Jarno Kärki will mit den GCK Lions den EHC Olten ärgern

Swiss-League-Playoffs «Wir haben nichts zu verlieren»: Die GCK Lions und ihr Ausländer Jarno Kärki wollen den EHC Olten ärgern Der 28-jährige finnische Stürmer Jarno Kärki verkörpert die Klasse der GCK Lions. Nun will der 1,94 m grosse und 104 kg schwere Importspieler, der in der höchsten Liga Finnlands, Schwedens und auch der Schweiz spielte, mit den Junglöwen den EHC Olten ärgern.

Der finnische Ausländer der GCK Lions: Jarno Kärki. Freshfocus

Plötzlich liegt die Scheibe vor ihm im Slot, er nutzt die Gelegenheit und trifft zum viel umjubelten 5:4. Jarno Kärki entscheidet mit seinem Tor am Freitag nicht nur die Partie in der Verlängerung, sondern zugleich auch die Serie. In sechs Spielen eliminierten die GCK Lions Aufsteiger Basel, womit sie ab Dienstag im Playoff-Halbfinal auf den EHC Olten treffen. Die Freude ist grenzenlos. «Es war ein sehr schöner Moment. Vor allem haben uns die beiden letzten Siege in der Overtime auch noch einmal viel Selbstvertrauen gegeben. Wir haben bewiesen, dass uns so einfach nichts aus der Ruhe bringen lässt», sagt Kärki.

Ihnen sei mit dem Einzug in den Halbfinal einen Stein vom Herzen gefallen. «Wir sahen uns gegen Basel als Favorit und legten uns selber viel Druck auf. Wir wollten unbedingt in den Halbfinal», sagt er. Dass ausgerechnet er zugleich zum Matchwinner avancierte, sei das i-Tüpfelchen. Denn die Punkteausbeute des Finnen mit zwei Toren aus sechs Spielen fiel eher mager aus. «Ich hatte viele Torchancen und hätte bestimmt das eine oder andere Tor mehr schiessen müssen», sagt Kärki. Doch schlussendlich überwiege die Freude am Teamerfolg, insbesondere, weil er in den Playoffs eine defensivere Rolle spielt als noch in der Qualifikation, in welcher er mit 18 Toren und 20 Assists aus 44 Spielen gemeinsam mit dem langjährigen GCK-Ausländer Victor Backman ein starkes Kollektiv überragte.

Jarno Kärki im Heimspiel gegen den EHC Olten während der Qualifikation. Freshfocus

«Wir haben ein sehr ausgeglichenes Kader»

Die GCK Lions spielen eine historisch aussergewöhnlich erfolgreiche Saison. Die Qualifikation schlossen die Junglöwen auf Platz drei ab, was ihnen letztmals vor genau 20 Jahren in der Saison 02/03 gelang. Und in den Halbfinal der Swiss League stiessen sie zuletzt 2007 vor – mit klingenden Namen im Kader wie Leonardo Genoni, Patrick Geering oder Luca Cunti. Auch in dieser Saison verfügen die GCK Lions über viel Qualität mit einem gesunden Mix aus jugendlicher Unbekümmertheit und grosser Erfahrung. Da ist viel Talent im Spiel bei den Teenagern Joel Henry, Livio Truog, Marlon Graf, Liekit Reichle oder auch Enzo Guebey, die den 33-jährigen alten Hasen Roman Schlagenhauf oder Yannick Blaser folgen. Das mache die Stärke des Teams aus, glaubt Kärki. «Wir haben ein sehr ausgeglichenes Kader. Es können alle vier Linien ein Spiel entscheiden.»

Jarno Kärki zählt mit seinen 28 Jahren und seiner Erfahrung auf höchstem Niveau zu den Teamleadern. Ohnehin ist die Frage berechtigt, wie der Finne überhaupt in der zweithöchsten Liga bei den GCK Lions landete. Denn Kärki spielte über seine Karriere hinweg stets in den höchsten Ligen, war in der vergangenen Saison Captain seines Jugendklubs Ässät Pori und so etwas wie eine Identifikationsfigur. «Es kam irgendwie alles zusammen. Wir hatten eine schwierige Saison, wir verloren viele Spiele und waren Letzter. Ich verlor den Spass am Hockey und spürte, dass ich eine Veränderung möchte. Ich wollte noch einmal im Ausland spielen», erklärt Kärki. Die Schweiz war dabei seine Wunschdestination und so kam das Angebot der GCK Lions gerade recht.

Das Gerücht aus dem vergangenen Herbst, wonach er mit falschen Vorstellungen in die Schweiz kam und sich eher bei den ZSC Lions spielen sah, treffe nicht zu. «Nein, das stimmt nicht. Es war von Anfang an vorgesehen, dass ich bei den GCK Lions eine Führungsrolle übernehme», so Kärki, der in dieser Saison immerhin schon drei Mal für die ZSC Lions zum Einsatz kam.

Er gibt offen zu, dass er über das Angebot noch eine Zeit lang überlegen musste. «Aber nun bereue ich den Schritt keine Sekunde. Ich mag das Team, ich mag die Organisation und auch das Leben neben dem Eis. Mir gefällt es sehr, ich könnte mir vorstellen, hier zu bleiben», sagt der 28-Jährige, der mit seinen zwei Hunden und seiner Freundin in Zürich lebt.

Playoffs mit dem EHC Biel

Jarno Kärki an der Scheibe im Spiel Biel-ZSC im Jahr 2019. Freshfocus

Jarno Kärki wuchs in der finnischen Hafenstadt Pori im Südwesten Finnlands auf. Eishockey wurde ihm in die Wiege gelegt, eiferte er doch schon früh seinen beiden älteren Brüdern nach, die nach der U18- und U20-Juniorenzeit ihre Karrieren in unteren Ligen bestritten. Jarno selbst durchlief in seinem Jugendklub Ässät alle Juniorenstufen und gab im Alter von 20 Jahren sein Profidebüt. Bereits in seiner zweiten Saison schlug er ein und verbuchte in der höchsten finnischen Liga 0,65 Punkte pro Partie.

Doch zum sportlichen Misserfolg kamen finanzielle Engpässe hinzu, sodass Jarno Kärki im Frühjahr 2019 zustimmte für ein Abenteuer in der Schweiz. Der EHC Biel sicherte sich seine Rechte, es reichte noch zu neun Qualifikationsspiele und sieben Playoffpartien. Im Halbfinal, Spiel 7, wurde Kärki mit Biel vom späteren Meister Bern eliminiert. «Es war eine grossartige Zeit. Ich fühlte mich von Anfang an sofort wohl, auch mit den Finnen im Team», sagt Kärki, der damals unter Headcoach Törmänen spielte.

Jarno Kärki (l.) kam in dieser Saison drei Mal bei den ZSC Lions zum Einsatz. Freshfocus

Sein Weg führte in die höchste schwedische Liga zu Färjestad, danach weiter zu Linköping und schliesslich zurück zu seinem Jugendklub. «In dieser Zeit habe ich wohl mein bestes Eishockey meiner Karriere gespielt», sagt er rückblickend.

Doch nun steht Jarno Kärki also mit den GCK Lions im Playoff-Halbfinal. «Wir sind gegen Olten klar die Underdogs. Ich denke, das kann für uns nach der Favoritenrolle gegen Basel aber auch befreiend sein», glaubt Kärki. In der Chancenverwertung müssten sie sich noch stark verbessern. «Die Effizienz war unser grösstes Problem. Dazu spielten wir auch nicht gut in den Special Teams». Er freut sich auf die Serie und weist daraufhin, dass sie von den fünf Qualifikationsduellen gegen Olten immerhin die letzten zwei gewinnen konnten. Kärki: «Wir haben absolut nichts zu verlieren.»