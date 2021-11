EHC-Olten-Stürmer Dominic Weder fällt sechs Wochen aus

Swiss League Weder fällt länger aus, einige Rückschläge und zwei Comebacks: Beim EHC Olten geht es personell weiterhin drunter und drüber Der EHC Olten beklagt trotz zehntägiger Nationalmannschaftspause vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft am Dienstag einige Ausfälle. Mit Dominic Weder fällt ein weiterer Spieler längere Zeit aus. Zudem plagt sich Trainer Lars Leuenberger plagt weiterhin mit Nierensteinen herum. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.11.2021, 20.57 Uhr

Dominic Weder (vorne) hat sich im Freitagstraining ernsthaft verletzt. Marc Schumacher / freshfocus

Erst noch skorte er seinen ersten Hattrick auf Profistufe, war beim 6:1-Sieg gegen die GCK Lions vor zehn Tagen der Mann des Spiels: Dominic Weder. Er, der sich zuletzt auf dem Eis immer wohler fühlte und dessen Spieleinfluss immer grösser wurde. Doch nun muss auch er sich zur Gruppe der Verletzten gesellen: Im Freitagstraining fällt ihm ein Mitspieler unglücklich auf den Arm. Diagnose: Bänderriss. Fazit: Sechs Wochen Pause. Weder hofft, kurz vor Weihnachten sein Comeback geben zu können.

Mit der zehntägigen Nationalmannschaftspause, die am Dienstagabend mit dem Heimspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds (Puckeinwurf: 19.45 Uhr) endet, hatte man sich beim EHC Olten noch erhofft, dass die eine oder andere Verletzung auskuriert werden kann und der eine oder andere Protagonist wieder zum Team zurückkehrt. Stattdessen folgt mit Weders Ausfall die nächste Hiobsbotschaft.

Dominic Weder schiesst gegen die GCK Lions das 2:0, das erste von drei Toren. Marc Schumacher / freshfocus

Ja hört denn das nie auf? «Es ist, wie es ist», sagt Lars Leuenberger schulterzuckend, «es bringt nichts, sich darüber aufzuregen und zu jammern, wir müssen da durch – und wir werden es auch hinter uns bringen. Ich sehe es auch als Chance für andere Spieler.»

Horansky und Fuhrer zurück, Hüslers Geduldsprobe

Auch der EHCO-Trainer selbst gehört dieser Tage zu den Leidtragenden, plagt sich weiterhin mit Nierensteinen herum. Wie es ihm geht? Lars Leuenberger rümpft die Nase: «Ich habe nun mal etwas in meinem Körper, das nicht dorthin gehört. Es ist eine sehr unangenehme und schmerzhafte Sache.»

Während der Nationalmannschaftspause sei es aufwärts gegangen, ehe er zuletzt den einen oder anderen Rückschlag einstecken musste. Einen ersten operativen Eingriff hat Leuenberger hinter sich gebracht, ein zweiter könnte nächste Woche folgen, weshalb unklar bleibt, ob er in dieser Woche tatsächlich in allen drei Partien an der Bande stehen wird. In Angriff nehmen will er es «auf jeden Fall», obwohl gerade das Stehen und generell das Aktivsein besonders schmerzhaft ist. «Es muss ja irgendwie weitergehen», gibt sich Leuenberger kämpferisch, der gegen die GCK Lions fehlte, die Spielvorbereitung noch übernahm und dann das Zepter an Assistenztrainer Stefan Schneider übergab.

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger mit Assistenztrainer Stefan Schneider. Marc Schumacher / freshfocus

Auch sonst bleibt es wie verhext. Das Montagstraining absolvierten Cyril Oehen und Cédric Hüsler im roten Dress. Während bei Oehen ein Comeback gegen Ende Woche möglich erscheint, zieht sich Hüslers Geduldsprobe, dessen Rückkehr eigentlich mal auf diese Woche hin angedacht war, in die Länge. Er dürfte weitere zehn Tage fehlen. Ebenfalls bis Ende November pausieren muss Verteidiger Dan Weisskopf, nachdem man vor zwei Wochen noch von einer Prellung mit einigen Tagen Ruhezeit ausgehen durfte. Nächste Woche soll er das Training im roten Dress wieder aufnehmen dürfen.

Positives gibt es trotz allem aber auch noch zu berichten: Mit Leonardo Fuhrer und Stan Horansky gibt es zwei Comebacks zu vermerken, wobei Letzterer noch nicht ganz bei hundertprozentiger Leistungsbereitschaft steht.

Es geht also trotz zehntägiger Pause personell weiterhin drunter und drüber beim EHC Olten. Umso erstaunlicher ist es, dass es bislang nicht auf die Resultate schlug. In dieser Woche warten aber auf Leader Olten drei spannende Tests: Am Dienstagabend gastiert der Drittplatzierte HC La Chaux-de-Fonds im Kleinholz, den die Powermäuse vor zwei Monaten 6:2 nach Hause schickten. Und am Wochenende misst sich der EHCO zwei Mal mit dem viertplatzierten Visp - am Freitag auswärts im Wallis, am Sonntag zu Hause im Kleinholz.

Kehrt zurück: Stan Horansky. Marc Schumacher / freshfocus

Kehrt zurück: Leonardo Fuhrer. Marc Schumacher / freshfocus