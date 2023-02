Swiss League Zukunftsweisende Tage für die Swiss League: Wie viele Teams zählt die Liga in der nächsten Saison? Die Klubverantwortlichen der Swiss League treffen sich heute Mittwoch zur Ligaversammlung. Es stehen in diesen Tagen bedeutende Entscheidungen an. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.03 Uhr

Arosa gegen Martigny - bald ein Duell in der Swiss League? Keystone

Wie sieht die Swiss League in der Saison 2023/24 aus? Es ist die grosse Frage, welche die Hockey-Schweiz seit Monaten umtreibt. Darauf soll es vor dem Playoffstart am 14. Februar Antworten geben. Die Verantwortlichen der Swiss-League-Klubs treffen sich heute Mittwochvormittag zu einer Versammlung, in welcher mitunter wichtige Traktanden zur nächsten Saison veranschlagt sind.

Wir erinnern uns: Nach dem Alleingang der National League ist die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga in Schieflage geraten, weil für die Klubs plötzlich wichtige Gelder aus der Gesamtvermarktung und TV-Rechte in der Höhe von rund 400’000 Franken weggebrochen sind und man es mit einer alleinigen Vermarktungsstrategie nicht ansatzweise schaffte, das Geld wieder einzutreiben. Das fehlende Geld von bis zu 20 Prozent des Jahresbudgets schmerzte die Klubs so sehr, dass ligaweit offen über Kapitulationen auf Ende Saison diskutiert wurde. Die Verunsicherung wurde nur noch grösser, als mit dem SC Langenthal ein Ligaschwergewicht im Dezember, vor allem wegen infrastruktureller Probleme, tatsächlich den Rückzug aus dem Profieishockey bekannt gab.

Fristen laufen ab

Stand heute spielen nächste Saison also noch neun Mannschaften in der Swiss League. Doch weiterhin bleibt die Anzahl Teams unklar. Gerüchte, wonach auch Winterthur oder die Ticino Rockets kapitulieren, hielten sich zuletzt hartnäckig. Immerhin sorgten die unterklassigen Teams Arosa, Chur und Martigny aus der höchsten Amateurliga, der MyHockey League, mit einem eingereichten Aufstiegsgesuch für Lichtblicke.

Für solche sorgte zuletzt auch SCB-Präsident Marc Lüthi, der in einer Kolumne von «Le Matin Dimanche» verkündete, dass die Swiss League mit Sicherheit zehn Teams umfassen werde und die National League den Unterklassigen mit mindestens 100’000 Franken pro Klub ein wenig finanziell unter die Arme greifen soll.

Klar ist: Die Klubs der Swiss League und MyHockey League müssen in diesen Tagen Farbe bekennen. Bis am Freitag, 10. Februar, dürfen Arosa, Chur und Martigny das eingereichte Aufstiegsgesuch unbegründet zurückziehen. Und in der Swiss League dürfen Klubs noch bis am Mittwoch, 15. Februar, kapitulieren und einen freiwilligen Abstieg eine Liga tiefer anmelden.

Zumindest aus Winterthur sind positive Signale zu vernehmen, man arbeitet trotz wirtschaftlichen Unsicherheiten akribisch auf einen Verbleib hin. Ein Zeichen wurde gesetzt, indem man den ehemaligen Geschäftsführer Alexander Keller zurück ins Boot holte. Und bei den Ticino Rockets steht und fällt der Entscheid mit einem Bekenntnis des HC Lugano und Ambri-Piotta.

Bald in der Swiss League vertreten? Der Traditionsklub EHC Arosa, eingebettet in den Bündner Bergen. Keystone

Erst die Antworten, dann der Entscheid

Und Arosa, Chur oder Martigny? Noch steht der finale Entscheid der Teams aus, wie aus einer Anfrage hervorgeht. Die vielen offenen Fragen zum Produkt und zur Struktur der Swiss League würden eine Entscheidungsfindung vorläufig unmöglich machen: Anzahl Teams? Modus? Ligasponsoring?

Fragen, auf welche die Aufstiegsaspiranten baldmöglichst Antworten des Verbandes erwarten. Denn ein Aufstieg soll wirtschaftlich nachhaltig geprägt sein und über das erste Jahr hinweg gesichert sein. «Bevor wir uns entscheiden, wollen wir das Risiko abschätzen können. Sollte das Risiko grösser sein als die Chancen, dann werden wir einem Aufstieg nicht zustimmen können», sagt Chur-Präsident Christian Aliesch, dessen Aussage von EHC-Arosa-Geschäftsführer Adrian Fetscherin bekräftigt wird.

