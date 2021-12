Tagebuch «Das ist ein echter Augenöffner!»: Max Studers Teilnahme an einem hochklassigen 10-km-Lauf in Kenia Spitzentriathlet Max Studer aus Kestenholz will in Kenia erfahren, weshalb die weltweit führende Laufnation so viele Athleten an die Weltspitze führt, und schliesst sich einer Trainingsgruppe an. In Form eines Tagebuchs lässt er an seinem Afrika-Abenteuer teilhaben. Folge 4: Der 10-km-Lauf in Iten für einen guten Zweck. Aufgezeichnet: Silvan Hartmann 09.12.2021, 05.03 Uhr

Triathlet Max Studer nimmt im Rahmen seines Trainingscamps im kenianischen Iten an einem 10-km-Lauf teil zvg

«Das Laufen in der Trainingsgruppe mit Julien Wanders und Co. macht mir unglaublich viel Spass, vor allem auch, weil ich und alle anderen der Laufgruppe grosse Fortschritte erzielen. Wir hatten zuletzt einige kräfte­zehrende Einheiten absolviert, darunter sehr intensive sogenannte Fartlek-Einheiten, also Intervall-Übungen: eine Minute schnell, eine Minute langsam, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker und dies mit 10 bis 20 Wiederholungen. Als Krönung absolvierten wir eine Track­einheit mit 1000-Meter- und 500-Meter-Wiederholungen, bei denen ich mit den Schnellsten und auch mit Julien Wanders mithalten konnte.

Nach diesen intensiven Einheiten über viele Tage war ich ziemlich kaputt und brauchte ein paar aktive Regenerationstage. Aber das war auch unser Plan, denn Julien Wanders reiste mit Läuferinnen und Läufern unserer Trainingsgruppe nach Genf an das Rennen «Course de l’Escalade», das am letzten Wochenende stattfand. Sie prägten das Rennen sehr: Boniface Kibiwott von unserer Gruppe gewann das Rennen, Julien Wanders wurde Vierter, unsere Läuferin, Cherotich Sammary, wurde bei den Frauen Zweite. Ein weiterer Läufer unserer Gruppe, der Deutsche Amanal Petros, pulverisierte am Wochenende in Valencia den deutschen Marathon-Rekord (2:06:27). Ich stand mit Julien Wanders und Co. stets in Kontakt und sie waren sehr glücklich über ihr Abschneiden. Vor allem mag ich es auch Julien von Herzen gönnen, er hatte ja Anfang Jahr und an den Olympischen Spielen etwas Mühe, nun merkt man ihm auch in den Trainings an, dass er seine Kraft und Schnelligkeit wiederfindet.

Impressionen von Max Studer beim windigen 10-km-Lauf im kenianischen Iten. zvg

«Das ist ein echter Augenöffner!»

Ich blieb hier im kenianischen Iten und es ergab sich, dass zur gleichen Zeit hier ein 10-km-Rennen stattfand, an dem ich teilnahm. Das Rennen war für einen guten Zweck: Mitte Oktober wurde in Iten die kenianische Weltrekordläuferin Agnes Jebet Tirop von ihrem Mann erstochen, weshalb die Organisatoren und Teilnehmenden mit diesem Lauf ein Zeichen gegen Gewalt setzen wollten. Über 150 lokale Läufer nahmen daran teil, das Feld war so gut besetzt, dass am Anfang alle sehr nervös waren. Ein Läufer etwa war am Start, der an den Olympischen Spielen in Tokio über 10000 Meter ein Diplom holte und hier an diesem Lauf nicht einmal in die Top Ten kam. Die Dichte an sehr guten Läufern hier in Kenia ist beeindruckend hoch.

Ich war nur einer von zwei Europäern am Start und als Weisser sticht man immer etwas heraus. Man wird deshalb oft kontaktiert und wird als Weisser stets mit «Mzungu» angesprochen, das Wort wird ohne Wertung benutzt, um damit Menschen europäischer Abstammung zu bezeichnen.

Für die Läufer war dieses lokale Rennen extrem wichtig, viele erhoffen sich, mit einer guten Leistung auf die Karten eines Managers zu kommen, der wiederum die Aufnahme in eine Trainingsgruppe ermöglichen könnte. Denn etwas vom Grössten für die lokalen Läufer ist es, in eine Nike- oder Asics-Trainingsgruppe zu kommen. Sie haben hier entsprechende Camps und erhalten bei einer Aufnahme ein Zimmer und Essen zur Verfügung gestellt. Für sie ist das bereits ein grosser Karriere-Erfolg, deshalb ist es für die Einheimischen wichtig, sich an diesen Rennen aufzudrängen. Ich war mit meiner Leistung zufrieden, kam von den insgesamt 150 Läufern als 33. ins Ziel mit einer Zeit von 32 Minuten 24 Sekunden, der Gewinner erreichte das Ziel in 30 Minuten 7 Sekunden.

Der Lauf war enorm anspruchsvoll, es war sehr windig und fand in einem kupierten Gelände statt, am Ende hatten wir 250 Höhenmeter zurück­gelegt, es ging also fast nur bergauf. Ich versuchte, mit der Spitzengruppe mitzuhalten, was mir bis Rennhälfte sehr gut gelungen war. Doch dann hatte es mich ­erwischt und ich musste mich auf mein eigenes Tempo fokussieren und mich schliesslich irgendwie ins Ziel kämpfen. Es war eine super Erfahrung für mich und es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Läufer es in Kenia auf absolutem Topniveau gibt, ein echter Augenöffner!

Mein Aufenthalt in Kenia zeigt mir auch jeden Tag eindrücklich auf, was mit grosser Motivation überhaupt alles möglich ist, wenn man sich professionell auf das Training fokussiert. Ich kann daher Julien Wanders sehr gut verstehen, warum er seit Jahren hier lebt und trainiert: Es ist das beste Umfeld, und mit einer solch ambitionierten Trainingsgruppe tagtäglich zusammen zu trainieren, ist sehr motivierend und bringt jeden weiter.

Nun ist es so, dass Julien Wanders nach dem Rennen in Genf nach Dublin weiterreist und dort an der Cross-EM teilnimmt, er stösst dann nächste Woche wieder zur Trainingsgruppe. Derweil trainiert die Gruppe weiter, wir sind so weit noch eine etwas kleinere Truppe, trainieren aber dennoch sehr intensiv.»

Alle Tagebucheinträge von Max Studer:

Folge 3: Max Studer lehrt kenianische Kinder Schwimmen

Folge 2: Max Studer unterwegs mit den Kenyan Riders durch den Nationalpark

Folge 1: Max Studer: Wenn der Spitzentriathlet im Kenia-Training an die Grenzen stösst