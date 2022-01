Swiss League «Unglaublich, wie sie schon wieder harmonieren»: Das vereinte Sturmtrio Knelsen, Horansky und Nunn Der Einfluss des wieder genesenen EHCO-Captains Dion Knelsen war in seinem Comeback-Spiel gross. Was löst seine Rückkehr im Team aus? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.03 Uhr

Stehen sie gemeinsam auf dem Eis, wird es gefährlich: Dion Knelsen mit Stan Horansky und Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Und plötzlich war sie wieder da – diese Dominanz, die sich der EHC Olten in der ersten Saisonhälfte auf beeindruckende Art und Weise erspielt hatte und die schliesslich in schier angsteinflössenden Zahlen gipfelte. Doch in Abwesenheit des verletzten Dion Knelsen zeigte der EHC Olten sein verletzliches Gesicht und lief im Dezember bei den GCK Lions, in La Chaux-de-Fonds und zuletzt daheim gegen Thurgau dem Gegner auf.

Auch am Dienstag im Derby in Langenthal taten sich die Oltner im Startdrittel schwer, obwohl sie das bessere Team waren. So mancher Aussenstehender sah sich nach dem verlorenen 0:1-Startdrittel schon in dem Gefühl bekräftigt, dass bei den Powermäusen schwierige Tage bevorstehen könnten. Doch der EHCO hatte schliesslich aus einem 0:1-Rückstand doch noch ein 6:1-Schützenfest gefeiert.

Und mittendrin: Dion Knelsen, der derart stark auftrat, dass es nicht den Anschein machte, als hätte er sechs Wochen an einer Schulterverletzung laboriert. «Unglaublich schön, dass er wieder zurück ist. Es ist uns allen bewusst, welch grosser Leader er ist. Ausserdem übernimmt er nicht nur Verantwortung, sondern ist auch ein Spieler, der immer das Selbstvertrauen seiner Teamkollegen stärken will und jeden Mitspieler besser machen möchte», sagt Joel Scheidegger, der mit seinem Ausgleich das Derby-Schützenfest so richtig lancierte.

Der EHCO-Verteidigungsminister bestätigt, dass es mit der Rückkehr Knelsens einen Ruck durch das Team gegeben habe, «wobei ich nicht glaube, dass es diesen Ruck überhaupt gebraucht hätte. Wir wollten alle auf das Thurgau-Spiel eine Reaktion zeigen. Ich fand nicht, dass dieser Wille, eine Reaktion zu zeigen, wir abhängig gemacht haben an Dions Rückkehr, aber mit seinem Comeback war er ganz sicher wieder ein wertvoller Push für uns alle, ganz klar.»

Verteidiger Joel Scheidegger (links) hat einen wesentlichen Anteil an der Harmonie der Importlinie. freshfocus

«Unglaublich, wie sie schon wieder harmonieren»

Mit Knelsens Rückkehr hat sich auch das Sturmtrio Horansky/Knelsen/Nunn wieder gefunden. Bei vier der sechs Toren hatte mindestens einer den Stock im Spiel. «Es ist unglaublich, wie die drei schon wieder harmonieren. Man merkt, dass sie bis zu Dions Verletzung schon ein Weilchen miteinander gespielt haben. Ich erlebe alle drei als harte Arbeiter, sie kommen jeden Tag ins Stadion und geben ihr Bestes, überlassen nichts dem Zufall, sprechen viel miteinander, versuchen immer wieder Details zu verbessern, sodass ihre Chemie noch besser und besser wird», bilanziert Scheidegger, der seinerseits oftmals die gefährlichen Angriffe der ersten Linie mit idealen ersten Pässen auslöst – und sich im offensiven Spiel miteinbezieht.

Das wieder vereinte Sturmtrio scheint zumindest fürs Erste einen Ruck ausgelöst zu haben: 11 der 18 erspielten Skorerpunkte gegen Langenthal gingen auf das Konto anderer Spieler – das sah auch schon anders aus. Doppeltorschütze Lukas Lhotak. «Ja, wir treffen auch hin und wieder», sagt er schmunzelnd, «aber wir müssen noch mehr die Beine bewegen und den direkten Weg aufs Tor suchen, so wie sie das auch tun. Ich habe das Gefühl, dass noch viel Potenzial in uns steckt.»

Am Samstag (17 Uhr) gastiert der EHC Olten zum zweiten Mal in dieser Saison auf der Kunsteisbahn Küsnacht bei den GCK Lions – und hat dabei eine ordentliche Rechnung zu begleichen: 1:2 nach Verlängerung verlor man das erste Auswärtsduell Mitte Dezember. ­Lukas Lhotak will sich sogar gleich doppelt revanchieren, hatte er doch bereits mit Ambri-Piotta im September 2016 gegen die GCK Lions in der ersten Cuprunde überraschend 1:4 verloren. «Diese schlechten Erinnerungen müssen nun definitiv weg. Wenn wir an der Leistung von Langenthal anknüpfen können, bin ich davon überzeugt, dass wir gewinnen werden.» Ein weiterer überzeugender Erfolg, verbunden mit einem guten Gefühl, wäre vor dem Knüller von nächster Woche gegen Kloten besonders erstrebenswert.

Für das Spiel gegen die GCK Lions muss der EHC Olten wohl auf den angeschlagenen Florian Schmuckli verzichten, der sich im Derby eine Beinverletzung zugezogen hatte. Weiterhin fehlt auch Adam Hasani, doch das Comeback des langzeitverletzten Stürmers ist in greifbarer Nähe. Einsatzbereit sind hingegen Dominic Forget, der das Derby nicht zu Ende spielen konnte, sowie auch Leonardo Fuhrer und Jerome Portmann, die seit der Quarantäne auf der Verletztenliste standen. Zu Spielpraxis kam gestern Abend Verteidiger Dan Weisskopf, der mit einer B-Lizenz zu einem National-League-Einsatz mit den SCL Tigers gegen Ambri (0:4) kam. Weisskopf schoss zwei Mal aufs gegnerische Tor und schloss das Spiel bei einer Einsatzzeit von 16:21 mit einer Minus-1-Bilanz ab.

