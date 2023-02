EHC Olten: Die Stimmen zum dritten Playoffsieg gegen Langenthal

Swiss-League-Playoffs «Wir bleiben nun auch in den kritischen Momenten cool»: Die Stimmen zum dritten Playoffsieg des EHC Olten Der EHC Olten holt sich in Langenthal mit einem 5:2-Sieg den dritten Sieg in der Playoff-Viertelfinalserie. Silvan Wyss über sein Tor, die abgelegte Angst vor dem Verlieren und Trainer Lars Leuenberger über den vierten Sieg in der Serie. Die Stimmen zum vierten Spiel. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.03 Uhr

Erleichterung beim EHC Olten nach dem dritten Sieg in der Serie. Urs Lindt / freshfocus

Silvan Wyss über...

...den Spielverlauf: «Am Anfang waren wir überlegen, aber dann schlichen sich bei uns immer mehr Fehler ein. Wir hatten ihnen viel zu viel gegeben, die Mittelzone hatten wir ihnen teilweise komplett überlassen. Aber man muss auch sagen, dass sie es gut gemacht haben, sie sind ein extrem schnelles Team, zum Glück hat Lucas Rötheli wieder mal sackstark gespielt und unsere Führung verteidigt. Wir konnten uns dann zur richtigen Zeit fangen. Das vierte Tor kam dann zum richtigen Zeitpunkt, am Schluss haben wir sicher verdient gewonnen.»

...sein Tor: «Die Freude war gross, das kann man so sagen (schmunzelt). Es ist eine grosse Erleichterung für mich. Es ist irgendwie noch nicht so meine Saison bislang, obwohl ich für das Team immer hart kämpfe und mein Bestes gebe. Umso glücklicher bin ich über das Tor. Ich hoffe, ich kann es für die nächsten Spiele mitnehmen.»

Der vierte Block mit Silvan Wyss trifft zum 3:0. Urs Lindt / freshfocus

...die abgelegte Angst vor dem Verlieren: «Die zwei Siege in Spiel 2 und 3 haben uns sicher sehr gut getan, insbesondere der erste in Langenthal in der Verlängerung. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Wir sind dadurch noch einmal näher zusammengerückt und ich habe das Gefühl, dass wir nun auch in den kritischen Momenten cool bleiben. Das ist extrem wichtig und darauf müssen wir aufbauen, denn sonst kommt es wieder genauso wie im ersten Playoffspiel.»

...Spiel fünf: «Sie haben nichts zu verlieren. Wir müssen uns wieder gut vorbereiten und vor allem müssen wir ein Rezept finden gegen ihre schnellen Vorstösse. Sie sind eine extrem schnelle Mannschaft, da müssen wir die Räum eng halten. Ich denke, vorne spielen wir gut, wir kreieren viel und erarbeiten uns viele Chancen, einzig die Torgefahr können wir noch verbessern, wir müssen noch direkter, noch gefährlicher aufs Tor kommen. Dann bin ich überzeugt, dass wir auch effizienter werden und das Spiel wieder gewinnen werden.»

Die Spieler bedanken sich nach der Partie bei den EHCO-Fans im Gästesektor. Urs Lindt / freshfocus

Lars Leuenberger über...

...das vierte Viertelfinalduell: «Wir haben 40 Minuten sehr, sehr stark gespielt, obwohl sie im zweiten Drittel immer besser ins Spiel gekommen sind. Aber es ist Playoffs, wir können nun mal nicht alles Mögliche verhindern. Wir hatten im zweiten Drittel auch fast sechs Minuten in Unterzahl spielen müssen und sind dennoch mit einer 3:0-Führung daraus gekommen. Das Momentum ist dann fast ein wenig gekippt, weil wir unsere Beine nicht mehr bewegt haben und zögerlicher wurden. Dafür wurden wir mit den zwei Gegentoren bestraft. Im ersten Gegentor erlauben wir uns den ersten Fehler im Forechecking, in der Mittelzone haben wir abgedreht und die Plays nicht zu Ende gespielt. Und das zweite Tor war etwas unglücklich, wir müssten die Scheibe via Bande spielen, doch dann gelangt der Puck in die Mitte, wo eigentlich der Verteidiger richtig steht, aber die Scheibe wollte einfach nicht, was wir wollten. Solche Szenen gibt es immer wieder. Umso wichtiger war, dass wir danach wieder zum Spiel fanden.»

…das zum richtigen Zeitpunkt genommene Timeout: «Ich wollte dem Team mit auf den Weg geben, dass wir wieder aktiver werden müssen und zu unserem Gameplan zurückfinden sollten. Wir führen auswärts mit einem Tor. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder dort anzuknüpfen, wo wir das Spiel begonnen hatten. Wir haben dann ja tatsächlich das Spiel wieder aktiver gestaltet.»

Torhüter Lucas Rötheli verteidigte die Führung des EHC Olten. Urs Lindt / freshfocus

...den mentalen Aspekt: «Klar, gewinnen hilft immer. Diese beiden ersten Siege halfen uns sehr. Wir hatten in Spiel eins einen Kaltstart erwischt. Aber vielleicht hat es das ja auch gebraucht. Wir haben in den vergangenen Tagen auch wieder etwas mehr Szenen in den Videos angeschaut, viel mehr, als ich sonst während der Playoffs überhaupt machen würde. Aber es hat sich soweit ausbezahlt und gezeigt, dass es richtig war. Wir haben uns wieder gesammelt.»

...den vierten Sieg in der Serie: «Wir hatten schon nach dem ersten Spiel gesagt: Das war nicht mehr als eine Niederlage. Und wir konnten dieses erste Spiel tatsächlich sofort abhaken. Es geht im Zweitage-Rhythmus Schlag auf Schlag weiter, es bringt nichts, sich lange über ein Spiel zu ärgern oder zu freuen. Wir freuen uns heute Abend noch über diesen Sieg und dann bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor. Wir werden alles dafür tun, dieses auch gewinnen zu können. Wir müssen Shift für Shift, Drittel für Drittel nehmen, dann bin ich überzeugt, dass wir den vierten Sieg holen werden.»

Lukas Lhotak enteilt mit der Scheibe den Langenthalern und trifft zum enorm wichtigen 4:2. Urs Lindt / freshfocus