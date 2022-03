Tennis Leandro Riedi gewinnt das Profiturnier in Trimbach: «So einen Tag habe ich vielleicht zwei oder drei Mal im Jahr» Leandro Riedi krönt seine starke Woche mit einer exzellenten Leistung im Final gegen Alastair Gray und holt sich beim Profiturnier in Trimbach seinen bislang grössten Titel. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 21.03.2022, 13.43 Uhr

Leandro Riedi gewinnt das Turnier in Trimbach Fabio Baranzini

Bei der fünften Ausgabe des Profiturniers in Trimbach hat es endlich geklappt mit einem Schweizer Sieg. Verantwortlich dafür ist der 20-jährige Bassersdorfer Leandro Riedi. Die Weltnummer 626 hat in dieser Woche in Trimbach bewiesen, dass er bereits jetzt zu viel mehr fähig ist, als sein Ranking auf den ersten Blick vermuten lässt.

Das hat insbesondere sein Finalgegner Alastair Gray (ATP 356) am eigenen Leib erfahren. Obwohl der Brite, der im Februar gleich zwei Turniere auf dieser Stufe gewinnen konnte, als Favorit ins Duell mit Riedi startete, hatte man schon nach den ersten Ballwechseln das Gefühl, dass der junge Schweizer an diesem Tag schlicht besser ist. Riedi wirkte agiler, war aus dem Spiel heraus viel gefährlicher und überzeugte vor allem mit qualitativ hochstehenden Returns, die seinen Gegner immer wieder vor unlösbare Probleme stellten.

Leandro Riedi im Einsatz beim ITF-Turnier in Trimbach Fabio Baranzini

Und so überraschte es denn auch nicht, dass Leandro Riedi in diesem Finalduell richtiggehend durchmarschierte (6:2, 6:2) und nach etwas mehr als einer Stunde über den Turniersieg jubeln konnte. Eine doppelte Premiere: der erste Schweizer Titel in Trimbach und der erste Titel für Leandro Riedi bei einem Turnier dieser Kategorie. «Das ist sicher mein bis jetzt grösster Erfolg», freute sich die Schweizer Nachwuchshoffnung wenige Minuten nach dem verwandelten Matchball beim Siegerinterview mit Vize-Turnierdirektor Marco Chiudinelli.

Später blickte er dann auf seine Woche in Trimbach zurück und ordnete seine Leistung wie folgt ein. «Ich habe mich ab der ersten Runde gut gefühlt und konnte mich im Verlauf des Turniers steigern. Im Final habe ich wirklich einen grossartigen Tag erwischt. So einen Tag habe ich vielleicht zwei oder drei Mal im Jahr – das hat extrem Spass gemacht zum Spielen», so Riedi, der sich in den letzten Wochen im mentalen Bereich verbessert hat. «Ich hatte das ganze Turnier über kaum je ein Tief und konnte mein Spiel durchziehen. Das hat mich besonders gefreut.»

Leandro Riedi war aber nicht der einzige Schweizer, der in Trimbach ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Auch der junge Genfer Kilian Feldbausch, der im Januar mit seiner Halbfinalqualifikation an den Australian Open der Junioren für Aufsehen gesorgt hatte, lieferte in Trimbach eine Kostprobe seines Talents ab. Der 16-Jährige nutzte seine Wild Card und erreichte die Viertelfinals, wo er sich Riedi in drei Sätzen geschlagen geben musste.

Suche nach neuem Hauptsponsor

«Dass Kilian Feldbausch bei uns in Trimbach seine ersten ATP-Punkte gewinnen und Leandro Riedi sich seinen ersten Titel bei einem 25000 Dollar Turnier sichern konnte, freut uns mega. Genau dafür organisieren wir dieses Turnier», so Turnierdirektor Marco Meyer.

Für ihn und sein Team steht jetzt bereits die nächste Herausforderung an. «Wir haben ein tolles Team zusammen und möchten unbedingt auch im nächsten Jahr wieder ein Profiturnier durchführen. Dafür brauchen wir aber einen neuen Hauptsponsor. Ab sofort suchen wir darum einen neuen Namensgeber für das Turnier 2023», sagt Meyer. Wer weiss, vielleicht ist der erste Schweizer Sieg durch Leandro Riedi ein gutes Omen für die Sponsorensuche.

