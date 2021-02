Swiss League «Wir brauchen endlich ein Erfolgserlebnis»: Der EHC Olten kassiert beim 1:3 gegen Ajoie die vierte Niederlage in Serie Der EHC Olten unterliegt dem HC Ajoie auswärts 1:3 – die Problematik des Toreschiessens spitzt sich weiter zu. Einziger Torschütze kurz vor Schluss: Janis Elsener. Silvan Hartmann 04.02.2021, 19.15 Uhr

Nach der historischen Niederlage vom Dienstag gegen die Rockets (1:4) hatte Trainer Fredrik Söderström im Interview mit dieser Zeitung betont, dass man von Führungsspielern mehr erwarten dürfe. Und reagierte für das Spiel beim Spitzenteam Ajoie prompt: Zwar vertraute er weiterhin seinen beiden schwächelnden Importspielern Knelsen und Nunn, setzte aber Ex-Captain Philipp Rytz nach dessen Lapsus in Biasca als Überzähliger auf die Tribüne.

Devos und Hazen im Alleingang

Es nutzte herzlich wenig: Wieder, wie bereits vor rund zwei Wochen, ging der EHC Olten in der Ajoie wiederum 1:3 unter. Es ist die vierte Niederlage in Serie, wobei sich die Dominanz der Jurassier nicht einmal im Endresultat ausschlug.

Denn Ajoies Offensive zeigte den defensiv geforderten Oltnern gnadenlos auf, wie gradliniges Eishockey mit viel Zug aufs Tor funktionieren könnte. Dabei hatte das unersetzliche Ausländerduo Ajoies im Alleingang die Partie entschieden und war für alle drei Tore zuständig. Erst nutzte das Duo nach Oltens abgelaufenem Powerplay den freien Raum aus und eröffneten mit einem Doppelpass das Skore (8.). Kurz vor der ersten Pause reagierte Hazen nach einer Unordnung vor dem Oltner Tor am schnellsten zum 2:0. Und schliesslich sorgte er mit einem satten Schuss in Überzahl für die Vorentscheidung (53.).

Besonders bedenklich im Bezug auf den EHC Olten: Mit dem 3:0 markierte Hazen seinen 27. Saisontreffer – genauso viele wie Knelsen und Nunn bislang zusammen erzielt haben. Auch gestern waren sie bemüht, aber erfolglos.

Es zeigt exemplarisch auf, mit welcher Problematik sich der EHC Olten auseinander zu setzen hat: Dem Toreschiessen. «Ich habe das Gefühl, wir würden alles dafür unternehmen», sagte Stürmer Silvan Wyss nach dem Spiel enttäuscht und atmete tief durch und ergänzte der Verzweiflung nahe:

«Wir müssen noch entschlossener ans Werk und vor allem müssen wir vor das Tor. Wären wir vor dem Tor so erfolgreich wie an der Bande, dann würden wir Siege um Siege holen. Aber an der Bande alleine gewinnt man keine Spiele. Wir brauchen endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis.»

Immerhin: Nach einem Timeout von Trainer Söderström drei Minuten vor Schluss raffte sich der EHCO noch einmal auf, worauf Janis Elsener der Ehrentreffer gelang. Zu mehr reichte es aber nicht, weshalb sich die Problematik des Toreschiessens weiter zuspitzt.

In der aktuellen Negativserie gelangen den Powermäusen gerade mal fünf Törchen in vier Spielen. Zwei Schlüsselspiele gegen Thurgau Mit der 1:3-Niederlage hat sich das Ende Jahr geschaffene Polster auf einen der vier ungemütlichen Pre-Playoff-Plätzen praktisch in Luft aufgelöst. Nach Verlustpunkten beträgt der Vorsprung auf das siebtplatzierte Thurgau nur noch einen Punkt.

Und genau auf diesen HC Thurgau trifft der EHC Olten am Samstag im Kleinholz (17.30 Uhr) und am Montag in Weinfelden (19.45). Zwei wegweisende Schlüsselspiele im Kampf um einen fixen Playoffplatz.

Er wird es wohl ohne Alban Rexha tun. Der Stürmer zog sich beim Aufwärmen mit der Rolle auf der Trainingsmatte unglücklich eine Schulterverletzung zu. Bleibt dem EHCO das Glück fern, kommt auch noch Pech hinzu.

Telegramm Ajoie - Olten 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Raiffeisen Arena, Pruntrut. – Keine Zuschauer. – SR Fauser/Ruprecht, Pitton/Wermeille. – Tore: 8. Devos (Hazen, Frossard) 1:0. 20. (19:15) Hazen 2:0. 53. Hazen (Devos, Hauert; Ausschluss Weisskopf) 3:0. 57. Elsener (Schirjajew, Wyss) 3:1. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Ajoie, ­4-mal 2 Minuten plus 10 Minuten Disziplinarstrafe (Nunn) gegen Olten. Ajoie: Wolf (Müller); Pouilly, Birbaum; Hauert, Rouiller; Hofmann, Stemer; Zwissler; Roberts, Devis, Hazen; Schmutz, Mäder, Huber; Joggi, Frossard, Frei; Schnegg, Macquat, Camichel. Olten: Paupe (Matthys); Maurer, Lüthi; Elsener, Nater; Suleski, Weisskopf; Heughebaert; Othmann, Knelsen, Nunn; Wyss, Schirjajew, Schwarzenbach; Weder, Fuhrer, Portmann; Fogstad Vold, McTavish, Oehen. Bemerkungen: Olten ohne Simon Rytz, Daneel, Hüsler, Rexha (alle verletzt), sowie Philipp Rytz, Gurtner (beide überzählig).

Nach der jüngsten Niederlage gegen die Ticino Rockets will der EHC Olten im Gastspiel gegen Ajoie eine Reaktion zeigen. freshfocus Die Oltner geraten jedoch bereits nach 8 Minuten in Rückstand. freshfocus Mason McTavish (l.) vergibt im ersten Drittel eine Oltner Chance. freshfocus Olten startete zwar mit viel Schwung in die Partie. Jedoch fehlte im letzten Drittel die Genauigkeit.

freshfocus Ajoies Anthony Rouiller im Duell gegen Brennan Othmann. freshfocus Beim intensiven Zweikampf fliegen beide aufs Eis. freshfocus EHCO-Angreifer Brennan Othmann bringt die Scheibe nicht im Tor von Tim Wolf unter. freshfocus Enttäuschte Gesichter bei den Spielern des EHC Olten nach den ersten 20 Minuten. freshfocus Cyril Oehen wird von Anthony Rouiller verfolgt. freshfocus Dominic Weder versucht sich gegen Alain Birbaum (l.) und Ueli Huber durchzusetzen. freshfocus Ajoie-Torhüter Tim Wolf liess sich auch im zweiten Drittel nicht bezwingen. freshfocus Cyril Oehen im zweiten Drittel an der Scheibe. freshfocus Brennan Othmann kann im Mitteldrittel Tim Wolf nicht überwinden. freshfocus Topscorer Nunn und Dion Knelsen fehlt auch im dritten Drittel die Durchschlagskraft. freshfocus Frossard checkt Dion Knelsen in die Bande. freshfocus Torhueter Elien Paupe ist geschlaen. Jonathan Hazen erzielt das Tor zum 3:0. freshfocus Silvan Wyss im Duell mit Ajoies Thomas Hofmann. freshfocus Am Ende müssen sich Cedric Maurer und der EHC Olten in Ajoie mit 1:3 geschlagen geben. freshfocus