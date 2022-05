Tennis Interclub-Kracher in Trimbach: Die legendäre Martina Hingis ist mit Zug zu Gast Am 7. Mai beginnt die neue Interclubsaison. Im Kanton Solothurn starten dabei insgesamt 15 Teams in einer der drei höchsten Spielklassen. Aushängeschild ist das Frauen NLB-Team des TC Froburg Trimbach. Am Samstag kommt es dabei zum Duell mit Zug, wo Tennis-Legende Martina Hingis als Leaderin am Start ist. Und die Trimbacher Männer vermelden einen Transfer-Kracher. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Martina Hingis wird als Leaderin des TC Zug in Trimbach an den Start gehen. Pius Amrein (29. Mai 2021) / Luzerner Zeitung

Es war eine souveräne Aufstiegssaison, welche die Frauen des TC Froburg Trimbach im vergangenen Jahr gezeigt haben. Nach Rang zwei in den Gruppenspielen – eine Niederlage gabs gegen Allmend Zug – spielten die Trimbacherinnen in den Aufstiegsspielen ihre Stärken aus, feierten vier Mal einen 4:2-Sieg und sicherten sich auf diese Weise den Aufstieg in die Nationalliga B. Damit stellt der TC Froburg Trimbach bei den Frauen das stärkste Team im Kanton Solothurn.

So einfach, wie der Aufstieg der Trimbacherinnen auf dem Papier ausgesehen hat, war es dann aber doch nicht. «Wir haben schon ein paar Mal den Aufstieg in die Nati B ins Visier genommen, was aber nicht geklappt hat. Letztes Jahr war die Harmonie im Team aber richtig gut und alle wollten diesen Aufstieg unbedingt.

Entsprechend haben auch die Spitzenspielerinnen wie Arlinda Rushiti und Katerina Tsygourova ihre Auslandeinsätze am Interclub vorbeigeplant – das ist nicht selbst- verständlich, aber hat sich bezahlt gemacht», sagt Klubpräsident Marco Meyer.

Ein grossartiger Saisonauftakt

Nun also steht die erste Nationalliga B Saison vor der Tür. Und die beginnt gleich mit einem Kracher. Denn die Trimbacherinnen treffen am Samstag um 12 Uhr auf der heimischen Anlage auf das Team aus Zug. Dieses wird angeführt von Martina Hingis.

Die ehemalige Weltnummer eins und 25-fache Grand Slam Siegerin wird ein Team aus jungen, talentierten Spielerinnen anführen. «Das ist natürlich ein grossartiger Saisonauftakt und ist sicherlich ein Besuch Wert für alle Tennisfans aus der Region», so Meyer.

Tamara Arnold haben die Trimbacherinnen als Verstärkung in der Hinterhand. Fabio Baranzini

Die Trimbacherinnen werden in dieser Saison auf bewährte Kräfte setzen können. Angeführt wird das Kernteam von der Trimbacher Profispielerin Arlinda Rushiti. Auch Katerina Tsygourova wird wieder dabei sein, genauso wie Aengi Kuoni aus Härkingen und Aimée Frey aus dem benachbarten Kanton Aargau. Neu fürs Team gewonnen werden konnte die Hägendörferin Anina Lanz, welche die Equipe sicherlich verstärken wird.

Zudem hat das Trimbacher NLB-Team noch einige Verstärkungsspielerinnen in der Hinterhand, die punktuell eingesetzt werden können. Es sind dies Tamara Arnold aus Kappel, die aktuell noch in Amerika weilt, die Bernerin Xenia Knoll, die früher unter dem Trimbacher Headcoach Bartolomé Szklarecki trainierte, sowie zwei ausländische Spielerinnen, die aktuell auf der WTA-Tour im Einsatz sind und bei Ausfällen der Schweizerinnen auf Abruf bereitstehen.

In dieser Konstellation könnte es durchaus sein, dass die Aufsteigerinnen aus Trimbach nicht nur das Team von Martina Hingis beim Saisonauftakt ärgern, sondern generell vorne mitspielen können.

Schützenmatt-Männer treten in der NLC an

Im Kanton Solothurn gibt es neben den beiden Trimbacher Interclubteams nur noch eine weitere Mannschaft bei den Aktiven, die in einer nationalen Liga antritt. Es sind dies die Männer des TC Schützenmatt, die in der Nationalliga C auflaufen. Die Solothurner treffen in ihrer Gruppe auf die Teams Seeblick ZH, Lido Lugano und Sonnenberg.

Genau wie Trimbach stellt auch der TC Schützenmatt eine zweite Equipe in einer nationalen Liga. Es sind dies die Frauen 30+, die in der Nationalliga B auflaufen. Ebenfalls zwei Equipen in einer der drei höchsten Ligen weist Sporting Derendingen auf, die bei den Frauen 30+ und den Männern 55+ in der Nationalliga B spielen. Der Klub mit den meisten Teams auf nationaler Stufe ist jedoch der TC Grenchen.

Dort gehen in dieser Spielzeit gleich vier Mannschaft auf nationaler Ebene auf Punktejagd. Die Männer 45+ (NLC), die Frauen 50+ (NLB), die Männer 45+ (NLB) und die Frauen 40+ (NLA). Die Grenchnerinnen sind nicht das einzige Solothurner Team, das in der Nationalliga A aufläuft.

Auch die Männer 65+ des TC Bally Schönenwerd vertreten den Kanton in der höchsten Spielklasse und werden um den Schweizer Meistertitel mitspielen. Komplettiert werden die Solothurner Teams auf nationaler Stufe durch die Frauen 30+ des TC Born Kappel (NLB), des TC Schützenmatt (NLB) und des TC Belchen (NLC), durch die Männer 55+ des TC Breitenbach und des TC Solothurn (beide NLC), sowie die Männer 35+ des TC Olten (NLC).

Transfer-Hammer Henri Laaksonen tritt für den TC Froburg an Die Männer des TC Froburg Trimbach, die seit vielen Jahren in der NLA mithalten, können einen prominenten Transfer im Hinblick auf die Meisterschaft der höchsten Interclub-Liga, die im Sommer über die Bühne gehen wird, vermelden: Der Schweizer Davis-Cup-Spieler Henri Laaksonen wurde an den Fuss des Hauensteins transferiert und wird die Trimbacher verstärken.

