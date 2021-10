Swiss League Wyss und Weisskopf zurück: Die angespannte Personalsituation entschärft sich leicht Mit Silvan Wyss und Dan Weisskopf kehren beim EHC Olten rechtzeitig zum Derby beim SC Langenthal zwei Spieler zurück ins Team. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Verteidiger Dan Weisskopf war im Sommer selber monatelang verletzt. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Hier wird gehumpelt, da ist die Hand eingebunden und dort liegt der Arm in der Schlinge. Die Verletzungshexe hat sich zuletzt wohl gefühlt im Kleinholz, weshalb sich der EHC Olten personell am untersten Limit bewegte. Jeweils drei verletzte Verteidiger und Stürmer hat die Mannschaft zu beklagen, was Sportchef Marc Grieder veranlasste, aktiv zu werden: Mit dem 19-jährigen Samuel Leuzinger (SC Bern, U20-Elite) und dem 25-jährigen Lucas Smith (EHC Basel) gastieren zwei Verteidiger in den EHCO-Trainings. Eine Aktivierung der B-Lizenz ist aber (noch) kein Thema.

Die angespannte Personalsituation entschärft sich generell ein wenig: Rechtzeitig zum heutigen Derby beim SC Langenthal kehrt immerhin Stürmer Silvan Wyss in die Mannschaft zurück. Der Kämpfer vor dem Herrn fiel mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung aus, was sich in den vergangenen Tagen glücklicherweise nicht bewahrheitete.

Silvan Wyss (Mitte) kehrt zurück ins Team. Michela Locatelli / freshfocus

Ebenfalls zurück im Lineup ist Verteidiger Dan Weisskopf – nicht nach einer Verletzung, sondern nach einer Spielsperre, die er sich in der ruppigen Partie bei den Ticino Rockets mit einem ungestümen Bandencheck in den Rücken des Gegenspielers eingefangen hatte. Natürlich habe es ihm leid getan, zum dümmsten Zeitpunkt gesperrt zu sein, sagt er. Wobei: Beim 9:1-Auswärtssieg in Zug wurde Weisskopf nicht allzu sehr vermisst, der genauso wie der Rest der Defensive seit Saisonstart einen äusserst sattelfesten Eindruck hinterlässt.

Im Sommer ans Bett ­gefesselt

So oder so: Dan Weisskopf weiss nur zu gut, wie es sich anfühlt, monatelang ausser Gefecht zu sein. Im Sommer kämpfte er mit einer hartnäckigen Diskushernie, die so weit führte, dass er sich kaum bewegen konnte und gefühlt ans Bett gefesselt war. Seine Familie hatte in der Folge die Sommerreise nach Kanada ohne ihn angetreten, weshalb er sich alleine um seine Gesundheit kümmern musste. Weisskopf verpasste nicht nur einen wichtigen Grossteil des Sommertrainings, sondern auch die gesamte Saisonvorbereitung. «Es hat viel Geduld gebraucht. Umso glücklicher bin ich, nun wieder topfit zu sein», sagt er.

Geht er rund um die vielen verletzten Mitspieler etwas gehemmter ins Spiel? Weisskopf macht grosse Augen: «Nein, nein! Das wäre nicht förderlich für unser Spiel», sagt er und führt aus: «Ich denke keine Sekunde daran, wenn ich in einen Zweikampf gehe, ob ich nun verletzt werde. Verletzungen sind ein Teil unseres Sports und gehören leider auch dazu.»

Erwische es einen, so sei wichtig, dass man positiv bleibe und alles daran setze, zurückzukommen. Eben so, wie er das im Sommer getan hat. Weisskopf schwärmt von der Mannschaft, dass sie «sehr viel Qualität» habe und die späten Transfers von Dominic Forget und Adam Hasani seien in seinen Augen noch das fehlende Puzzleteil gewesen. «Ich freue mich sehr, mit dieser coolen Truppe auf dem Eis zu stehen: Auf dem Eis sind wir erfolgreich und in der Kabine haben wir Spass – ein richtig gutes Arbeiterleben», sagt Weisskopf und lacht.



Dan Weisskopf. Marc Schumacher / freshfocus