EHC Olten: Wenn auch der teamdienliche Chrampfer trifft

Swiss League Wenn auch der teamdienliche Chrampfer trifft: Warum Cédric Hüsler für den EHC Olten so wertvoll ist wie noch nie Stürmer Cédric Hüsler hat in den vergangenen Wochen während der schwierigen Zeit mit acht verletzten Stammkräften auf dem Eis Verantwortung übernommen. Doch damit soll es mit der Rückkehr der Leistungsträger nicht getan sein. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.03 Uhr

Ehrenrunde als Best Player: Cédric Hüsler lässt sich von den Fans nach dem 5:2-Heimsieg gegen Basel feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende schickt die Mannschaft nach dem 5:2-Heimsieg gegen Basel wie so oft den besten Oltner Spieler der Partie zur Fankurve vor. Zum ersten Mal in dieser Saison kommt diese Ehre Cédric Hüsler zuteil, der sich mit guten Shifts und einem mustergültigen Pass zum wichtigen siegbringenden 3:2 die Auszeichnung mehr als redlich verdient hatte.

Es war eine Anerkennung, die auch ein wenig überfällig war und nicht von ungefähr kommt. Seit dem siegbringenden Treffer Ende November beim 4:1-Sieg in Winterthur steht Cédric Hüsler mit sichtlich viel Selbstvertrauen auf den Schlittschuhen und übernimmt mit dem Sammeln von Skorerpunkten sogar eine offensive Arbeit, die von ihm als leidenschaftlicher Chrampfer eigentlich gar nicht verlangt wird. Der Drittlinien-Flügelstürmer steht mit 14 Skorerpunkten (7 Tore, 7 Assists) vor dem Jahresende so gut da wie noch nie in seinen drei ­EHCO-Jahren und hat damit bereits doppelt so viele Punkte wie in der gesamten vorangegangenen Saison verbucht. «Es tut sicher jedem Hockeyspieler gut, wenn auch die Punkte kommen. Aber ich werde nicht an dem gemessen. Mein Unterzahlspiel, meine Leidenschaft – das ist die Energie, die ich aufs Eis bringen muss. Zudem waren die letzten beiden Saisons nicht einfach mit den Verletzungen, nun fühle ich mich gut. So kann es weitergehen», sagt Hüsler, jener Typ Spieler, den man als unbequemen Gegenspieler lieber in seinen eigenen Reihen zu schätzen weiss.

Plötzlich Skorer: Cédric Hüsler spielt mit viel Selbstvertrauen. Marc Schumacher / freshfocus

Verantwortung übernommen, als es gefragt war

Verletzen sich wertvolle Teamstützen, liegt die Aussage im Spitzensport nahe, dass nun eben andere im Team Verantwortung übernehmen müssen. So war das auch beim EHC Olten, als vor Wochen mit Nunn, Horansky, Dal Pian, Nyffeler und Co. wichtige Spieler schier auf einen Schlag ausfielen. So simpel die Feststellung, so schwierig ist jeweils die Umsetzung. Doch dem EHC Olten gelang dies zuletzt auf beeindruckende Art und Weise, sodass die Powermäuse trotz unzähligen Abwesenden in den vergangenen 20 Spielen lediglich drei Mal als Verlierer vom Eis mussten. Auch Cédric Hüsler gehört zu jenen Protagonisten, die massgeblichen Anteil daran hatten, dass das Schiff nie unterging.

Hüsler glaubt, dass das Team die Erfahrungen mit so vielen verletzten Leistungsträgern eher noch stärker gemacht hat. «Ich denke, wir sind wegen der vielen Verletzungen nochmals zusammengerückt. Das Team hat einen super Schritt gemacht in dieser schwierigen Zeit», sagt Hüsler, der selber nicht etwas aussergewöhnliches ausprobieren wollte. «Ich wollte mich selber bleiben und nicht krampfhaft etwas erzwingen. Ich denke, dass ich dem Team am meisten helfen kann, wenn ich meine Aufgaben erfülle.»

Die Last nicht wieder Leistungsträgern aufbürden

Nun hat sich mit den Comebacks von Nunn, Horansky und Schmuckli sowie der Verpflichtung von Rapuzzi die Situation deutlich entschärft. Spieler werden wieder ins zweite Glied rücken müssen. Dass es dadurch zu Spannungen kommen könnte oder einzelne Spieler, die zuletzt mehr Verantwortung übernehmen konnten, fortan gar etwas den Fuss vom Pedal nehmen und zurücklehnen würden, glaubt der Assistenzcaptain nicht. «Alle sind gottfroh, dass sie wieder zurück sind. Wir haben wieder eine unglaubliche Qualität im Team. Wir müssen uns nun aber gegenseitig beweisen, dass wir die Leidenschaft behalten und auf unserem Niveau weiterspielen können. Erledigen wir unseren Job wie in den vergangenen Wochen, dann kommt auch das Gefühl nicht auf, dass die ganze Last nur auf ihnen liegt», sagt Hüsler.

Cédric Hüsler sucht den Weg zum Tor. Marc Schumacher / freshfocus

Heute Abend, 19.45 Uhr, schliesst der EHC Olten nicht nur das Jahr 2022 sportlich ab, sondern auch ein bedeutendes Kapitel: Da sich der SCL Ende Saison aus dem Profihockey zurückziehen wird, gastieren die Oltner zum letzten Mal in der Qualifikation im Langenthaler Schoren zum Derby. Dass es gleichzeitig das allerletzte Spiel überhaupt für Grünweiss in Langenthal sein wird, ist noch längst nicht klar. Sehr gut möglich, dass der EHCO nämlich im Playoff-Viertelfinal noch mindestens zwei weitere bedeutende Partien im Schoren bestreiten darf. Wehmut kommt bei den EHCO-Spielern noch keine auf. Hüsler: «Es war auf jeden Fall das geilste, die Derbys miterleben zu dürfen. Sie waren immer etwas Spezielles. Wir haben gehört, dass unser Gästesektor längst ausverkauft ist. Das freut uns umso mehr.»

Garry Nunn nicht im Training Garry Nunn konnte am Donnerstag das Eistraining nicht mit dem Team absolvieren. Der Kanadier musste sich an der Hand untersuchen lassen. Der Klub gibt aber Entwarnung, es handle sich nicht um eine ernsthafte Verletzung. Ohnehin darf davon ausgegangen werden, sofern Trainer Lars Leuenberger am Rotationsprinzip festhält, dass im Derby William Rapuzzi wieder zum Einsatz kommen wird. Der Import-Neuzuzug bestritt das Training zumindest an der Seite von Sean Collins und Stan Horansky. Wieder auf dem Eis stand hingegen der lange Zeit verletzte Torhüter Dominic ­Nyffeler, dessen Comeback Anfang Jahr vorgesehen ist. (sha)

