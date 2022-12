SC Langenthal - EHC Olten: Alles zum Spiel im Liveticker

Swiss League Torreiches Derbyspektakel: Der EHC Olten schliesst das Jahr beim SC Langenthal mit einem 7:5-Sieg ab Vorne spielwitzig, hinten schläfrig: Der EHC Olten gewinnt das allerletzte Qualifikationsderby im Langenthaler Schoren nach einem torreichen Spektakel mit 7:5. Es ist nicht nur der vierte Sieg im vierten Derby der Saison, die Powermäuse gehen gleichzeitig auch zum zehnten Mal in Serie vom Eis. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 30.12.2022, 19.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Sterchi gegen Tyler Higgins Marc Schumacher / freshfocus

5:21 Minuten waren noch zu absolvieren, als Trainer Lars Leuenberger seine Spieler zum Timeout zusammentrommelte. Nicht etwa, um sie noch einmal wachzurütteln. «Es ging mir darum, das Team zu beruhigen. Ich sagte ihnen: Es ist alles gut, wir führen auswärts in Langenthal mit zwei Toren Vorsprung, kontrollieren die Partie. Lasst uns noch einmal Hockey spielen und es vor dieser Kulisse geniessen», erzählte Leuenberger. In den Minuten zuvor war der SC Langenthal plötzlich mit einem Doppelschlag wieder auf zwei Tore (4:6) herangekommen, nachdem Sean Collins zuvor das vorentscheidende 6:2 schoss.

Das Timeout Leuenbergers nach dem SCL-Doppelschlag fruchtete: Nur 20 Sekunden später stellte Lukas Lhotak wieder einen Dreitore-Vorsprung her. Und das Tor zum 7:4 war sinnbildlich für den Spielverlauf: «Wir konnten immer wieder auf Gegentreffer reagieren und gaben dem Gegner so nie gross die Hoffnung, das Spiel drehen zu können. Das zeichnet uns aus, dass wir nach Gegentoren nicht zusammenbrechen, sondern immer wieder in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen», bilanzierte Jan Mosimann, der einmal mehr als Boxplay-Dirigent die Knochen hingehalten hatte, den einen oder anderen blauen Flecken davontrug und für seinen Einsatz von seinen Teamkollegen gelobt wurde.

Sean Collins (kniend) und Eliot Antonietti jubeln über das 6:2 des Kanadiers. Marc Schumacher / freshfocus

Röthelis Klasse in ­schwieriger Phase

Es war ein torreiches Spektakel für die 3251 Zuschauenden im Schoren: Viel Offensivspektakel und wenig defensive Zwängereien prägten das vierte Derby der Saison, was zu einem Dutzend Tore führte. Der EHCO startete derart stark in die Partie, dass der SCL erstmals nach über fünf Minuten erste Chancen verzeichneten. Diese waren jedoch brandgefährlich, sodass Schmuckli als letzter Mann den anstürmenden Küng nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Marc Aeschlimann, einer von nicht weniger als sechs (!) Langenthaler B-Lizenz-Spieler im Einsatz, verwandelte den Penalty eiskalt. Der EHCO reagierte umgehend, indem Bircher nach einem Hüsler-Schuss hinter das Tor am schnellsten reagierte und in bester Stürmer-Manier mittels Buebetrickli zum 1:1 einnetzte.

Im Mittelabschnitt führten Nunn und Puide zum 3:1 Grünweiss auf die Siegesstrasse. Doch mit der erstmaligen Führung wurden die Powermäuse defensiv unsorgfältiger im Umgang mit der Scheibe, was sich in etlichen Chancen für die Langenthaler auswirkte. Doch just in dieser heiklen Phase über zehn Minuten hinweg zeigte Torhüter Lucas Rötheli mit seiner gewohnten Ruhe seine Klasse und blieb für Olten bis auf Egles unhaltbaren 2:3-Anschlusstreffer der wertvolle Rückhalt.

Schliesslich zauberten die Oltner ihr spielwitziges Offensivspiel aufs Eis und sorgten mit den Toren von Horansky, Weder, Collins und Lhotak für den entscheidenden Unterschied, auch wenn der SCL immer wieder dafür sorgte, dass er im Spiel blieb. «Wir liessen uns mit der Zeit etwas gar stark auf ein Spiel ein, das sich etwas zu sehr hin und her bewegte, weshalb wir defensiv nicht so gut gestanden sind wie sonst gewohnt. Im Schlussdrittel waren wir wieder fokussiert, auch wenn wir ihnen immer wieder etwas Hoffnung schenkten. Grundsätzlich war es sicher ein verdienter Sieg», so Leuenberger.

Der EHC Olten sichert sich mit dem 7:5 nicht nur den vierten Sieg im vierten Derbyspiel gegen Langenthal, sondern heimst dabei gleichzeitig auch noch den zehnten Meisterschaftssieg in Serie ein. Über den Jahreswechsel geniesst der EHCO drei spielfreie Tage, ehe er am Dienstag, 3. Januar, beim Tabellendritten GCK Lions gastiert.

Die EHCO-Spieler nach Spielschluss vor dem restlos ausverkauften EHCO-Gästesektor. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm Langenthal - Olten 5:7 (1:1, 1:3, 3:3) Schoren, Langenthal. – 3251 Zuschauer. – SR Gerber/Hungerbühler, Ammann/Bichsel. – Tore: 7. Aeschlimann (Penaltyschuss; Schmuckli) 1:0. 9. Bircher (Hüsler, Haussener) 1:1. 21. (20:26) Nunn (Collins, Horansky) 1:2. 25. Puide (Hänggi) 1:3. 30. Egle (Schläpfer, Bärtschi) 2:3. 40. (39:54) Horansky (Schmuckli; Strafe angezeigt) 2:4. 44. Weder (Lhotak) 2:5. 53. (52:07) Collins (Antonietti, Horansky) 2:6. 53. (52:31) Müller (Whitney) 3:6. 55. Küng (Kummer; Ausschluss Scheidegger) 4:6. 55. Lhotak (Weder) 4:7. 59. Whitney (Egle, Aeschlimann; Ausschluss Antonietti; ohne Torhüter) 5:7. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 5-mal 2 Minuten gegen Olten. Langenthal: Paupe (Stettler); Weber, Pienitz; Müller, Aeschbach; Higgins, Helfer; Moser; Küng, Kummer, Whitney; Bärtschi, Schläpfer, Egle; Rehak, Aeschlimann, Salzgeber; Füglister, Kläy, Wyss; Hess. Olten: Rötheli (Zaetta); Antonietti, Scheidegger; Leeger, Oejdemark; Bircher, Schmuckli; Hänggi; Horansky, Collins, Nunn; Lhotak, Weder, Sterchi; Hüsler, Haussener, Puide; Schwinger, Wyss, Mosimann; Heughebaert. Bemerkungen: Olten ohne Kast, Dal Pian, Maurer, Neukom, Nyffeler (alle verletzt), Rapuzzi (überzählig), Hächler (krank). Langenthal ohne Wenger, Kämpf, Liniger (alle verletzt), Schaub (überzählig). 55. Timeout ­Olten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen