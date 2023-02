Swiss League Späte Wende nach 1:3-Rückstand: EHC Olten schlägt die GCK Lions auf glückliche Art und Weise 4:3 Der EHC Olten gewinnt das erste Halbfinalduell gegen die GCK Lions nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3 und geht in der Playoff-Halbfinalserie mit 1:0 in Führung. Das entscheidende Tor schoss Simon Sterchi 80 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Es war ein in jeder Beziehung glücklicher Erfolg für die über weite Strecken enttäuschenden Oltner. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.02.2023, 22.22 Uhr

Ein schwacher EHC Olten dreht die Partie gegen die GCK Lions zum 4:3-Sieg. Ennio Leanza / KEYSTONE

Es war ein Spiel, das sich punkto Atmosphäre anfühlte wie ein x-beliebiges Qualifikationsspiel an einem verregneten Dienstagabend im November. Playoff-Feeling? Fehlanzeige! Das erste Halbfinalduell zwischen dem EHC Olten und den GCK Lions entpuppte sich als genau das, was man befürchten musste: Das Kleinholz war enttäuschend spärlich gefüllt (die 3067 Zuschauer waren gut gezählt), die Stimmung entsprechend unterkühlt. Das Ganze fühlte sich irgendwie an wie ein kollektiver Kater nach der grossen Playoff-Sause gegen Langenthal.

Zu allem Überfluss kämpfte auch noch der EHC Olten auf dem Eis mehr mit sich selber als mit dem Gegner. Nein, es war wahrlich kein Leckerbissen für den geneigten Eishockey-Liebhaber, was man an diesem Abend im Kleinholz zu sehen bekam. Playoff-Intensität war es nicht. Im Gegenteil: Es war eine Partie, die geprägt war von unendlich vielen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten. Und in welcher man lange Zeit befürchten musste, dass der EHCO, wie schon in der Viertelfinalserie gegen Langenthal, einen kapitalen Fehlstart hinlegen würde.

Ausgekontert wie eine Juniorentruppe

Denn nach 27 Minuten stand es 3:1 für die GCK Lions. Es war die Konsequenz eines bis dahin fürchterlichen Auftritt der Oltner, die kaum ein Bein vor das andere brachten. In der Defensive fehlte die Zuordnung komplett. Beim 0:1 durch Backman und beim 0:2 durch Diem liess man sich auskontern wie eine Juniorentruppe. Die Scheibenkontrolle war ungenügend, genauso die Passqualität. Und vorne kam nur ein Bruchteil der Abschlüsse überhaupt auf das Tor von GCK-Goalie Robin Zumbühl. Es fehlte an Präzision und Konsequenz. Kurz: es schien, als ob all die guten Tipps, Anweisungen und Warnungen, die EHCO-Headcoach Lars Leuenberger seinen Spielern mit auf dem Weg gegeben hatten, verloren gegangen waren.

Es brauchte schliesslich die gütige Mithilfe der GCK Lions, dass die Oltner erst wieder ins Spiel zurückfanden und am Ende unglaublicherweise sogar noch als Sieger vom Eis gingen. Enorm wichtig war dabei Lukas Lhotaks Anschlusstreffer zum 2:3, 34 Sekunden vor der zweiten Drittelspause. Der EHCO-Stürmer fing in der Mittelzone einen katastrophalen Fehlpass von GCK-Verteidiger Xeno Büsser ab und vollstreckte mit einem wunderbaren Handgelenkschuss. Kurz vorher hatte Backman in Unterzahl (!) den K.O.-Schlag solo gegen Olten-Keeper Lucas Rötheli verpasst.

Von den Fehlern der Lions profitiert

Im letzten Drittel waren die Oltner endgültig am Drücker, auch wenn ihr Spiel immer noch reichlich fehlerbehaftet war. Aber: Sie fanden schliesslich doch irgendwie einen Weg, die Fehler der Lions auszunützen. Vor dem 3:3 liess die Abwehr der Zürcher Alain Bircher ungestört ums Tor kurven, so dass dieser den frei stehenden Victor Oejdemark bedienen konnte. Dessen Direktabnahme fand den Weg durch Freund und Feind ins Tor. Und als sich alle Beteiligten eigentlich schon mit einer Verlängerung abgefunden hatten, da leisteten sich die Lions den nächsten fatalen Puckverlust in der Mittelzone, an dessen Ende, nach einer wunderbaren Kombination der zweiten EHCO-Sturmlinie, der Siegtreffer durch Simon Sterchi resultierte.

80 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Oltner erstmals in Führung und brachten diese dann auch noch über die Zeit. Aber am Ende wussten sie wohl selber nicht so richtig, wie sie das angestellt hatten. Auch wenn der Auftritt alles andere als überzeugend war und entsprechend massig Steigerungspotenzial vorhanden ist: In den Playoffs fragt niemand mehr, wie man seine Siege eingefahren hat. Für den EHCO galt in diesem ersten Halbfinalspiel das Motto: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Telegramm Olten - GCK Lions 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) Kleinholz. – 3067 Zuschauer. – SR Gerber/Weber, Francey/Wermeille. – Tore: 5. Backman (Blaser) 0:1. 12. Diem (Backman, Hinterkircher) 0:2. 17. Schmuckli (Spiller, Kast) 1:2. 27. Mettler (Reichle) 1:3. 40. (39:26) Lhotak 2:3. 49. Oejdemark (Bircher) 3:3. 59. Sterchi (Spiller, Kast) 4:3. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten, 1-mal 2 Minuten gegen GCK Lions. Olten: Rötheli (Nyffeler); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Lhotak, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Dal Pian; Wyss, Weder, Mosimann; Puide. GCK Lions: Zumbühl (Ruppelt); Sejejs, Guebey; Blaser, Landolt; Büsser, Burger; Buchli; Melnalksnis, Kärki, Truog; Backman, Diem, Hintrkircher; Schaller, Schlagenhauf, Graf; Henry, Mettler, Reichle; Mémeteau. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, Neukom (beide verletzt) sowie Heughebaert, De Nisco, Rapuzzi, Maurer, Hänggi, Zaetta (alle überzählig). GCK Lions ohne Braun (verletzt). 36. Pfostenschuss Antonietti. 45. Pfostenschuss Spiller. 56. Pfostenschuss Schlagenhauf. GCK Lions ab 58:55 ohne Torhüter.

