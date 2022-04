Swiss League Torhüter Simon Rytz nach fünf Jahren EHC Olten: «Am Schluss fehlt leider der Titel in dieser Geschichte» Torhüter Simon Rytz spricht im Interview über die verlorene Finalserie, fünf Jahre EHC Olten und seine nächste Herausforderung EHC Biel. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.03 Uhr

Konzentrationsphase vor einem seiner zahlreichen EHCO-Spiele: Torhüter Simon Rytz spielte fünf Jahre für den EHC Olten. Claudio Thoma / freshfocus

Simon Rytz, ein paar Tage sind seit der Finalniederlage vergangen. Konnten Sie die Saison mit der Finalniederlage schon verarbeiten?

Simon Rytz: Mittlerweile schon, ja. Zu Hause mit den Kindern geht es ohnehin Schlag auf Schlag, daher hatte ich gar nicht gross Zeit, darüber nachzudenken. Aber ich hatte dennoch ruhige Momente, in denen ich die drei Serien noch einmal Revue passieren liess. Und hin und wieder werde ich im Umfeld auch auf unsere Leistungen angesprochen, da realisiert man dann schon, dass wir eine gute Saison gezeigt haben.

Sie zeigten sich Minuten nach der Schlusssirene im MySports-Interview sehr enttäuscht, Sie konnten aber auch schon gut einordnen und gratulierten dem Gegner. Sind Sie auch mit ein paar Tagen Abstand realistisch, dass zum Titel doch etwas gefehlt hat?

Ich glaube schon. Wir haben sicher alles gegeben und alles probiert. Wenn wir das erste Spiel stehlen könnten und das zweite in dieser Art, wie wir es getan haben, nachschieben, dann würde die Serie vielleicht auch einen anderen Verlauf nehmen. Aber hätte, wäre, wenn: Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich Chancen auf den Finalsieg hatten, aber irgendwie war dann Kloten doch immer einen Schritt voraus. Sie haben über die ganze Serie ganz einfach das bessere Eishockey gespielt. Wobei wir in allen Spielen zu viele Strafen genommen haben, was nicht nur den Rhythmus durcheinander brachte, sondern uns auch viel Kraft gekostet hat.

Und irgendetwas muss man ja als Mannschaft richtig machen, wenn der Gegner andauernd Strafen holt, da haben sie sicher auch ihren Teil dazu beigetragen. Schlussendlich müssen wir festhalten: Wir haben nur vier Tore in fünf Spielen geschossen, das reicht dann halt leider nicht – 1:0 gewinnen kann man nicht in jedem Spiel.

Simon Rytz wenige Minuten nach der Finalniederlage im TV-Interview. MySports

Waren das die fehlenden Elemente oder war es auch in den Hinterköpfen, dass der EHC Olten diese Finalserie als Aussenseiter spielt?

Das spielte keine Rolle. Unser Ziel war ja von Anfang an klar: Wir wollen diesen Titel holen. Es standen jene zwei Teams im Final, die auch schon über die ganze Saison hinweg sehr gut spielten. Wir hatten das Selbstvertrauen, wir wussten, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, genauso wie sie. Aber nur dieses Wissen auf dem Papier ergibt noch keine Serie, die Qualität ist bei beiden Mannschaften hoch, da entscheiden letztlich die Details. Etwa wie in Spiel drei, in dem wir in einer 5-Minuten-Überzahl ein Shorthander kassierten. Es war in vielerlei Hinsicht etwas zu wenig gut, um Kloten über eine Serie hinweg schlagen zu können.

Trainer Lars Leuenberger glaubt, dass man die Finalserie rund um dieses Spiel drei verloren hat. Was ist zwischen Spiel 2 und 3 passiert?

Schwierig zu sagen – ich glaube nicht, dass wir die Serie nur dort verloren hatten. Wir hatten ja auch noch das Spiel vier zu Hause, wo wir drei Eigentore erhalten. Wenn wir diese vermeiden können und dieses Spiel zu unseren Gunsten drehen können, dann spricht mit einem 2:2 in der Serie auch niemand mehr über das Spiel drei.

Wir hatten einen Riesenfight in den ersten beiden Spielen und wussten, dass etwas drinliegt. Schlussendlich gingen wir nach Kloten und sie kamen wie die Feuerwehr. Wir merkten auch, dass sie wenig zulassen und ein Tor reicht dann halt nicht zum Sieg. Ich mag mich nun gar nicht über einzelne Situationen aufhängen lassen, das alles wäre zu einfach erklärt.

Als Fazit der Finalserie: War die Mannschaft vielleicht mental nicht reif genug, den Schritt zu machen?

Das glaube ich nicht. Wir hatten genug Erfahrung im Team – Spieler, die schon Meister wurden und sogar aufgestiegen sind. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft genug Qualität und Reife besass, den Titel zu holen.

Grosse Enttäuschung bei Simon Rytz nach dem Saisonende und der verpassten Titelchance. Marc Schumacher/Freshfocus

Sie haben persönlich eine starke Saison gespielt, von 47 Spielen 28 gewonnen, dabei 8 Shutouts geholt – so viele wie kein anderer Torhüter. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Im Grossen und Ganzen schon. Es war sicher eine Qualität der Mannschaft, dass wir sehr wenige Tore erhalten haben, was auch darauf basiert, dass wir wenige Torschüsse zuliessen. Gleichwohl macht es mich stolz, dass ich eine gewisse Konstanz hingebracht habe und ich mehr oder weniger gesund und verletzungsfrei blieb. Ich spürte vom Trainerteam das Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen spüre, dann weiss ich, was ich kann. Das hat mich sicher gestärkt. Ich musste dafür aber auch Leistungen erbringen, das ist klar. Und so konnte ich für das erhaltene Vertrauen der Mannschaft und dem Trainerteam etwas zurückgeben in Form von, so glaube ich, guten Leistungen.

Sie verlassen den EHC Olten nach fünf Jahren. Was bleibt Ihnen?

Ich durfte enorm viele gute Leute kennenlernen. Es bleiben sehr viele gute Erinnerungen, witzige Momente. Ich durfte viele Emotionen erleben, sportlich fehlt am Schluss halt leider der Titel in dieser ganzen Geschichte. In meinem ersten Jahr standen wir gegen Rappi im Final, dann folgte die Halbfinal-Niederlage gegen Langenthal, ein Jahr später das Aus im Viertelfinal, ­worauf ja die Saison abgebrochen wurde. Dann der Halbfinal ohne Zuschauer und nun in diesem Jahr wieder ein ­Final.

Zum Schluss gegen Kloten, um einen Titel spielen zu können, war ­sicher noch einmal ein Höhepunkt in diesen fünf Jahren. Ganz allgemein habe ich viel erlebt, all die Wechsel im Team. Als ich vor fünf Jahren unterschrieben habe, waren nur Lüthi, Heughe­baert und Wyss da. Viele Spieler kamen und gingen, dazu gab es viele Emotionen, auch Rücktritte vom Eishockey. Ich durfte auch zusammen mit meinem Bruder noch einmal auf einem hohen Level spielen. Da war alles etwas dabei. Es hat mega Spass gemacht.

Fünf Jahre EHC Olten bedeuten auch vier Coaches: Sie haben mit Gustafsson, Bartolone, Söderström und Leuenberger viele Trainertypen miterlebt. Wer hat Sie am meisten imponiert?

Jeder Trainer hatte seine Art, wie er mit seinem Job umgegangen ist. Ich denke schlussendlich war es schon Lars. Er und Schnitzer (Anm.: Assistent Stefan Schneider), der für mich auch dazu gehört und in diesem Boot sitzt – sie haben eine sehr zielstrebige Art und stachen mit ihrer Professionalität heraus. Sie konnten der Mannschaft viel Feuer unter dem Hintern machen, was es manchmal auch gebraucht hat. Handkehrum habe ich auch bei den Schweden-Trainern viel mitgenommen, die eine ganz andere Kultur pflegen. Ich habe gelernt, dass es eben auch viel Eigenverantwortung braucht, um Profi zu sein.

Simon Rytz während der Halbfinalserie in La Chaux-de-Fonds. Pascal Muller / freshfocus

Sie haben sich dank guten Leistungen noch einmal einen Vertrag bei Ihrem Heimklub Biel gesichert. Freuen Sie sich?

Ja, schon. Es ist für mich wie ein Heimkommen. Es ist auch wieder eine neue Herausforderung – wohl auch eine andere nach fünf Jahren Olten. Aber nichtsdestotrotz nicht weniger spannend.

Ihr Kreis scheint sich mit 38 Jahren zu schliessen. Sie waren ja bereits Elite-Junior in Biel.

Ich wechselte im Novizen-Alter von Lyss nach Biel. Danach war ich eine Zeit lang weg und kehrte dann mit 30 für vier Jahren zurück nach Biel, ehe ich nach Olten wechselte. Es war immer ein wenig ein Kommen und Gehen. Ich hatte schon vorher eine gute Zeit in Biel erlebt und freue mich jetzt riesig auf die neue Herausforderung.

Was erwartet Sie in Biel? Sie werden ja deutlich weniger spielen.

Für mich ist klar, dass ich die Nummer zwei bin. Das wurde auch so klar kommuniziert, dass Joren van Pottelberghe die Nummer eins ist. Ich werde wohl schon zu einigen Spielen kommen, um ihn zu entlasten. Wir bilden das Goalie-Duo und ich werde daher versuchen, Joren dabei bestens zu unterstützen, genauso wie ich der Mannschaft bestmöglich helfen will. Das wird eine andere Aufgabe sein als in Olten. Ich werde sicher weniger spielen, aber das bedeutet nicht, dass die Aufgabe weniger spannend wäre.

Simon Rytz spielte fünf Jahre beim EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

Das gewichten Sie also stärker, als regelmässig zu spielen?

Ich habe vorhin in Olten auch schon den Job geteilt. Heutzutage spielt auch in der National League ein Torhüter nicht die komplette Saison durch, die meisten Klubs haben ein Goalie-Duo. Es gibt auch in der Swiss League keine Garantie auf Spielzeit, es war nun zum Schluss eher eine Ausnahme, dass ich so viel spielen durfte. Ich habe mir gesagt: Wenn ich noch einmal eine solche Chance erhalte, in dieser Organisation spielen zu dürfen und noch einmal in der National League zu Einsätzen komme, dann will ich sie nutzen. Natürlich wäre es gleichwohl auch interessant gewesen, mit Olten um den Titel mitzuspielen und den Aufstieg anzupeilen.

Joren van Pottelberghe hat sich ernsthaft am Knie verletzt und wird noch längere Zeit ausfallen, zudem ist noch unklar, was mit Dmitri Shikin passiert. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin sehr gelassen, was das anbelangt. Ich werde es genug früh erfahren, wie sich die Situation präsentieren wird. Ja klar, mit sechs Ausländerlizenzen besteht die Möglichkeit, dass sie noch einen ausländischen Torhüter verpflichten. Aber sich darüber nun den Kopf zu zerbrechen, wäre ein falsches Zeichen.

Für den EHC Olten wird ein Aufstieg wieder deutlich schwieriger, die Ligaqualifikation wird wieder eingeführt. Wie sehen Sie das als Spieler: Bleibt ein Aufstieg in Olten realistisch?

Ja, durchaus. Es wird natürlich schon schwieriger. Viele Spieler sind mit 14 Teams schon jetzt in der National League unter Vertrag, irgendwo geht die Breite dann auch in der Swiss League verloren. Aber nichtsdestotrotz hat man sicher die Chance, nach langer Zeit primär mal den Titel nach Olten zu holen.

Dann würde noch die Ligaqualifikation folgen.

In der Ligaqualifikation ist alles möglich. Ich stand mit Biel als Oberklassiger auch schon in der Ligaqualifikation, das ist kein Zuckerschlecken, da beginnt dann das Nervenflattern. Was man zuvor nicht abrufen konnte, muss man plötzlich unter Höchstdruck wieder erreichen und das Team aus der Swiss League ist euphorisiert. Rappi hat es im Cup und der Ligaqualifikation ja bewiesen, dass man als Swiss Ligist gegen Oberklassige mithalten kann. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Aber es wird natürlich auch noch davon abhängig sein, wie die Ausländerregel umgesetzt wird.

Die Klubs streiten sich über die Bedingungen des Auf-/Abstiegs. Wie sehen Sie das als involvierter Sportler?

Das geht schon sehr weit in die Sportpolitik und geht mich nicht viel an. Ich hoffe nur, dass sie einen gemeinsamen Nenner finden und die Ligaqualifikation unter fairen Bedingungen ausgetragen werden kann. Aber es ist klar, dass auch wirtschaftliche Komponente in diese Fragen einfliessen. Es wäre sicher im Sinne des Sports, wenn man diese Spiele mit gleich langen Spiessen austragen könnte.

Hinweis: Am Samstag, 30. April, feiert der EHC Olten um 14 Uhr im Kleinholz die Saisonabschlussparty und verabschiedet einige Spieler.

Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

