung in die Qualifikation. Das Ziel, das er sich für das Turnier gesetzt hatte, lautete: fürs Hauptfeld qualifizieren.

Ziel übertroffen

Doch es wurde viel mehr als das. Nicolas Kobelt gewann nicht nur seine zwei Matches in der Qualifikation, sondern setzte auch im Hauptfeld zu einem veritablen Siegeszug an. Nachdem er zuerst den Littauer Tomas Vaise in drei Sätzen geschlagen hatte, wartete der Monegasse Lucas Catarina.

Der 26-jährige ist die Nummer 579 der Welt und war in Estland an Nummer zwei gesetzt. Davon liess sich Kobelt nicht aus der Ruhe bringen und hielt im ersten Satz gut mit. Dennoch musste er diesen mit 4:6 verloren geben. Im ersten Game des zweiten Durchgangs erspielte sich Kobelt eine Breakchance. Just bei diesem Ballwechsel zog sich Catarina ein Bauchmuskelverletzung zu und konnte nicht mehr weiterspielen. «So zu gewinnen, ist natürlich nicht schön. Im Viertelfinal eines Profiturniers zu stehen, fühlte sich aber dennoch grossartig an», so Kobelt.

Fortan spielte Nicolas Kobelt unbeschwert drauflos. Schliesslich hatte er sein Ziel längst übertroffen. Diese Taktik machte sich bezahlt. Auch seine nächsten drei Gegner – allesamt deutlich besser klassiert als er – vermochte er zu bezwingen.

Den Final gewann er gegen Niklas Schell aus Deutschland mit 6:3, 7:6. Kobelt, der sich dank des Turniersiegs um über 700 Weltranglistenpositionen verbessert hat und neu auf Position 868 geführt wird, sagt:

«Das Turnier zu gewinnen, war das beste Gefühl, das ich je gehabt habe. Das möchte ich ab jetzt am liebsten jede Woche erleben.»

Scheitern in Heraklion – neuer Anlauf in Ägypten

Mit dem neu gewonnen Selbstvertrauen reiste Kobelt gleich weiter nach Heraklion ans nächste Turnier. Dort gabs allerdings keine weiteren Punkte. Im Gegenteil: Kobelt verlor in der ersten Runde und musste seinen eigentlich für drei Wochen geplanten Griechenland-Trip zudem wegen einer hartnäckigen Erkältung vorzeitig abbrechen.

«Das gehört auch dazu», meint Kobelt, der seine Erkrankung Zuhause in Olten auskuriert. Am Wochenende geht es zurück nach Schweden ins Training, ehe die nächsten Turniere anstehen. In Ägypten möchte er sein Punktekonto weiter aufstocken und sich so Schritt für Schritt bei den Profis etablieren.

